Cómo la compra de Twitter está arruinando a Elon Musk… y las acciones de Tesla

Recortes masivos de empleos, salidas de empleados y anunciantes que huyen han marcado el primer mes de la propiedad de Twitter de Elon Musk. Ya sea que su reestructuración de martillo salve o mate a Twitter, la compra desacertada está teniendo un impacto innegable en la compañía más destacada de Musk y la fuente de la mayor parte de su riqueza: Tesla. Con la caída de las acciones del fabricante de automóviles eléctricos, los observadores cuestionan el estatus casi mítico de Musk como el empresario tecnológico más importante del mundo.

“Definitivamente vemos grietas en esa fachada. Todo el mundo pregunta: ¿Sabe lo que está haciendo? Los verdaderos creyentes dicen: ‘Dale unos meses más. Verás. Cambiará a Twitter’”, dice Olaf Sakkers, socio general de RedBlue Capital, que invierte en nuevas empresas de movilidad. “Creo que mucha gente está empezando a dudar de eso. Y esas grietas son un riesgo porque las grietas pueden agrandarse”.

Su juicio cuestionable y sus acciones recientes lo han convertido en un chiste para los presentadores de televisión nocturnos Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y John Oliver, quienes han relegado a Musk a una lista de figuras divisivas que incluye a Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, Alex Jones y Kanye. Oeste. Al mismo tiempo, Musk ha estado usando Twitter para burlarse o arremeter contra políticos, principalmente demócratas, incluidos el presidente Joe Biden, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Ed Markey, aparentemente para su propia diversión. Pero la respuesta de Markey subrayó por qué ese no fue el movimiento más inteligente.

“Una de sus empresas está bajo un decreto de consentimiento de la FTC. El organismo de control de seguridad automotriz NHTSA está investigando a otro por matar personas. Y pasas tu tiempo buscando peleas en línea”, tuiteó Markey. “Arreglad vuestras empresas. O lo hará el Congreso”.

Es un marcado contraste con cuando la escritora Ashlee Vance dijo que “la disposición de Musk para abordar cosas imposibles lo ha convertido en una deidad en Silicon Valley” en su libro de 2017, Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future. Celebró el notable logro de Musk de mantener vivo a Tesla para desencadenar una revolución de automóviles eléctricos que desde entonces se extendió por toda la industria automotriz mundial y su éxito igualmente inverosímil al convertir a SpaceX en la compañía de cohetes privada más importante del mundo.

Fueron esos triunfos improbables los que convencieron a muchos inversionistas y fanáticos de Tesla de que Musk no era un empresario ordinario y que sus empresas estaban impulsadas por una misión, comprometidas a terminar con la adicción al petróleo en el mundo e incluso a colonizar Marte. El crecimiento de Tesla y la línea ampliada de vehículos eléctricos llevaron la valoración y la relación precio-beneficio de la empresa a la estratosfera y mucho más allá de los fabricantes de automóviles tradicionales, alcanzando un máximo de más de 1300 veces las ganancias, mucho antes de que se volviera rentable de manera constante. Actualmente, ha vuelto a la Tierra a unas 51 veces las ganancias, en comparación con el P/E de General Motors y Ford de alrededor de seis veces las ganancias. Tesla sigue siendo el fabricante de automóviles más valioso del mundo con 530 mil millones de dólares, por debajo de más de 1 billón en octubre de 2021.

Cómo la compra de Twitter está arruinando a Elon Musk… y a las acciones de Tesla

Pero el biógrafo de Musk no previó sus fallas: la compra problemática de Tesla de SolarCity de Musk antes de la posible quiebra de la compañía de energía solar; su incapacidad para convertir el concepto Hyperloop inspirado en la ciencia ficción en algo más que túneles para automóviles de un solo carril para transportar a los turistas por debajo del Centro de Convenciones de Las Vegas a baja velocidad. Sus tuits inexplicables sobre la privatización de Tesla en 2018 y sus despotricaciones imprudentes contra los bloqueos de Covid-19 en el pico de la pandemia en 2020 tampoco ayudaron a su reputación. Del mismo modo, su decisión de poner la primera planta europea de Tesla, Giga Berlín, en una región de Alemania en riesgo de una escasez de agua sostenida que probablemente limite la capacidad de producción de la fábrica multimillonaria, en retrospectiva, parece imprudente. Mientras tanto, su reciente defensa de los robots humanoides Optimus que algún día trabajarán en las plantas de Tesla parece, como mínimo, poco realista.

Agregar sus problemas de Twitter a la mezcla no inspira confianza.

“Este es un posible deterioro de la marca para Musk y Tesla a medida que avanza el espectáculo de circo de Twitter. Es una bifurcación en el camino para Musk y Twitter”, dijo a Forbes Dan Ives, analista de acciones de Wedbush Securities. “Si de alguna manera recorta el 70% de la fuerza laboral de Twitter, mantiene a los anunciantes y revierte este descarrilamiento, su reputación de genialidad se consolidaría aún más. Sin embargo, los problemas de relaciones públicas en torno a Twitter y la forma en que Musk ha manejado esto dejan una mancha en su marca por ahora y también en la de Tesla. Es un claro voladizo sobre las acciones”.

Tesla, que sustenta la posición de Musk como la persona más rica del mundo, ha visto caer su valor de mercado un 26% desde el 28 de octubre, cuando el director general de la empresa de vehículos eléctricos líder en el mundo y el gigante aeroespacial privado SpaceX completó la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. . Ha bajado un 58% este año. En comparación, GM ha subido un 1% siDesde el 28 de octubre, Ford ganó alrededor de un 6%, aunque las acciones de ambos fabricantes de automóviles cayeron alrededor de un tercio este año.

Twitter no es la única fuente de la reciente debilidad de las acciones de Tesla. El fabricante de automóviles depende particularmente de China para gran parte de su rentabilidad y, como escribió el analista de acciones Jeffrey Osborne en una nota de investigación reciente, “el debilitamiento de los datos macro en China está generando preocupaciones sobre Tesla”, que ha estado bajando los precios allí para impulsar la demanda local. .

Los inversores se están dando cuenta de estas debilidades. Por ejemplo, los fondos de cobertura “parecen estar cambiando a un sesgo negativo en las acciones (de Tesla)”, dijo Osborne, citando conversaciones con funcionarios financieros. Están “cada vez más preocupados por la pérdida de enfoque del CEO Elon Musk con su adquisición de Twitter”, dijo.

Musk ha fijado un objetivo audaz para que Tesla aumente sus ventas a 20 millones de vehículos al año para 2030. Parece una exageración para una empresa que todavía tiene que vender 2 millones al año, y es el doble del volumen anual de gigantes globales como Toyota y volkswagen Sin duda, las ventas de Tesla seguirán creciendo, aunque su incapacidad para ofrecer un vehículo eléctrico asequible, con un precio de unos 30.000 dólares, es un factor limitante. Actualmente, el Tesla promedio se vende al por menor por 67,800 en los EU, según Kelley Blue Book.

“Este es un individuo que ha demostrado una falta total de gracia, no tiene barandas a su alrededor y probablemente verá cómo su riqueza se reduce a la mitad”.

Scott Galloway

Curiosamente, el interés de los consumidores estadounidenses en comprar Teslas también disminuyó en el tercer trimestre de 2022, según el tráfico de Kelley Blue Book, la primera disminución de este tipo de la marca. “El interés de los compradores en Tesla se desplomó trimestre tras trimestre”, según el sitio de venta minorista de automóviles. “Tesla cayó al sexto desde el quinto lugar en la clasificación de las marcas de lujo más compradas, con el 12% de todos los compradores de lujo considerando un Tesla, 3 puntos porcentuales menos que en el segundo trimestre de 2022 y notablemente la mayor pérdida trimestral para cualquier marca de lujo. ”

Esa disminución en el interés de los consumidores podría ser una anomalía y mejorar en los meses restantes del año. Pero puede reflejar la realidad de que compañías como General Motors, Ford, Hyundai, Kia, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Rivian, Lucid y muchas más están trayendo al mercado nuevos y atractivos vehículos eléctricos que compiten directamente con Tesla, y en algunos Los casos ofrecen características o precios que son más atractivos.

También es razonable sospechar que, a medida que la imagen pública de Musk se vuelve menos positiva debido a su manejo de Twitter, así como a su voluntad de expresar puntos de vista políticos partidistas, existe un riesgo real para la marca Tesla, ya que se ha convertido en sinónimo de ella.

“Creo que estamos viendo el desmoronamiento, no de una empresa, sino el desmoronamiento de una persona”, dijo Scott Galloway, locutor de podcasts y profesor de marketing en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, en una entrevista reciente con CNN. “Cada movimiento ridículamente malo, sin sentido e irracional que hace se ve de alguna manera como ajedrez, no como damas, simplemente no estamos al tanto de su genio”.

“Este es un individuo que ha demostrado una total falta de gracia, no tiene barandillas a su alrededor y probablemente verá cómo su riqueza se reduce a la mitad”, continuó Galloway. “No se puede negar sus increíbles logros, pero ahora dirige tres empresas diferentes. Entonces, esta noción de que hay un súper ser, he descubierto que esa noción nunca se demuestra”.

