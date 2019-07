Lagarde deja temporalmente el FMI tras nominación al banco europeo

Christine Lagarde renunció temporalmente la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que ha sido nominada para dirigir el Banco Central Europeo (BCE).

“Me siento honrada de haber sido nominado para la Presidencia de @ECB. En vista de esto, y en consulta con el Comité de Ética del Directorio Ejecutivo del FMI, he decidido renunciar temporalmente a mis responsabilidades como Director Gerente del FMI durante el período de nominación”, dijo Lagarde en su cuenta oficial de Twitter.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.

— Christine Lagarde (@Lagarde) July 2, 2019