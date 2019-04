Con el Brexit aplazado, los mercados se centrarán ahora en EU y China

Reuters.- Después que la Unión Europea le extendió el plazo a Gran Bretaña para abandonar el bloque, los inversionistas se centrarán ahora en los próximos resultados trimestrales de los bancos en Estados Unidos en medio de los temores sobre la desaceleración económica mundial.

La UE le dio a la primera ministra británica Theresa May una segunda prórroga del Brexit hasta el 31 de octubre, cuatro meses más que los que había pedido, en una decisión que el presidente de la cumbre de la UE dijo permitiría que Reino Unido resuelva el tema.

Así, los inversionistas buscarán pistas sobre la salud económica con los reportes de resultados de JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co que se darán a conocer el viernes, seguidos por Citigroup Inc y Goldman Sachs Inc el lunes y Bank of America Corp y Morgan Stanley el martes.

Según datos de Refinitiv, se espera que las ganancias de los bancos que integran el índice S&P 500 de Wall Street crezcan un 2.3%, muy por debajo del 8.2% estimado hace seis meses. La fuerte caída en la estimación se produce a raíz de la postura moderada de la Reserva Federal y la posterior baja de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años.

Tanto la Fed como el Banco Central Europeo mostraron que se apegarán a una postura moderada en el corto plazo, ante señales de una desaceleración en el crecimiento.

El miércoles, el BCE dejó sin cambios su política monetaria ultra expansiva, a la espera de que sus recientes estímulos monetarios surtan efecto en la economía. El mismo día la Fed dijo en las minutas de su última reunión que sus autoridades concordaron ser pacientes en cuanto a los cambios en las tasas de interés.

El Fondo Monetario Internacional recortó en la semana sus pronósticos para la expansión económica global de 2019 y 2020, y advirtió que el crecimiento podría frenarse más debido a las tensiones comerciales y a la posibilidad de un Brexit desordenado.

“Los riesgos a la baja continúan siendo elevados, toda vez que las tensiones comerciales y políticas siguen presentes, y que la política fiscal en Estados Unidos irá perdiendo tracción”, dijo Santander en un informe.

Otro factor que estará en la mira de los inversionistas será el reporte del Producto Interno Bruto de China que se divulgará el miércoles.

Una desaceleración mayor a la esperada de la economía de China es uno de los riesgos clave que enfrenta el crecimiento mundial, advirtió el subdirector gerente del FMI, Mitsuhiro Furusawa, en una entrevista con Reuters en los márgenes de la reunión de primavera boreal del organismo y del Banco Mundial.