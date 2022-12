Ciro Gómez Leyva denuncia que le dispararon cerca de su domicilio

El conductor de noticias, Ciro Gómez Leyva, denunció anoche, que dos personas en una motocicleta le dispararon cerca de su domicilio pero gracias al blindaje de su camioneta salió ileso.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL”, escribió a través de Twitter.

A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Gómez Leyva agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el hecho y expresó su solidaridad a Gómez Leyva, también dijo que las autoridades ya están investigando el caso.

“Quiero enviar mi solidaridad, mi apoyo a Ciro Gómez Leyva, que ayer fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad genera mucha inestabilidad política.

“Tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede en un atentado, ningún crimen sin castigo”, aseguró.

Anoche, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch dijo que iban a detener a los responsables y que el conductor de noticias tenía el respaldo de las autoridades.

Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX, @SSC_CDMX. https://t.co/7NDAPBbE0o — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 16, 2022

