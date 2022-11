Empresas de China, Corea y EU quieren instalar plantas de baterías de litio en México: Ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que inversionistas chinos, coreanos y estadounidenses están interesados en construir plantas de producción de litio en México para utilizar este insumo en vehículos eléctricos.

“Tenemos preparadas (inversiones) para 2023 de Corea del Sur, de China y un programa acordado con los Estados Unidos para empezar a producir baterías en México”, comentó al finalizar su participación en la inauguración de la IX Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico “Retos de la Alianza del Pacífico ante el actual contexto mundial”.

El canciller no dio a conocer los montos de inversiones de las fábricas de litio, ya que es información de empresas privadas.

Se proyecta que la industria de fabricación de baterías inicie en el tercer o cuarto trimestre de 2023, añadió el funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En los últimos meses, México y Estados Unidos han acordado impulsar el Plan Sonora, el cual fomenta la transición energética de México a través cuatro ejes: la explotación del litio y la electromovilidad, la licuefacción de gas natural, la generación de energía fotovoltaica y la conversión del puerto de Guaymas en un punto de carga internacional.

Además, el Plan Sonora busca replicar la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco hacia otras entidades del país.

Lee también: AMLO pide a EU financiar plantas solares en Sonora y ofrece apertura parcial en litio

Ebrard recordó este jueves que presentó este mismo plan en la más reciente Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, la COP 27, en Egipto.

“México se está comprometiendo a hacer una inversión con respaldo de Estados Unidos de 48 mil millones de dólares para aumentar la energía limpia y acelerar la electromovilidad”, expresó.

El secretario de Relaciones Exteriores propuso que México, Perú, Colombia y Chile, integrantes de la Alianza del Pacífico, hagan cosas “chingonas” para apuntalar el desarrollo económico y la inversión.

“Yo nada más añadiría una cosa a las intervenciones de quienes me antecedieron, que ya dijeron todo lo sustantivo, que es imaginemos cosas chingonas, pues yo diría: hagamos cosas chingonas”, declaró el canciller.

“En realidad, a estas alturas sabemos que la adversidad es la característica de la vida, no lo extraordinario. Lo extraordinario es cuando tienes viento a favor, es más, a veces nos sorprende, no sé si les ha pasado, cuando tienes viento a favor, dices ‘eso no puede ser real’”, comentó.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México dijo que América Latina está acostumbrada a la adversidad, pero hay que ver también las potencialidades y capacidades de la región.

“Nos parece y estamos convencidos de que los trabajos que ustedes van a emprender a partir del día de hoy van a contribuir a que la Alianza siga este camino exitoso”, afirmó Ebrard.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado