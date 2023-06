¿Cómo aprovechar LinkedIn para monetizar tu experiencia profesional?

LinkedIn fue lanzada oficialmente en mayo de 2003, dos décadas después cuenta con 900 millones de miembros alrededor del mundo y presencia en 200 países; 141 millones de esos miembros se encuentran en América Latina, 19 millones en México.

Esta red social conecta a sus miembros (millones de ejecutivos de empresas y candidatos) a través de conocimientos e información de alta calidad que les ayuda a estar más y mejor informados. En entrevista con +Dinero de Forbes México Diana Orozco, creator partner manager en LinkedIn, nos compartió valiosos consejos para sacarle el máximo partido a esta red en la que se llevan a cabo 8 contrataciones por minuto.

¿Sabías que hay profesionales que logran ser contratados no solo para vacantes específicas, sino también para dar conferencias de los temas en los que demuestran ser líderes de opinión? La clave está en la forma en que crean y comparten contenido.

“De los 900 millones de miembros que tenemos a nivel global, menos del 3% están creando contenido (en todos los idiomas), imaginen la cantidad de contendido que hay en español, es realmente poco. Sin duda LinkedIn es un campo muy fértil y lleno de oportunidades para toda persona que esté dispuesta a compartir conocimiento. Nuestra visión es crear oportunidades económicas para cada persona de la fuerza laboral en el mundo. La clave para muchos de ellos está en la generación de contenido de valor y en crear conversación alrededor de ese contenido. Ante todo debes visualizar tu perfil personal o empresarial no como otra red social, sino como una comunidad”, explica Orozco.

¿Qué significa agrega valor a tus posts? Para aumentar el interés de una audiencia es esencial que tus publicaciones incluyan información que contribuya a informar y educar. No te limites a anunciar el último curso que tomaste o a compartir una frase motivacional para seguir en busca de tu trabajo ideal.

Por cierto, leer esto te puede interesar: Conseguir el trabajo de tus sueños depende de esto

Cuando hagas una publicación, no solo repitas lo que dice el título, extrae los puntos clave de ese texto, video, evento o podcast en cuestión, ¿qué aprendiste que puede ser útil para los demás miembros de tu red? Destaca datos y cifras importantes sobre el tema, eso ayudará a atraer la atención y a que esta sea relevante de verdad.

“Si vas a crear un artículo, detalla el tópico, comparte consejos, explica por qué es importante saber eso, incluye un elemento visual atractivo (si usas fotos, qué mejor que sean de tu autoría), la autenticidad es muy apreciada, las personas responden muy bien a ella, de hecho, es lo que ayuda a generar conversación. Muestra cómo afecta tu nota la vida cotidiana de los profesionales (por qué debería importarles)”, detalla Diana Orozco.

Para establecer tu objetivo en LinkedIn, así como tu propuesta de valor y tu audiencia objetivo, define lo siguiente:

¿Cuál es tu objetivo o propuesta de valor?

Por ejemplo: comunicar la importancia de entender las finanzas personales

¿A quién quieres añadir este valor?

Por ejemplo: a la generación Millennial o Z, a mujeres, profesionistas e independientes

¿Qué características tiene tu audiencia?

Son ambiciosos, idealistas, en busca de la libertad financiera

Con base en ello diseña tu perfil y tu estrategia de contenido en LinkedIn:

Por ejemplo: enseñar, facilitar, dar ejemplos, propiciar el debate.

Estructura básica de un post en LinkedIn

Escribir un artículo debe ser algo muy bien pensado, pero quizá lo que viene después es más relevante, pues Diana orozco sugiere pasar el 60% del tiempo posterior a pensar muy bien la primera línea con la que compartirás tu post.

Esa línea gancho debe ser concisa y atrapar la atención de alguien para que se detenga a ver lo que has publicado; separa los párrafos con interlineado para no saturar visualmente al lector, usa fotos llamativas (no genéricas); etiqueta a gente relevante en el tema que estás tratando para que se una a la conversación compartiendo también su conocimiento u opiniones (incluso puedes pedirles previa y personalmente que te ayuden). Eso ayudará también a que te conozcan las personas que siguen a esa persona o marca en particular; usa 3 o 4 hashtags no más porque distraen la vista, lo mismo con emojis; por último, cierra con un llamado a la acción (ya sea para opinar o para hacer clic y entrar a leer tu artículo completo).

“Los artículos que publicas en LinkedIn están indexados en Bing y en Google por lo que creando contenido de calidad aumentarás tus posibilidades de ser encontrado como fuente de información de tus temas cuando alguien más busque información relacionada con eso”, añade Diana Orozco.

Mejores prácticas en tus posts y artículos de LinkedIn

Post Artículo 3,000 caracteres 125,000 caracteres Son idóneos para compartir actualizaciones profesionales, reflexiones o cápsulas de conocimiento Los artículos se pueden ver ordenados en tu perfil, elige temáticas que te permitan explayarte y mostrar tus competencias Puedes acompañarlos con contenido multimedia (foto, video) Asegúrate de que los titulares llamen la atención Es un formato claro y conciso Añade multimedia en tus artículos (imagen, video, enlace, hashtags), prueba todas las posibilidades Puedes publicar tantos posts como quieras en el día. Lo recomendable es mínimo uno al día, si son dos, hazlo por la mañana y luego por la noche Publica un artículo al día, no hay una fórmula, publica con un ritmo que te permita ser constante sin perder el toque de dar valor. Eso hará que más gente te siga y se interese por lo que le puedas compartir Fuente: LinkedIn

Y hablando de carrera, checa esto: Dominar el inglés incrementa hasta casi cuatro veces el salario de un trabajador

“LinkedIn indexa texto, está optimizado para hacer ese ‘matching’ entre lo que tú publicas y lo que la gente busca, así es como monetiza esta red, conecta soluciones de talento. Se hace ese ‘match’ entre empresas que buscan perfiles específicos”, advierte la creator partner manager en LinkedIn que cuenta con más de 9 mil seguidores y que muestra en su propio perfil más tips para sacar el máximo partido a tu propia cuenta personal o empresarial.

Otro aspecto importante es responder los comentarios que vayas generando en tus posts, no dejes mensajes sin responder, recuerda que estás construyendo una comunidad, no solo acumulando seguidores. Utiliza tu página como fuente de ideas.

Cuida tu imagen, es muy importante

Seguro has visto perfiles en LinkedIn que carecen de foto o de un banner atractivo, ¡vaya que eso es un error! Pues cuando una persona mantiene actualizada su fotografía personal aumenta 21 veces la posibilidad de que alguien visite su perfil.

Para ajustarla ve a la sección de ajustes y cerciórate de que esté visible para todo público. Haz clic en el botón + del icono de tu foto de perfil, luego en ver o editar foto y presiona el icono “X” para elegir la configuración de privacidad. Todos deben verte porque la idea es que seas muy “encontrable”.

Para tener un perfil lo más completo posible asegúrate de agregar un banner que represente tu marca personal o empresarial, este debe comunicar lo que puedes aportar a las personas. Tu headline es tu propia construcción, destaca quién eres dejando claro cómo ayudas/apoyas/facilitas; qué haces; y cómo lo haces.

Añadir tu ubicación es bueno, ya que aumenta hasta 23 veces tu visibilidad en las búsquedas y ayuda a las empresas a encontrarte.

Tu resumen humaniza tu perfil, es tu carta de presentación. Destaca logros y aspiraciones, cómo puedes ayudar a las personas o para qué quieres que te busquen.

La sección “Acerca de” también es fundamental. No se trata de poner que eres blogger, podcaster, influencer, etcétera, etcétera, sino de detallar en pocas palabras para qué quieres que te busquen las personas y las empresas. Aquí debes explicar cómo les ayuda tu experiencia, tu contenido y la razón por la que deberían leerte a ti y no al alguien más.

Toma en cuenta que LinkedIn no es solo un CV, sino un portafolio digital en el que debes mostrar todo aquello que te hace único(a) y sentir orgulloso(a).

Diana Orozco, por ejemplo, pone en su perfil:

Temas que suele tratar: #storytelling, #contentstrategy y #personalbranding

Y en la sección Acerca de, apunta:

Quiero ayudarte a crear tu propia voz y compartir tus conocimientos, experiencias e historias con la intención de servir a los demás.

Desarrollar una mentalidad de crecimiento y conectar desde tu yo auténtico

¿Por qué yo?

Siento curiosidad por explorar cómo se expresan y conectan las personas

¿Por qué pensamos/hacemos/sentimos como lo hacemos y qué impulsa el cambio?

Disfruto descubriendo posibilidades y ayudando a la gente a comunicar su sabiduría, historias, conocimientos, misiones e impacto deseado.

Soy un ex jugador 🏀, entusiasta del storytelling, con experiencia en gestión de creadores, RRPP, gestión de marca y producción (podcasts 🎧).

BTW (las opiniones son mías)

#storytelling #whatinspiresme #personalbranding

Otro tip relevante: no solo enumeres tus anteriores empleos, mejor destaca lo que hacías en cada puesto, ya sea que estés buscando trabajo o para que te salga el contenido que te interesa en esta red social.

Consejo extra: una vez que hayas completado tu perfil personal o empresarial con estos consejos, activa el “creator mode”, el cual desbloquea herramientas y te permite ver ciertas métricas de tu contenido. Otra ventaja de esto es que se enciende el llamado a seguirte, en lugar de conectar sin conocer a las personas.

La próxima vez que entres a tu cuenta de LinkedIn y no sepas qué publicar, recuerda estos consejos y sobre todo no olvides que esta red profesional se trata de generar conversaciones profesionales productivas y de alta calidad que ayuden a las personas a hacer mejor su trabajo, a avanzar en sus carreras y a crear oportunidades. Tu contenido debe mezclar tus intereses personales, tus objetivos de negocio y los intereses de tu audiencia para que sea verdaderamente relevante e invite a las personas a realizar la acción a la que los están invitando.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información