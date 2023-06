Claudia Ruiz Massieu declina a buscar candidatura presidencial de Va por México

La senadora priista Claudia Ruiz Massieu declinó a participar por la candidatura presidencial de Va por México —alianza integrada por PAN, PRI y PRD— pues dijo que no puede participar en un proceso que puede caer en la simulación.

“He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. (…) Esta decisión no ronda en el poder ser, sino en el deber ser. No es sobre los requisitos, es sobre mis principios. Ante los embates del régimen, he sido congruente con mis convicciones y he defendido nuestras instituciones con determinación”, declaró en un video publicado en sus redes sociales.

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por… pic.twitter.com/ie1GRp281L — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) June 29, 2023

La priista, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari, comentó que en el método presentado por los partidos de oposición ve una respuesta pragmática para hacerle frente a las precampañas que han iniciado las “corcholatas” de Morena y señaló que en congruencia con sus acciones, no puede participar en un procedimiento que puede caer en la simulación.

“En congruencia, no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación. Si he criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de precampaña, no puedo hacer lo mismo. Si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral”, declaró.

,Suscríbete a nuestro canal de YouTube