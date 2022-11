‘Canelo’ cuenta en exclusiva su nuevo negocio: VMC, una bebida con mucho ‘punch’

En una época donde celebrities de todo tipo, de la pantalla, de la música -como recientemente Lenny Kravitz y su sotol-, ponen sus ‘ojos’ y principalmente su dinero, en el negocio de las bebidas espirituosas o con alcohol, ahora, un deportista muy nuestro, como el campeón AMB, CMB y OMB, el actual mediopesado Saúl Canelo Álvarez Barragán, acaba sumarse a la tendencia, revelando VMC, su nueva ready to drink (RTD), y antes de su presentación, habló en exclusiva con Forbes.

Tras su reciente triunfo donde logró mantener el campeonato indiscutido de las 168 libras, el crédito jaliciense, vuelve a dar un golpe certero en los negocios aprovechando el ‘hype’ de las bebidas premezcladas ‘listas para beber’, poniendo no solamente su nombre ya que se trata de un emprendimiento propio, sino la idea de ratificar su mexicanidad a través de la marca VMC, acrónimo de ‘Viva México Cabrones’.

Saúl “Canelo” Álvarez. Foto: © Oswaldo Ramírez

Precisamente VMC es una marca inspirada en el estado natal del ‘Canelo’, de 32 años y nacido en Guadalajara, hecha con tequila de los Altos de Jalisco y que celebra el origen de lo que hace a México, único en el mundo, ya que como reza el propio púgil, ‘el ser mexicano va más allá de nacer en el territorio, sino de estar orgullosos de nuestras raíces, donde sea que estés y eso es lo que nos hace grandes’.

A continuación, el origen, preferencia, concepto y razón de ser de VMC, explicado por el propio ‘Canelo’, en un encuentro privilegiado al atardecer en el mirador del Monumento a la Revolución, en pleno centro de la CDMX.

Forbes: -Canelo Energy, Canelo Store, merchandising, y ahora las bebidas, cuéntanos un poco. ¿Como llegó a ti la idea de entrar en el negocio de las RTD? ¿o decir porqué no un mezcal o un tequila?

Saúl ‘Canelo’ Alvarez Barragán: -Siempre he sido alguien que visualiza lo que va a pasar más adelante, y soy emprendedor, además me gustan los negocios y pues que más de una bebida para poderla llevar a Estados Unidos también, eh? Con el origen de aquí que soy de Jalisco con el tequila y la verdad es que estas bebidas ya preparadas son ahorita lo mejor allá y aquí también comenzarán a serlo. A la gente se le facilita haya una bebida preparada para tomársela, helada y en cualquier lado, entonces lo pensamos y la verdad es que me siento muy contento con este proyecto porque lo veo muy bien.

Saúl “Canelo” Álvarez. Foto: © Oswaldo Ramírez

F: -Cuál es la historia de VMC, dijimos tequila, orígenes de México y qué más?

SCAB: -Es una bebida que representa además el espíritu mexicano, por supuesto. A nosotros, que somos unos luchadores en cualquier parte del mundo y representamos a México, ahora nos representa esta bebida que se llama VMC, y no por nada ‘Viva México Cabrones’, por eso, que más que organizar la presentación de este nuevo producto en el Monumento de la Revolución que representa el 100% de nuestro origen y orgullo de ser mexicanos. Y eso para mí es VMC, el total orgullo por recetas con nuestros ingredientes y tequila de los Altos de Jalisco, que es de donde vengo.

F: -La invitación esta hecha entonces, cuál prefieres de sus tres sabores: Paloma, Margarita o Jamaica?

SCAB: -La verdad es que las tres, pero mi favorita es la Paloma, eso si: todas, siempre, bien heladas.

La nueva VMC viene con especiales recetas en jamaica, Paloma y Margarita, con tequila de los Altos de Jalisco. Foto VMC.

F: -Cómo te ha influido ser una principal figura del boxeo mundial que logra ser exitoso en todo negocio que emprende: ¿sientes una conexión entre ambas? tomando en cuenta a la disciplina, como un puente que te está llevando a ser también a ser un gran campeón en los negocios.

SCAB: -Todas estas cosas yo las he visualizado, porque está claro para mi que el boxeo no es para siempre, y es preciso para mi vida y los míos, ver más allá del momento en el que me retire, y como siempre me han gustado los negocios, por aquí encuentro el camino. Por supuesto, que cada emprendimiento uno debe analizarlo bien, con la gente precisa, con mucha calma y sin apresurarnos. Pero sí, siempre me han gustado los emprendimientos y obviamente, encontrar a las personas correctas para hacerlos no es fácil. Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de cruzarme a gente muy buena en su trabajo y que son honestas, y así es como ha iniciado este nuevo negocio. Duro y para adelante (sonríe).

F: -Para terminar, 3 tips del Canelo para alcanzar la victoria en todo eso que te propones, sobre todo como mensaje para los chicos y su construcción a futuro.

SCAB: -Disciplina, perseverancia y que te enamores de lo que estás haciendo, siempre.

Y así se despidió el ‘Canelo’, elegante y casual, enfundado en traje color índigo oscuro, playera blanca, portando joyería de lo más sutil, con impecables Jordans premium grises y blancas, destellos de corona suiza en su pulsera y la estampa de un deportista e impecable hombre de negocios, orgullosamente mexicano.

Forbes dialogó en exclusiva con el Saúl “Canelo” Álvarez, desde el mirador del Monumento a la Revolución. Foto: © Oswaldo Ramírez

