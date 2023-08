Científica sugiere pagar 215 dólares mensuales por bacterias ‘buenas’ que ayudan con la diabetes

En 2007, la hija de Colleen Cutcliffe nació de forma prematura con solo dos kilos y medio, y pasó el primer mes de su vida en la unidad de cuidados intensivos tomando antibióticos. A medida que crecía, la niña experimentó problemas metabólicos y sensibilidades alimentarias. Cutcliffe, bióloga con más de 20 años de experiencia en investigación, creía que la raíz del problema de su hija estaba en su intestino, ya que el uso de antibióticos puede acabar con las bacterias “buenas” que allí residen. Esta constatación inspiró a Cutcliffe para fundar Pendulum Therapeutics, una startup con sede en San Francisco que desarrolla probióticos específicos para la salud intestinal.

“Me di cuenta de que ‘Dios mío’, podríamos ayudar a millones de personas, incluida mi propia hija’”, dice Cutcliffe, CEO de Pendulum. “¿Y por qué no al menos intentarlo?”.

En 2012 la bióloga fundó Pendulum, junto con sus colegas Jim Bullard y John Eid, para desarrollar una nueva línea de probióticos dirigidos a la salud intestinal y a la gran variedad de afecciones que, al menos en parte, están relacionadas con la alteración del microbioma, los prósperos microorganismos que viven en el intestino.

La empresa ha recaudado 126 millones de dólares gracias a inversores como Sequoia, Meritech, la Clínica Mayo e incluso la actriz Halle Berry, alcanzando una valoración de 307 millones en abril de 2021. El año pasado, los ingresos alcanzaron una cifra estimada de 11 millones.

La actriz Halle Berry ayuda a vender los probióticos de Pendulum como directora de comunicación. | CAYCE CLIFFORD

Ahora que ya tiene varios productos en el mercado, Pendulum espera que los ingresos de este año sean casi el cuádruplo, lo que la situaría justo por encima de los 40 millones. Estas cifras han ayudado a Pendulum a obtener un puesto en la lista de Forbes de este año de las 25 “Next Billion-Dollar Startups”, empresas respaldadas por capital riesgo que creemos que tienen más probabilidades de alcanzar una valoración de 1,000 millones.

Las empresas dedicadas al microbioma no han escaseado y van desde las que crean medicamentos recetados para enfermedades específicas hasta las que promocionan en Instagram curas para un intestino desequilibrado, ya que el mercado estadounidense de probióticos se ha disparado hasta los 17,000 millones. Flagship Pioneering, la empresa de inversión en biotecnología e incubadora que está detrás de Moderna, ha lanzado media docena de empresas, entre ellas Seres y Evelo, para combatir diversas enfermedades.

Mientras tanto, empresas emergentes como Seed y Athletic Greens venden suplementos probióticos con la promesa de mejorar la salud. El Dr. Adam Perlman, investigador de medicina integrativa de la Clínica Mayo que está estudiando posibles estudios con Pendulum, califica la investigación del microbioma como “una de las próximas grandes fronteras” de la atención sanitaria.

Pero se trata de una ciencia muy remota. Aunque los científicos creen que un microbioma alterado está relacionado con numerosas enfermedades, desde la esclerosis múltiple hasta la artritis reumatoide, apenas se está empezando a comprender de qué manera, y mucho menos cuáles son los prebióticos, probióticos y alimentos medicinales que pueden ayudar.

“Hay muchos datos que demuestran claramente [que el microbioma influye en nuestra salud], pero muchos de esos datos son asociativos”.

Dra. Mary Ellen Sanders, presidenta fundadora de la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos.

Esto ayuda a explicar por qué Pendulum ha tardado tanto en llegar a este punto. Pero tras perseverar, ahora cree que tiene una ventaja: su producto estrella, Glucose Control, está diseñado para ayudar a los diabéticos a controlar su nivel de azúcar en sangre. Se trata de un mercado enorme, ya que más de 37 millones de estadounidenses padecen diabetes.

Pendulum publicó en la revista BMJ Open Diabetes Research and Care un estudio clínico realizado a doble ciego con 76 personas que demostró que sus cápsulas de control de la glucosa ayudaban a reducir la glucemia de los diabéticos de tipo 2 en determinados casos.

Sin embargo, Pendulum ha optado por comercializar esas cápsulas (que cuestan nada menos que 215 por un suministro mensual) como un supuesto “alimento médico”, en lugar de someterlas al riguroso proceso de aprobación de la FDA como medicamento. Sus otros productos para la salud intestinal, como Akkermansia Muciniphila, un microbio que es uno de los ingredientes clave de Glucose Control, se comercializan como suplementos dietéticos y nunca han sido sometidos a ensayos clínicos por sí solos.

La empresa afirma que tiene otros ensayos clínicos en marcha, entre ellos uno para estudiar si Glucose Control puede ayudar a mejorar la densidad ósea en mujeres en etapa posmenopáusica temprana. Pero como ninguno de sus productos ha sido aprobado por la FDA, los consumidores suelen tener que decidir por sí mismos lo que necesitan y deben pagarlo de su bolsillo, ya que los seguros no cubren los gastos. Aunque los expertos afirman que es raro tener problemas de salud por tomar probióticos que no se necesitan, es difícil saber si podría haber efectos secundarios a largo plazo, ya que la suplementación con probióticos no se ha estudiado lo suficiente.

“CREO QUE GRAN PARTE DE MI CARRERA HA CONSISTIDO EN APRENDER LO QUE LA GENTE YA HA DESCUBIERTO, DESCUBRIR DÓNDE HAY OPORTUNIDADES PARA SER CREATIVO Y SER MUY DILIGENTE A LA HORA DE DESARROLLAR PRODUCTOS QUE TENGAN UNA EFICACIA REAL”, AFIRMA CUTCLIFFE.

Cutcliffe, de 46 años, creció en Atlanta, hija de inmigrantes chinos, sin imaginar que llegaría a ser científica. Estudió bioquímica en el Wellesley College porque las clases le parecían fáciles, pero con el tiempo se entusiasmó con la ciencia. Al final obtuvo un doctorado en bioquímica y biología molecular en Johns Hopkins, seguido de un posdoctorado en el Hospital Infantil Lurie de Chicago en 2004.

Tras un breve paso por Elan Pharmaceuticals, donde investigó la enfermedad de Parkinson, se dirigió a Silicon Valley para dirigir el departamento de biología de Pacific Bio, que fabrica herramientas de secuencia genómica.

Cutcliffe conoció allí a los cofundadores Bullard y Eid, ambos científicos que ahora son, respectivamente, director tecnológico y director científico de su compañía. Hablando en bares y en reuniones de equipo, los tres plantearon la posibilidad de utilizar los instrumentos de Pacific Bio para estudiar el microbioma. Propusieron la idea a Michael Hunkapiller, entonces director general de PacBio. No le interesó. (Hunkapiller no respondió a las solicitudes de comentarios. Bullard y Eid declinaron ser entrevistados).

“Fue básicamente mi primer rechazo en una larga serie de rechazos”, afirma Cutcliffe. Aunque ni Cutcliffe ni sus cofundadores tenían experiencia en montar un negocio, pensaron que tenían poco que perder. “Si él no va a hacerlo, lo haré yo”, dice Cutcliffe.

En esa época, los investigadores empezaban a interesarse por el microbioma. Aunque el concepto se remonta a finales de los mil seiscientos, no fue sino hasta hace veinte años que los investigadores empezaron a comprender que los microbios que habitan en nuestro cuerpo podían aportar beneficios para la salud. Abundaban los trabajos, pero las hipótesis de los científicos eran difíciles de demostrar.

Aunque empresas como Rebiotix, que se centra en el tratamiento de infecciones por Clostiroides difficile con bacterias, y Second Genome, que estudia los datos del microbioma, se fundaron entonces, Cutcliffe recuerda “haber sido rechazado por todo Silicon Valley” antes de que la Clínica Mayo escribiera a la empresa una nota convertible de 300,000 dólares en 2014.

“Realmente congeniamos con Colleen”, afirma Andrew Danielsen, presidente de Mayo Clinic Ventures. “Ella encajaba muy bien con nuestro perfil cultural”.

Al principio, los fundadores se centraron en secuenciar el microbioma. Basándose en investigaciones anteriores sobre un microbio conocido como Akkermansia muciniphila, compararon los microbiomas de personas con diabetes de tipo 2 con los de quienes no la padecían y descubrieron que los diabéticos tenían menos de esta bacteria clave.

Pendulum pretendía sustituirla para ayudarles a regular el azúcar en sangre.

Empaquetó Akkermansia con otros cuatro probióticos y un prebiótico en cápsulas que denominó Control de la glucosa. “Cuando tenemos diabetes de tipo 2, hay pruebas de que existe un desequilibrio de bacterias en el intestino”, dice el Dr. Perlman.

No obstante, confiar en las bacterias como tratamiento de la diabetes no es una ciencia consolidada. El Dr. Sanders, consultor en microbiología probiótica desde hace más de 30 años, advierte de que el hecho de que las personas con una enfermedad tengan un microbioma distinto al de las personas sanas no prueba que la adición de bacterias específicas a su microbioma pueda ayudar a controlar la enfermedad.

Por otra parte, el Dr. Pieter Cohen, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard que investiga la seguridad de los suplementos, afirma que no basta con centrarse en el azúcar en sangre. “Para comercializar un producto dirigido a personas diabéticas, hay que asegurarse de que también disminuya las complicaciones de la diabetes, como la pérdida de visión, las enfermedades renales, los infartos de miocardio y los derrames cerebrales”, afirma. (Pendulum afirma que ninguno de sus productos está pensado para tratar enfermedades).

Aunque la Akkermansia muciniphila se descubrió por primera vez en 2004, es extremadamente difícil de producir comercialmente porque no tolera el oxígeno. Cuando Pendulum se planteó por primera vez desarrollar las cepas, esperaba subcontratar la fabricación, pero no existía ninguna fábrica de este tipo. En lugar de ello, Pendulum contrató a microbiólogos especializados para diseñar tanques de fermentación y de gas que pudieran eliminar el oxígeno con burbujas, y finalmente construyó su propia planta de 1.000 metros cuadrados en San Francisco. Cutcliffe afirma que Pendulum es la única empresa que ha descifrado el código para un proceso de fabricación sin oxígeno capaz de cultivar grandes cantidades de Akkermansia.

Esto permitió a Pendulum patentar el proceso de fabricación de las bacterias, dificultando la introducción de un producto competidor. También patentó el uso de bacterias específicas para problemas de salud concretos, como el control de la glucosa. Pendulum tiene un total de 22 patentes y 63 más pendientes. “No se puede patentar el microbio, pero sí se puede patentar el microbio en relación con una enfermedad o un problema”, afirma Hugh Martin, presidente de Pendulum y antiguo director general de PacBio. “Hemos sido muy, muy agresivos a la hora de intentar patentar cosas”.

Una cosa es desarrollar un producto y otra conseguir que los consumidores lo compren. En 2020, la empresa lanzó Glucose Control en un paquete de 90 días que incluía asesoramiento nutricional y dos análisis de glucosa en sangre A1C gratuitos. Los consumidores no aceptaron el precio de 495. Pendulum se deshizo de los paquetes y ahora comercializa las cápsulas por sí solas por 215 para un suministro de 30 días (con una rebaja a 165 para los suscriptores).

El agresivo marketing de Pendulum también tuvo problemas. En 2020, la División Nacional de Publicidad, un grupo independiente que evalúa las afirmaciones publicitarias, dijo a Pendulum que no podía comercializar la capacidad de un probiótico para reducir los niveles de glucosa en sangre, cuando eso es algo que normalmente solo afirman los medicamentos con receta.

Cutcliffe se defendió y compartió todas las investigaciones que había realizado la empresa. En marzo de 2021, el organismo de control de la publicidad afirmó que Pendulum disponía de datos que respaldaban sus afirmaciones, pero sugirió limitar la comercialización del producto a los diabéticos que ya tomaban metformina y suprimir las referencias a las reducciones porcentuales de la glucemia. Pendulum cumplió.

Cutcliffe lo considera una victoria. “Fue muy gratificante”, dice. “Nos situó en un nivel totalmente distinto a todo lo que hay en el mercado”.

Desde entonces, Pendulum ha lanzado cinco productos adicionales,incluyendo Akkermansia reenvasado individualmente a un precio más bajo de 89 para un suministro de 30 días, y una mezcla de probióticos que llama Metabolic Daily diseñado para “optimizar el metabolismo.” Ninguno ha sido objeto de ensayos clínicos. Esto es perfectamente legal en el caso de los suplementos dietéticos, pero alerta a algunos expertos. “Una empresa no debería poder hacer afirmaciones como ‘favorece la salud metabólica’ sin someterse a un ensayo clínico”, afirma Glenn Gibson, profesor de microbiología alimentaria de la Universidad de Reading.

Ese etiquetado, por supuesto, es parte de lo que convence a los consumidores para comprar. La empresa no sólo vende sus productos en la tienda en línea de la Clínica Cleveland, sino también en Amazon, donde los consumidores pueden buscar cremas y suplementos medicinales de eficacia variable. Cutclliffe dice que vender en Amazon era importante para llegar a los clientes donde se encuentren.

Pendulum añadió un poco de brillo en febrero cuando contrató a la actriz Halle Berry como su nueva directora de comunicaciones. Berry, que padece diabetes y utiliza personalmente Glucose Control, ha aparecido desde entonces en Harper’s Bazaar con un glamuroso vestido negro con cuello de pico y cadenas de oro, sosteniendo frascos de Akkermansia y Metabolic Daily de Pendulum. “Lo que hoy te parece caro y exclusivo, mañana te parecerá algo sin lo que no puedes vivir”, explicó a Forbes por correo electrónico.

Cutcliffe cree que la contratación de Berry ayudará a Pendulum a llevar sus probióticos a las masas. O al menos a quienes pueden permitirse gastar cientos –si no miles– al año en sus suplementos intestinales.

“Nadie sabe realmente quiénes somos”, afirma. “Dedicamos mucho tiempo a la ciencia, a desentrañar todo el meollo del asunto. Ahora, creo que la cuestión es cómo salir del armario y ser una estrella del marketing”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

