Capturan a 11 personas por atentado a periodista Gómez Leyva; ; continúa investigación para conocer el móvil

El Gobierno de la Ciudad de México informó este miércoles la detención de 11 personas relacionadas con el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva, quien salió ileso en diciembre pasado de un ataque armado.

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo en conferencia de prensa que el móvil del atentado se sigue investigando y que los detenidos son presuntos autores materiales.

“Hasta el momento son presuntos autores materiales y continúa la investigación, para poder informar a la ciudadanía y poder llegar a la verdad, a las causas, a los motivos de esta agresión”, dijo Sheinbaum.

Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, dijo que la investigación continuará para conocer el móvil del atentado contra el periodista.

“Es una investigación que continúa, tenemos esta primera, van a juez de control, pero continúa la investigación porque efectivamente tenemos indicios de que hay otras cosas y las tenemos que investigar, ténganos confianza, estamos preparados, seguimos trabajando y esto no va a quedar impune, se va a resolver”, aseguró la fiscal Godoy.

Autoridades dijeron previo a la conferencia que se realizaron doce cateos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y la Fiscalía local con la cooperación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Como parte de la investigación del ataque contra el periodista @CiroGomezL, la madrugada de hoy @SSC_CDMX y @FiscalíaCDMX, con apoyo de #CNI, efectuaron 12 cateos simultáneos, hay 10 detenidos. Reitero, no habrá impunidad”, notificó Sheinbaum capitalina en Twitter.

Gómez Leyva denunció el 16 de diciembre que dos personas le dispararon con la “clara intención” de asesinarlo.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, relató entonces Gómez Leyva en Twitter.

Lo anterior ocurre mientras México se consolida como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20% de los asesinatos de periodistas en 2022, con 13, según Reporteros Sin Fronteras.

Mientras que otras asociaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) contabilizan cerca de 20 asesinatos tan solo el año pasado.

