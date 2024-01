Cómo un capitalista de riesgo con sede en Londres negoció silenciosamente las inversiones iniciales de Roman Abramovich

El oligarca ruso Roman Abramovich invirtió silenciosamente 63 millones de dólares en una serie de nuevas empresas europeas a través de su relación con la firma de riesgo Target Global, con sede en Londres, según un conjunto de documentos revisados ​​por Forbes. El fondo de capital de riesgo, que ha recaudado más de 3,200 millones de dólares de capital y ha respaldado al menos a 15 unicornios tecnológicos europeos, entre ellos la fintech Revolut y el mercado automovilístico Cazoo, contó con Abramovich como coinversor y socio limitado de 2015 a 2021, según muestran los documentos. Posteriormente, el Reino Unido sancionó al oligarca en marzo de 2022 por la invasión rusa de Ucrania.

Las inversiones no reportadas anteriormente aparecen en documentos filtrados de Meritservus , un proveedor de servicios offshore con sede en Chipre, que fueron compartidos de forma anónima con el Organised Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) y sus socios, incluido Forbes. Los documentos revelan el funcionamiento interno de la relación de Abramovich con Target Global, que fue cofundada por el hijo de otro oligarca ahora sancionado, Aleksandr Frolov.

Los documentos muestran que Abramovich invirtió más de 63 millones de dólares como socio comanditario o a través de empresas específicas que Target Global introdujo para inversiones entre 2015 y 2021. En 2018, Abramovich invirtió 25 millones de dólares como socio comanditario “ancla” en uno de los primeros fondos de Target. Target Global Mobility 2.0, según un documento de suscripción del fondo. Ese cheque representó alrededor de una quinta parte de los activos totales del fondo de 132 millones de dólares, según la base de datos de inversiones Preqin.

El efectivo de Abramovich se utilizó para las inversiones de Target en la empresa europea de scooters Circ en 2019 (que fue adquirida en 2020 por la startup estadounidense Bird, que recientemente se declaró en quiebra ) y en el unicornio alemán de automóviles de segunda mano Auto1 en 2015. Los documentos también muestran que otra empresa fantasma de Abramovich, Ervington, fue accionista de Auto1, y que firmó un poder notarial a Target Global para votar sobre asuntos corporativos mundanos como paquetes de remuneración para nuevos ejecutivos.

Auto1 confirmó las inversiones de Target y Ervington y señaló que ocurrieron años antes de las primeras sanciones.

Auto1 cotizó en la Bolsa de Valores de Frankfurt por 2,200 millones de dólares en febrero de 2021, lo que la convierte en una de las historias de éxito de startups más destacadas de Alemania en los últimos años. Pero la participación de Abramovich en la empresa a través de Target y Ervington no fue revelada a los inversores en su prospecto de cotización pública de enero de 2021 (Auto1 dijo que la ley alemana no exige que los accionistas con una participación inferior al 3% se revelen en un prospecto de IPO). Sin embargo, el vehículo de inversión Ervington del oligarca fue nombrado accionista en un documento para inversionistas de Auto1 de enero de 2021 que se incluyó en los archivos filtrados. Abramovich vendió parte de su participación en Auto1 a un vehículo de propósito especial Target mediante una venta privada en septiembre de 2021, según las actas de la empresa de Ervington.

Según los documentos filtrados, Abramovich y sus holdings también prestaron decenas de millones de dólares a empresas de propósito especial de Target para comprar indirectamente participaciones en nuevas empresas. Por ejemplo, entre 2020 y 2021, Abramovich otorgó a Target Global una serie de préstamos por un total de 23.5 millones de dólares para invertir en la aplicación de salud femenina Flo, una aplicación de seguimiento del período con sede en Londres con más de 300 millones de usuarios, según contratos entre Target y Norma. En mayo de 2017, prestó al vehículo de propósito especial Helium de Target 10 millones de dólares para comprar una participación en Delivery Hero, con sede en Berlín, una startup de entrega de alimentos que ahora tiene una capitalización de mercado de 7,100 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Delivery Hero dijo que no existían sanciones contra ningún accionista en el momento de su OPI de 2017. Flo y Bird no respondieron a una solicitud de comentarios.

La family office del oligarca también redactó un contrato sin firmar para que el fondo ahora con sede en Londres gestione su inversión personal en la empresa británica de semiconductores Compound Photonics. Target Global ganaría el 4% de las ganancias de la venta de estas inversiones directas, según un acuerdo de asesoría de diciembre de 2021 entre Abramovich y la empresa matriz de Target Global, Hyde Park Special Opportunities. Valler, socio de Target Global, se desempeñó como director de Compound Photonics, que desde entonces colapsó.

Target Global dijo que las inversiones de Abramovich representaban el 2% de sus activos bajo gestión y se limitaban a un fondo y a la introducción de un pequeño número de coinversiones.

“Todas estas inversiones se realizaron años antes de la invasión rusa de Ucrania, en un momento en el que el señor Abramovich era un destacado inversor en tecnología, capital privado, bienes raíces y deportes en toda Europa y el Reino Unido”, dijo la portavoz de Target, Seda Ambartsumian, en un comunicado. . “Target tiene más de 200 LP diferentes y está regulado en múltiples jurisdicciones en todo el mundo. Nuestro equipo legal y de cumplimiento ha implementado amplios sistemas de sanciones y controles para garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos”.

Abramovich no respondió a una solicitud de comentarios.

La firma londinense no es el único fondo de capital riesgo vinculado a Abramovich. También se sabe que el oligarca respaldó a la firma rusa Impulse VC y al fondo Altair Capital, con sede en San Francisco. Impulse VC no respondió a una solicitud de comentarios. Altair dijo que Abramovich no era inversionista ni accionista en marzo de 2022.

Muchos inversores estadounidenses han evitado el capital de los oligarcas rusos, particularmente después de que casi 100 de ellos, incluido Abramovich, fueron citados en la Ley de Contrarrestación de los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones de agosto de 2018, que pretendía castigar a Rusia por interferir en las elecciones de 2016. Abramovich, sin embargo, a menudo canalizaba sus inversiones hacia nuevas empresas, fondos de cobertura y de capital privado a través de empresas fantasma operadas por sus socios comerciales chipriotas, según archivos FinCEN , una base de datos de archivos bancarios presentados a las autoridades estadounidenses que se filtraron a periodistas en 2020 (Abramovich rechazó para comentar en su momento).

Sin embargo, los ejecutivos de Target Global conocían la identidad de su socio multimillonario, gracias a una carta de 2018 del proveedor de servicios extraterritoriales Meritservus que confirmaba su identidad al fondo para cumplir con las normas de cumplimiento de lavado de dinero. Según múltiples fuentes, el personal de Target Global no sabía que Abramovich era un socio limitado en al menos un fondo de Target Global, y que Target Global había intermediado sus inversiones en nuevas empresas y había coinvertido con él a través de vehículos de propósito especial.

Abramovich fue sancionado por el gobierno británico y la Unión Europea en marzo de 2022 por su presunto apoyo y vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin tras la invasión rusa de Ucrania. La guerra provocó medidas por parte de empresas e inversores occidentales para cortar los lazos con Rusia y su élite rica, que amasó enormes fortunas durante la privatización de los recursos naturales de Rusia, a veces ayudada por supuestas conexiones con el Kremlin. Abramovich ha tratado de revocar las sanciones de la Unión Europea en los tribunales, alegando que no tenía vínculos estrechos con el presidente ruso Vladimir Putin ni con el Kremlin. Su intento legal de revocar las sanciones de la UE fue rechazado en diciembre de 2023. No ha cuestionado las sanciones del Reino Unido.

Si bien las inversiones de 63 millones de dólares de Abramovich en Target Global fueron una pequeña fracción de la fortuna de 21 mil millones de dólares del oligarca en 2021, su riqueza se ha reducido desde entonces a 9 mil millones de dólares en parte debido a las sanciones internacionales y la desaceleración de la economía rusa.

2012: Target Ventures cofundada por Alex Frolov y Mike Lobanov en Moscú, Rusia

2015: Target Global cofundada por Frolov, Lobanov y los ex socios de Hasso Plattner Ventures, Yaron Valler y Shmuel Chafets

2015: Roman Abramovich realiza su primera coinversión con Target Global

2018: Abramovich es uno de los muchos oligarcas rusos nombrados en la Ley de lucha contra los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones.

2018: Abramovich es nombrado inversor ancla en el Fondo Mobility 2.0 de Target Global

febrero 2022: Rusia invade Ucrania

marzo 2022: Abramovich es sancionado por el Reino Unido

abril 2022: Target Global comienza a comprar la familia Frolov

junio 2022: Target Global completa la compra de la familia Frolov

noviembre 2022: Aleksandr Frolov sancionado por el Reino Unido

Target Global también tiene otros vínculos con los oligarcas rusos. El cofundador y ex director ejecutivo Alex Frolov es hijo del oligarca Aleksandr Frolov , quien construyó una fortuna de 2,600 millones de dólares al frente del mayor productor de acero de Rusia, Evraz, y fue sancionado después de que comenzara la guerra en noviembre de 2022. (Abramovich también poseía una participación del 29% en la siderúrgica rusa Evraz, donde Frolov Sr. era director ejecutivo, entre 2007 y 2021, según los documentos corporativos de Evraz ).

Target fue establecido originalmente en Moscú como Target Ventures por Frolov Jr. y el administrador de fondos ruso Mike Lobanov en 2012 después de que ambos trabajaron juntos en la compañía estatal rusa de energía nuclear Rosatom.

En 2015, se internacionalizaron e incorporaron a los inversores israelíes Yaron Valler y Shmuel Chafets como cofundadores de Target Global. Pero, aunque el nuevo fondo tendría su sede inicialmente en Berlín, Target Global mantuvo sus vínculos con los oligarcas rusos.

“Los fondos familiares en el negocio funcionan y dan confianza a nuestros inversores de que tengo un interés personal en el éxito de estas inversiones”, dijo Frolov Jr. al periódico económico ruso Vedomosti en una entrevista de 2018.

Lobanov, que había trabajado anteriormente en el administrador de fondos ruso Alfa Capital, le dijo al Wall Street Journal en 2015 que los 300 millones de dólares de capital del fondo provenían de familias rusas adineradas, pero negó que los patrocinadores de Target tuvieran vínculos con Putin. “Ninguno de nuestros LP está relacionado de algún modo con la política gubernamental”, afirmó Lobanov.

Después de que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, Target Global parece haber tomado medidas para distanciarse de Rusia. La firma dijo que cerró su oficina en Moscú poco después de la invasión.

En marzo de 2022, el cofundador Valler adquirió las acciones de Frolov Jr. y Lobanov en la empresa, según un correo electrónico de Target Global obtenido por Forbes. El documento no revela cuánto pagó Valler por la participación de la pareja. El único otro propietario es la esposa de Chafet, que posee acciones con fines de planificación fiscal, según el correo electrónico, firmado por Pedros Barros, jefe de recaudación de fondos y relaciones con inversores de Target.

El correo electrónico también decía que entre abril y junio de 2022, Target compró la participación del padre multimillonario de Frolov, que había invertido en los fondos de Target Global. En noviembre de 2022, Frolov padre fue sancionado por el gobierno británico por sus vínculos con el Kremlin y su apoyo a la economía de Putin en tiempos de guerra a través de su participación en el gigante siderúrgico Evraz (no ha cuestionado públicamente las sanciones). La sanción impuso una congelación de activos que habría impactado las tenencias internacionales de Frolov padre. En mayo de 2022, Frolov Jr. se retiró del fondo y luego renunció formalmente el día en que su padre fue sancionado por el gobierno británico. Frolov Jr. no respondió a una solicitud de comentarios.

En una declaración jurada presentada durante una disputa legal alemana en marzo de 2022, Barros enfatizó que Target Global no tenía vínculos con el gobierno ruso. “Vladimir Putin no tuvo ni ha tenido influencia en el capital de Target Global”, señaló Barros.

Si bien Target Global intentó públicamente restar importancia a sus vínculos con Rusia, una serie de casos judiciales y acuerdos sugieren otras conexiones más allá de la familia Frolov. En una disputa legal de octubre de 2023 en torno a una empresa de la cartera de Target Global que luego fue desestimada, el fondo confirmó que el oligarca sancionado Alexander Abramov, socio comercial de Frolov Sr. y Abramovich, era un ex inversionista en sus fondos. Target Global dijo que Abramov también compró su participación en el fondo.

Abramov y Abramovich también son inversores en el grupo de telecomunicaciones Truphone, con sede en el Reino Unido, que vende tarjetas SIM para llamadas al extranjero. Después de que Abramovich fuera sancionado en marzo de 2022, un director senior de Truphone renunció, pero Valler, socio de Target Global, continuó formando parte del directorio de la compañía hasta diciembre de 2022.

Truphone estaba perdiendo dinero cuando Hakan Koc, cofundador de Auto1, la empresa de cartera de Target y Abramovich, ofreció adquirir sus activos por 1.26 dólares (1 libra esterlina). El intento de adquisición de Koc se vio inicialmente estancado por una revisión bajo la nueva Ley de Inversión y Seguridad Nacional del Reino Unido por preocupaciones de que los datos de la compañía pudieran ser explotados o su tecnología pudiera usarse para interrumpir la red móvil del Reino Unido. Posteriormente fue aprobado en enero de 2023.

“Estoy feliz de haber podido salvar a esta gran empresa de tecnología [TruPhone] y convertirla en un importante empleador y contribuyente de impuestos en el Reino Unido”, dijo Koc cuando se le contactó para hacer comentarios.

Ahora, de los cofundadores de Target Global, sólo quedan Valler y Chafets. Después de que Frolov Jr. dimitiera en noviembre de 2022, su ex socio comercial Mike Lobanov también dio un paso atrás. Ahora es el director ejecutivo de The Alternative, un gestor de fondos surgido de una de las empresas chipriotas de Target.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

