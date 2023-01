ChatGPT, ¿terror o evolución?

A velocidad extremadamente vertiginosa está aflorando infinidad de información sobre el contenido, alcances, efectos, utilidad y temores relacionados con la ultra última generación comercial de Inteligencia Artificial (IA) identificada como ChatGPT. Es “algo” nunca antes visto. Ni siquiera todavía comprendido pues su infinita exposición a riesgos hace del ChatGPT algo literalmente increíble. Ni siquiera de este planeta.

Es cierto que siempre se teme a lo desconocido. Pero muchos están manifestando su terror ante lo muy poco que se está conociendo del ChatGPT, esencialmente en cuanto al contexto de su posible “dark side”. Pero antes de temer, aplaudir, felicitar, criticar o cuestionar al chat de inteligencia artificial GPT-3 revisemos que están opinando al respecto los expertos en IA.

ChatGPT es unsistema de chat con inteligencia artificial que está sorprendiendo por su poderosísima disrupción. Es un “sistema” capaz de responder a todo, por todo y para todo. También capaz de hacer muchísimas actividades y realizar infinidad de cosas. Lo importante es saber qué preguntarle, requerirle y pedirle para que te responda todo y haga todo por ti.

COMUNICACIÓN DESDE Y PARA LA IA

La comunicación entre personas o seres humanos ha demostrado ser un fracaso. Sobre todo tratándose de las frágiles sanas comunicaciones para la convivencia creativa, colaborativa y sostenida con el fin de lograr el desarrollo humano de la humanidad. Sin embargo, ya existe “El Gran Sustitutivo” de tan fracasada actividad comunicativa. Ahora ChatGPT de OpenAI es la poderosísima inteligencia artificial diseñada, capacitada, formada y destinada para sostener conversaciones infinitas con cualquier persona con el fin de brindar ilimitadas respuestas, soluciones, alternativas u opciones.

ChatGPT hace que Alexa, Siri y Google asistente o cualquier otra opción de estas sea más obsoleta que la época del Pleistoceno. ChatGPT opera con millones de parámetros para generar, realizar y desarrollar tareas o funciones relacionadas con el lenguaje con contenido, datos o información muy precisa. Lo hace aparentemente a la perfección a tal grado que no existirá humano que pueda mejorar su actividad. Esto no implica que dicho sistema no pueda cometer errores, pero su autoregeneración y autocapacitación son asombrosas.

IMPRESIONANTE TODO LO QUE “HACE”

Los buscadores de Internet tradicionales parecen cosa del pasado frente a la sofisticada herramienta del ChatGPT. Ahora se puedan obtener elocuentes y exactas tareas de investigación, creación y comunicación. Ciertamente infinitas. Entre otras muchísimas tareas te puede escribir libros, tratados literarios, predicciones de apuestas, poemas, chistes, canciones, guiones de películas, cartas de todo tipo y para toda ocasión, discursos políticos, narrativas ideológicas, artículos especializados de cualquier tema o materia, sea militar, político, científico, médico, legal, arquitectónico, periodístico, académico y de investigación diversa, etcétera, etcétera. Es inagotable. Te puede hacer una tesis de licenciatura, de maestría o doctorado.

También le puedes pedir que te redacte guiones para cualquier red social, desde YouTube o TikTok. Que te desarrolle la narrativa, estructura o forma de video que requieras, sea formal, casual, serio o superficial. Que te lo exponga todo en el lenguaje, extensión, calidad, cualidad o tono que quieras. Pero cuidado, el propio sistema puede tomar o asumir personalidades de tiranos, radicales, fascistas, extremistas, genocidas, delincuentes, etc. y, desde esos perfiles, brindarte información. Por ello ten cuidado con lo que preguntas, requieres o solicitas. En ese sentido, evidentemente el Derecho no tendrá capacidad para identificar, analizar, evaluar o prevenir infinitas formas de comisión delictivas o manipulación política a través del uso o abuso de ese sistema.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

USAMOS LO QUE NO COMPRENDEMOS

Tal inmensa disrupción lo va a cambiar, modificar y transformar todo. La evolución no tendrá límites. Y nada de la realidad será igual. Por ahora no comprendemos ni siquiera el potencial del ChatGPT, pero seguramente tampoco en el futuro. El salto o cambio de paradigma es total. La pregunta que debemos hacerle al propio sistema ChatGPT es si la persona humana podrá continuar controlando a esta IA. O si ya llegó el momento en que dicha IA nos controlará a los humanos de aquí en adelante. Empezando por la forma de poder comunicarnos e interactuar con ese “Sistema”. E incluso haciéndolo presente e inevitablemente necesario en nuestra vida. Hoy en día no es lo humano quien controla la narrativa tecnológica, sino es la propia IA. Son las redes digitales neuronales quienes tienen “vida” propia y harán de la Deep Learning algo que desplazará en el corto plazo a la mente humana.

¿Es el ChatGPT un éxito total? Estamos ante la tecnología infinita y, por lo tanto, sin limitaciones, más allá de la ultra hign speed evolution. Lamentablemente no toda persona humana tendrá la capacidad o alcance de comprender lo que está y estará sucediendo. El desafío es brutal.

¿Esto significa o implica que todas y todos debemos atender y acoger esta tecnología para seguir aspirando a continuar manteniéndonos dentro del “nivel tecnológico” esperado? ¿Todos los que no entren literalmente quedarán afuera? ¿Afuera de dónde? Indudablemente ya no existirá diferencia entre realidad o fantasía. Nadie podrá discernir pues existirá una nueva dimensión para la existencia y comunicación “humana”, sin la necesidad de humanos, tal y como las hemos conceptualizando hasta ahora.

IMPORTANTE DECISIÓN

Entrar o no entrar al sitio web oficial https://chat.openai.com es tu decisión. Si entras tendrás que crear una cuenta en OpenAI. Si lo haces procura no incluir datos o información personal para evitar riesgos potencialmente peligrosos o delictivos. Pero quizá te convenga investigar y cerciorarte primero qué es, cómo trabaja y para qué podría servirte este novedosísimo ChatGPT. Aunque lo cierto es que su utilidad plena y verdaderas funciones no han sido descubiertas todavía.

MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR

Están surgiendo infinidad de videos, explicaciones e información del ChatGPT. Sugiero consultes a expertos en la materia. Y procura cerciorarte qué fuente de información sobre el ChatGPT te brinda una mejor credibilidad para comprender lo que está sucediendo, antes de involucrarte con ese sistema. Por ejemplo, conocer explicaciones básicas como esta “ChatGPT – El Hype, los Desafíos y el Futuro”: https://www.youtube.com/watch?v=ndT-3ACvnsQ ¿Interesante verdad?

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Twitter: @requena_cr

Facebook: Carlos Requena

Página personal: Carlos Requena

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.