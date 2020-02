CNDH elige a John Ackerman, cercano a AMLO, para evaluar candidatos al INE

Este miércoles 26 de febrero fueron revelados los nombres de los integrantes del comité técnico que evaluará los perfiles de los próximos candidatos a consejeros generales del Instituto Nacional Electoral (INE), entre los cuales se encuentra el politólogo John M. Ackerman, quién está estrechamente relacionado con Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los integrantes de dicho comité evaluador fueron seleccionados de la siguiente manera: dos perfiles fueron designados por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tres por la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo este último órgano generó controversia al modificar de decisión durante el mismo día.

Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose

— Mario Delgado (@mario_delgado) February 26, 2020