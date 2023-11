CDMX cae en el top 10 de ciudades más cómodas para vivir siendo extranjeros

Desde hace algunos años, la Ciudad de México se posicionó como una de las urbes más cómodas para vivir siendo extranjeros y aunque sigue dentro del top 10, este año cayó de la tercera posición a la séptima, de acuerdo con el Expat City Ranking 2023.

El estudio señala que la capital mexicana ocupa el puesto 7 de entre las 49 ciudades calificadas, pero es la segunda considerada con la población más amigable y se ubica también en el lugar 7 por su costo de vida general.

Asimismo, destaca que en materia de finanzas personales está en el lugar 5, debido a que tres de cada cuatro extranjeros están contentos con su situación financiera, frente al 58% a nivel mundial.

Según el Índice de Facilidad para Establecerse, la CDMX está en la tercera posición, ya que los habitantes hacen que la vida en la ciudad sea “aún más dulce”, de hecho, el 85% dice que la población local es amigable específicamente con los residentes extranjeros, frente al 65% a nivel mundial.

No obstante, la capital del país ocupa el último lugar a nivel mundial en seguridad personal y se ubica entre los cinco últimos lugares en Calidad de Vida, al estar en el número 45; la atención sanitaria no es mucho mejor: los extranjeros afirman que ésta no está disponible fácilmente y es de mala calidad.

El Expat City Ranking 2023 destaca que en el lado positivo, los participantes clasifican la ciudad en primer lugar por su variedad culinaria y opciones gastronómicas, además, el 93 % disfruta de la cultura y la vida nocturna, frente al 68% a nivel mundial.

El estudio también muestra algunos altibajos, ya que mientras al 73% le resulta difícil lidiar con la burocracia o autoridades locales, la mayoría (69%) dice que es fácil encontrar vivienda en la Ciudad de México, contra el 49% en el resto de las ciudades.

“Los encuestados también están satisfechos con el Índice de Trabajo en el Extranjero (20). Los expatriados se sienten remunerados de manera justa (4) y ven un propósito en su trabajo (2). Otro 71% está contento con sus oportunidades profesionales personales, en comparación con el 57% a nivel mundial”.

Estas son las 10 ciudades más cómodas para extranjeros:

Málaga, España Alicante, España Valencia, España Ras Al Khaimah, Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos Madrid, España Ciudad de México, México Kuala Lumpur, Malasia Bangkok, Tailandia Mascate, Omán

