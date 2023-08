Ciberseguridad, manejo de datos y generación de valor, los retos frente a la IA

La Inteligencia Artificial (IA) se hizo más tangible y más accesible desde el año pasado con la aparición de ChatGPT, una aplicación creada por OpenAI, lo que despertado la curiosidad de muchas empresas –otras tantas ya han utilizado esa tecnología por años–.

“Realmente creo que este boom de IA está viniendo a cambiar por completo inclusive la forma en la que vamos a trabajar con los datos […] Y creo que todavía no tenemos claro el gran impacto que esto va a generar”, dice en entrevista para Forbes México, Adriana Islas, directora de Sistemas en Estafeta Mexicana y fundadora del CIO Club.

La experta considera que vivimos una fase inicial en la adopción de la IA, en la que se está buscando comprender cómo cambiará la forma en la que se desarrollen las aplicaciones, cómo se transformarán las metodologías, cómo se utilizará la información y, por supuesto, comprender los riesgos de seguridad y la manera en que se controlarán.

Inteligencia Artificial puede generar al menos 2,600 mdd al año

La tasa de adopción de la IA a nivel global es de 35%, de acuerdo al estudio IBM Global AI Adoption Index 2022, realizado con Morning Consult y en el que colaboraron 7,500 compañías. Esta tecnología podría generar al año por lo menos 2,600 millones de dólares en valor, según la consultora McKinsey.

“El porcentaje de utilización todavía es muy bajo, y con esto estamos entre impresionados y un poco asustados, porque sí creo que será un parteaguas […] Tan al alcance que ya la tenemos (la IA), y la forma en que la vamos a poder integrar a los negocios […] No es un tema de salir corriendo a implementarla, se trata de entender el grandísimo potencial y comprender cómo va a generar valor en cada negocio. Creo que ese es el gran reto que tenemos”, dice.

Casi la mitad de las empresas que ya están aplicando la IA, la usan para automatizar los procesos relacionados con Tecnologías de la Información (IT), mejorar el desempeño de sus redes, para reducir costos, generar eficiencias, y mejorar la experiencia de clientes, de acuerdo con el estudio de IBM.

En este sentido, para Martín Guevara, presidente del CIO Club, será muy relevante considerar cómo la IA puede no sólo hacer más eficientes las labores administrativas, sino incluso cómo utilizarla para mejorar la operación.

No obstante, ante este panorama, el directivo considera que este año y el siguiente México no vería grandes avances en la implementación de proyectos tecnológicos en las empresas, debido a un extremo cuidado de los presupuestos:

“Prácticamente muchos empiezan a tener nerviosismo de año electoral, y pues seguramente esto va a impactar. A veces las empresas tienen como dos caminos: no aceleras tus inversiones y empiezas a implementar las cosas […], o resguardas recursos y esperas a aguantar esa ola. Pero, sí me parece que hay muchas empresas que están cuidando sus presupuestos”.

De acuerdo con el estudio de IBM, una de las barreras para adoptar la IA es justamente los altos precios de la tecnología. Las primeras barreras son la escasez de habilidades relacionadas, la experiencia y el conocimiento.

El papel del CIO frente a esta transformación

La consultora McKinsey, en su artículo “CIO´s and CTO´s can take nine actions to reimagine business and technology with generative AI”, ofrece algunos consejos para que esta figura dentro de las empresas pueda generar valor a partir del uso de esta tecnología.

Por ejemplo, aconseja que rápidamente se determine una postura sobre la adopción de la IA generativa, con el objetivo de accionar comunicaciones prácticas. Asimismo, advierte la relevancia de identificar si a través de la IA se puede mejorar la productividad, el crecimiento y si pudieran generarse nuevos modelos comerciales. También sugiere aprovechar los servicios existentes o adaptar los modelos de IA generativa de código abierto.

Adriana Islas considera que los CIO no podrán ser expertos en todas las tecnologías, pero sí deberán ser capaces de comprender los nuevos conceptos que han surgido a raíz de la transformación tecnológica: “Deben entender el negocio para ver cómo se hace match y cómo resolvemos los problemas de negocio con las herramientas que tenemos hoy”.

Ante esta realidad, comenta, cada vez tiene más valor el trabajo colaborativo entre empresas, profesionales y organizaciones: “La manera en la que se resuelve un problema en una industria no necesariamente será la misma en mi industria, pero sí me puede dar muchas ideas, y entenderé un poco más para aplicarlo a la mía. Entonces, creo que el colaborar en comunidades genera un gran valor en estos momentos”.

El CIO Club es una organización fundada en 2019 que busca potenciar el conocimiento de los CIO´s y exCIO´s para mejorar el impacto de su función de manera personal, y en las organizaciones donde se desempeñan. Tiene 298 agremiados.

