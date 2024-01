Cómo el auditor Deloitte pasó por alto el fraude masivo de una empresa nigeriana

Hindenburg Research, conocida por detectar estafas corporativas, apuntó en junio a una oscura empresa con sede en Nigeria llamada Tingo Group. Hindenburg presentó un informe con un título que dejaba poco a la imaginación: “Agricultores, teléfonos y finanzas falsos: el imperio nigeriano que no lo es”. Pero Hindenburg no se limitó a llamar a Tingo una estafa clara. El vendedor en corto también puso en evidencia al auditor Deloitte que dio luz verde a las finanzas de Tingo, desafiando su competencia, y tal vez su voluntad, de ver la verdad.

“Los problemas en las finanzas de Tingo son tan evidentes que esperaríamos que cualquier estudiante de finanzas semiconsciente con una pérdida grave de la visión pudiera haberlos detectado”, escribió Hindenburg. “Sin embargo, estos problemas aparentemente no fueron lo suficientemente evidentes para el auditor de la empresa”.

El auditor en cuestión era Deloitte, la gigantesca firma contable de las Cuatro Grandes con ingresos anuales de 65 mil millones de dólares a través de una red global que se extiende desde Ámsterdam hasta Zhengzhou.

En noviembre, después de que las acciones de Tingo ya hubieran caído alrededor de un 80%, eliminando más de 700 millones de dólares en valor de mercado, la saga de Tingo dio un giro brusco. La Comisión de Bolsa y Valores entró en la refriega y frenó de golpe la negociación de acciones de Tingo. En diciembre, la SEC acusó al director ejecutivo de Tingo, Dozy Mmobuosi, de “fraude masivo”. Las cosas sólo empeoraron este mes, cuando el regulador añadió cargos criminales de fraude de valores a la lista de consecuencias. Según la denuncia civil de la SEC, Tingo, cuyos libros auditados contaban con un cofre del tesoro de 462 millones de dólares escondido en bancos nigerianos, en realidad sólo tenía 50 dólares.

Investigación Hindenburg

Se supone que los auditores son las fuentes de información más confiables del mundo financiero, armados con calculadoras y jurados para detectar malas conductas fiscales. Un vistazo a la historia cuenta una historia diferente: con demasiada frecuencia los auditores, a quienes los clientes que examinan les pagan honorarios, no profundizan en la superficie y, esencialmente, avalan inconsistencias y problemas aparentemente obvios en los estados financieros. Peor aún, algunos incluso dirían que son parte del problema, ya sea por no ser lo suficientemente inteligentes o por mirar para otro lado ante las escandalosas afirmaciones de sus clientes.

“Como personas externas, nos gustaría pensar que los auditores buscan fraude, pero la detección del fraude no es uno de sus mandatos”, dijo a Forbes Matthias Breuer, profesor de contabilidad en la Escuela de Graduados en Negocios de la Universidad de Columbia. “Los auditores no inician su trabajo con una mentalidad conflictiva. Su mandato no es el de denunciar irregularidades y, por eso, normalmente son los insiders y los vendedores en corto los que descubren estos problemas”.

¿Necesitas algunos ejemplos? Ernst & Young, después de asentir con la cabeza a los libros de Wirecard, sólo pudo observar cómo la firma alemana implosionaba por un acto de desaparición de 2,080 millones de dólares. ¿Recuerdas a Arthur Andersen? Alguna vez fue un gigante de la auditoría, pero se desmoronó bajo el peso de su participación en el notorio colapso de Enron. Y no olvidemos la infame saga 1MDB, que unió la trifecta de Ernst & Young, KPMG y Deloitte, mientras miles de millones destinados al desarrollo en Malasia se derrochaban en fiestas lujosas, bienes raíces opulentos y un alijo de Monet y Van Gogh. Ese le costó a Deloitte 80 millones de dólares cuando llegó a un acuerdo con el país en 2021, una suma considerable, pero nada comparado con los 150 millones de dólares que pagó al gobierno de EU en 2018 por su papel en la auditoría del fallido prestamista hipotecario Taylor, Bean & Whitaker.

Fallos de rutina

Los fracasos en la auditoría, a pesar del costo en dinero y reputación para los auditores, son prácticamente rutinarios. Un estudio de 2020 realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados mostró que los auditores descubren menos del 4% de los fraudes. Sin duda, es un historial deprimente, pero hay un par de razones por las que en realidad tiene algo de sentido.

En primer lugar, la auditoría es prácticamente una rutina basada en libros, dice Breuer de Columbia, que proporciona una opinión sobre si los estados financieros de las empresas se preparan de acuerdo con las normas contables y si las empresas mantienen controles financieros sólidos. Es un asunto sencillo y sencillo, y así es como lo prefiere el mundo de la auditoría.

“Lo que ha sucedido en la industria de auditoría es que han presionado para hacer ejercicios de marcar casillas para limitar su responsabilidad legal”, dijo a Forbes. “Sólo intentan satisfacer las normas de auditoría, no necesariamente intentan dar fe de la realidad económica real del negocio”.

En segundo lugar, a pesar de su experiencia, los auditores suelen ser superados en astucia por las empresas dispuestas a mentirles. Las empresas pueden inventar una maraña de documentos ficticios, ocultar información crítica o idear esquemas tan elaborados que son casi imposibles de descifrar sin la ayuda de un denunciante.

Pero el caso Tingo de Deloitte no se puede ignorar simplemente con las excusas habituales. Se destaca porque Hindenburg, junto con un equipo de detectives independientes de Internet, lograron atravesar el humo y los espejos sin ninguna ayuda interna.

La exposición de Hindenburg sobre Tingo, de la que se hicieron eco las acusaciones de la SEC, insinúa una cuestión más inquietante. Los auditores reciben sus cheques de pago de las empresas que se supone deben mantener honestas. (Tingo pagó 1.6 millones de dólares en honorarios de auditoría en 2022). Esta configuración puede hacer que los auditores vayan a lo seguro, evitando las preguntas contundentes que podrían molestar a un cliente que paga.

¿Cómo pudo Deloitte, el peso pesado de la auditoría que vigila los libros de Tingo, pasar por alto una estafa que Hindenburg, un outsider, calificó de dolorosamente obvia?

Quizás la respuesta esté en quién sostenía la lupa de Deloitte. Tingo, que equilibraba su actuación entre Nigeria y el Nasdaq en Nueva York, no fue controlado por el equipo de Deloitte en Nigeria. En cambio, fue la sucursal israelí de Deloitte, Brightman Almagor Zohar & Co., la que certificó los libros. Eso es un dolor de cabeza, especialmente porque, como destacó Hindenburg, Tingo realmente no hacía muchos negocios en Israel. ¿Por qué no utilizar auditores que operen donde está la acción? Casi parece una medida para mantener a los auditores lo suficientemente lejos para que no se topen con nada que no deberían.

En respuesta a preguntas de Forbes, un portavoz de Deloitte Israel declinó hacer comentarios, diciendo que “los estándares profesionales prohíben que comentemos sobre asuntos de clientes”. Tingo no respondió a una solicitud de comentarios.

Brecha asombrosa

La discrepancia entre lo que certificó Deloitte (461.7 millones de dólares) y el saldo de efectivo real de Tingo de 50 dólares fue “asombrosa”, dijo a Forbes en un correo electrónico Ed Ketz, profesor de contabilidad en la Smeal College of Business de Penn State . “La cuenta de efectivo es la cuenta del balance más importante y una de las más fáciles de auditar”, dijo. “Uno se pregunta cómo Deloitte Israel pudo haber pasado por alto eso”.

Verificar el efectivo de una empresa es una parte fundamental del proceso de auditoría y una de las casillas que se supone que deben verificar los auditores, dijo Stephani Mason, profesora de contabilidad en la Facultad de Negocios Driehaus de la Universidad DePaul.

“En el proceso de una auditoría hay algunas cosas bastante básicas que se deben hacer”, dijo Mason a Forbes. “Uno de ellos es confirmar los saldos de efectivo enviando un formulario que va directamente al banco del cliente. Básicamente, la norma dice que el auditor tiene que verificar la cuenta bancaria de forma independiente”.

Se podría pensar que la medida obvia sería endurecer los estándares sobre los reclamos de saldos bancarios de las compañías de cheques. Pero el simple hecho de elevar los estándares quizá no detenga el engaño. De hecho, los académicos sostienen que apretar el globo del fraude no lo desinfla, simplemente empuja el aire caliente a otra parte.

Un artículo de 2021 de personas de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Indiana, titulado “Everlasting Fraud”, lo expone. El fraude, dicen, cambia de forma, transformándose constantemente a medida que las empresas astutas van un paso por delante de los reguladores en un juego implacable del gato y el ratón. Mientras los reguladores están ocupados aprendiendo de viejas estafas como la creatividad extraoficial de Enron, empresas como Wirecard y supuestamente Tingo están inventando audazmente saldos bancarios falsos. Es una medida valiente, una apuesta tan obvia que los auditores podrían pensar que ninguna empresa lo intentaría, y ni siquiera lo comprobaría.

No es su trabajo

“Si los auditores realmente buscaban fraude, creo que podrían encontrarlo”, dijo Breuer de Columbia a Forbes. “Pero esa no es la naturaleza de su negocio. No es bueno para la carrera de un auditor denunciar fraude con un cliente. Son muy cautelosos para no ser demasiado alarmistas con demasiada frecuencia. Por eso es posible que hagan la vista gorda o nunca empiecen a hacer estas cosas”.

Un impedimento adicional para la rendición de cuentas es la forma en que están establecidas las firmas de auditoría, con oficinas en diferentes países que actúan más como franquicias independientes que como ramas de un árbol central. Eso significa que es posible que la oficina principal de Deloitte nunca tenga que pagar por este ridículo descuido. Cada oficina es su propia isla, por lo que las consecuencias tienden a ser locales.

Sin embargo, donde sí se pueden detectar algunas consecuencias para los auditores es en el mercado de valores. En el corto plazo, las otras empresas clientes de Deloitte podrían sentir un poco de escalofrío. Hay un precedente para esto. Consideremos lo que pasó con los clientes de PricewaterhouseCoopers después del fiasco de “OscarGate”.

Retrocedamos hasta 2017. PwC tenía la tarea aparentemente sencilla de contar los votos para los Premios de la Academia. En el mundo de las tareas de auditoría, esto era tan fácil que resultaba un poco aburrido, pero con la ventaja de una montaña de publicidad gratuita. Aun así, PwC le jodió al perro. Sus contadores entregaron el sobre equivocado para el premio a la mejor película ( La La Land en lugar de Moonlight) y lo que debería haber sido un asunto perfectamente glamoroso se convirtió en una comedia de errores, cambiando el triunfo de relaciones públicas del auditor por una dosis de vergüenza pública.

Los investigadores Lawrence Abbott y William Buslepp decidieron investigar cómo el error de PwC, presenciado por millones de televidentes en todo el mundo, podría afectar a sus clientes. Investigaron los datos y, he aquí, fue la lista de clientes de PwC la que terminó sintiendo la presión.

“Encontramos que los retornos anormales en los días posteriores al error son significativamente menores para los clientes de PwC”, escribieron los investigadores, “lo que sugiere una reputación deteriorada por la calidad de la auditoría”.

Básicamente, durante un breve período (el estudio lo fija en un mes), el mercado estuvo mirando de reojo a los clientes de PwC. Los inversores descontaron los estados financieros de las empresas, todo porque empezaron a preguntarse si realmente podían confiar en lo que contenían.

“En mi opinión, no es probable que esto afecte a la firma estadounidense Deloitte”, dijo Mason de DePaul a Forbes. “La SEC puede multar a Deloitte Israel, devolverles ganancias o incluso darles la sentencia de muerte, por así decirlo, prohibiéndoles auditar empresas en esta jurisdicción. Pero lo que me interesa es ¿para qué otras empresas han trabajado? Si fuera un inversor desde hace mucho tiempo en un cliente auditado por Deloitte Israel, estaría muy preocupado”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

