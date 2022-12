El CNI colabora en la investigación sobre atentando contra el periodista Ciro Gómez Leyva

Autoridades del gobierno de México, de la Ciudad de México y del Estado de México colaboran en la investigación del atentado que ocurrió a las 23:10 horas de este jueves en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, en la colonia Florida de la alcaldía Álvaro Obregón.

Dado que la motocicleta en la que viajaba la persona que efectuó los disparos contra la camioneta blindada del periodista Ciro Gómez Leyva huyó hacia un municipio del Estado de México –del que no se precisó el nombre– la Fiscalía General de Justicia de esa entidad colabora en la indagatoria.

En conferencia de prensa este viernes el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó que la secretaria de Seguridad Pública del gobierno de México instruyó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a colaborar con la investigación del atentado.

También participa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio tras la denuncia que el propio Gómez Leyva interpuso la misma noche del atentado que sufrió.

Cuestionado por la prensa sobre el móvil del atentado contra Gómez Leyva, el secretario de Seguridad Ciudadana dijo que al momento no se podría especular sobre un móvil: “vamos a agotar todas las líneas de investigación, no solo para saber el móvil, sino para saber cuántas personas hubo involucradas, cuántos vehículos, desde cuánto se estaba planeando este ataque”.

Luego del ataque la Policía capitalina dispuso de un equipo de seguridad para proteger al periodista Ciro Gómez Leyva y su familia. Incluso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se comunicó con él anoche y esta mañana para manifestar la protección del gobierno.

“Vamos a estar pendientes de él, de su familia, para que pueda recibir toda la protección del gobierno de la Ciudad y nuestro compromiso de hacer todas las investigaciones para llegar a los responsables de este atentado”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa este viernes.

La mandataria local también pidió a la opinión pública no politizar el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva. “No debe ser así porque desde el gobierno federal y de la ciudad se protege la libertad de expresión”.

“Podemos no estar de acuerdo (con la opinión de algunos periodistas), pero por encima de todo está la labor que realizan, que es indispensable para la democracia y la protección por parte del gobierno. No adelantemos nada, sino hagamos una investigación profesional”, agregó.

En su programa de radio de este viernes el periodista Ciro Gómez Leyva comentó que “a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos, alguien me quiso matar anoche, a unos 300 metros de mi casa”.

El periodista viajaba en una camioneta blindada cuando desde una motocicleta color negro con naranja, tripulada por dos personas, le dispararon. El blindaje protegió su integridad, mientras que los agresores escaparon hacia el Estado de México, y probablemente un auto más estaría vinculado.

“No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche. No me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta. Recibí rápidamente la atención, el apoyo y la protección de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México”, relató Ciro Gómez Leyva.

