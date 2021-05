¿Quieres comprar criptomonedas? Ya es posible con Apple Pay y Google Pay

Si bien lo que para algunos parece confuso, para otros es una oportunidad y ese es uno de los ejes donde las criptomonedas hacen paso firme, por eso ahora es posible hacer comprarlas a través de Apple Pay y Google Pay.

Pero para hacer realidad la compra debemos encontrar un crypto exchange, o la compañía que va a trasladar el dinero de una tarjeta de crédito a una billetera digital o que simplemente custodie los valores.

No existen muchas empresas que brinden la confianza de colocar la tarjeta de crédito y comprar las criptomonedas, pero de los más relevantes a la fecha, es Gemini.

Foto Gemini.

Simplemente conecta una tarjeta de débito a Apple Pay o Google Pay y podrá comprar la criptomoneda que elija desde la aplicación móvil de Gemini, que también esta disponible en la Galaxy Store.

Esta nueva app permite a los usuarios comprar más de 30 criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ether y Litecoin.

Foto Gemini.

Según la empresa, que recibió el Markets Choice Awards de 2019 como el mejor crypto exchange, está disponible en más de 50 países en todo el mundo.

De esta forma, los fondos estarán disponibles para retirar una hora después de que haya realizado su compra.

No te pierdas: Inviertan, pero no los ahorros de su vida en criptomonedas: Elon Musk

Por el momento, las tarjetas de crédito no son compatibles con los crypto exchangers, por lo tanto, las apps fintech son el vehículo para hacerlo.

Foto Gemini.

“Apoyar a Apple Pay y Google Pay avanza en nuestra misión de empoderar al individuo a través de la criptografía al crear otra forma fácil de acceder a esta nueva y emocionante frontera”, dice Gemini en un comunicado.

En cierta manera, Gemini ha establecido el estándar en crypto exchange, ya que es una empresa fiduciaria de Nueva York regulada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS).

Te recomendamos: Visa permitirá hacer pagos con criptomonedas con programa piloto

Uno de los pilares en este tipo de transacciones es la seguridad y en este sentido, la compañía está sujeta a los requisitos de reserva de capital, los de seguridad cibernética y los de cumplimiento bancario establecidos por el NYSDFS y la Ley Bancaria de Nueva York.

Para echar un poco de luz en lo que para muchos es una novedad, los exchangers como Gemini son compañías totalmente certificadas y, en este caso, es catalogada como custodio calificado de valores.

Es interesante conocer el movimiento de cómo comprar y vender criptomonedas, ya que si bien es algo incipiente en México, en los Estados Unidos, de acuerdo a una encuesta de Gemini, el 64% de los adultos están interesados en este tipo de activos.

Lo anterior, de acuerdo con la encuesta The State on US Crypto Report 2021, levantada del 19 de octubre al 16 de noviembre de 2020 con 921 propietarios de criptomonedas y 1,697 consumidores que estaban interesados ​​en aprender más sobre ellas.

Entre los datos hallados está que la edad promedio de los inversionistas en la actualidad es de 38 años, en tanto que la curiosidad alcanza a personas de 44.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado