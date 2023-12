El recuento de lo que 2023 dejó a los inversionistas

Invertir es construir pacientemente el futuro, con una basé solida sobre la máxima de esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. El año 2023 nos deja varias enseñanzas que me gustaría recapitular:

Las tasas de interés

La tasa de interés es el termómetro de una economía, si es muy baja la economía se puede calentar, si es muy alta la economía se puede enfriar. La receta de cocina con la que muchos economistas aprendimos a calcular la media en la que los banqueros centrales se sienten cómodos está difusa y los discursos de la Fed o Banxico ofrecen información poco clara, lo único cierto en este momento es que se han detenido los incrementos y que esta pausa parece no tener reversa.

El próximo año las tasas de interés empezarán un lento ciclo a la baja aunque no existe claridad de cuál será la fecha en la que esto ocurrirá ni la magnitud de los recortes. Los tiempos de las tasas de interés altas se han estirado y los inversionistas se sienten cómodos con retornos que no veían en décadas, mientras que los demandantes de crédito se comen las uñas porque las tasas seguirán siendo excepcionalmente altas respecto a su origen precovid.

Mientras escribo estas líneas un inversionista me decía por teléfono: “Don Edgar, soy de la generación que vivió con tasas altas en los 80 y principios de los 90. Pensé que no me volvería a sentir tan satisfecho invirtiendo en títulos de deuda”.

Conoce más aquí: Cetes a 28 días alcanza su mayor nivel en 22 años, ¿eso cómo te beneficia?

En un evento poco recurrente, la curva de bonos está invertida en Estados Unidos y México: Los bonos de corto plazo tienen un rendimiento más alto que los de largo plazo y esto es el resultado de que en el futuro se esperan recortes en los tipos de interés. Esto nos da una sólida pista sobre el futuro que es incierto en sus tiempos. Por cierto, recuerdo el primer capítulo de una excelente serie de Netflix: Dark. En una secuencia nos dejaba ver a Mikkel que frente a su padre hacía un truco de magia que no lograba descifrar por lo que el niño planteaba algo que sería un bosquejo de lo que ocurriría más adelante: “La pregunta no es cómo, sino cuándo.”

Pronósticos de recesión

Todos nos quedamos esperando el soft landing. El concepto acuñado para explicar una recesión suave se quedó esperando en el gabinete de los expertos que pronosticaban una recesión que nunca llegó. Los grandes bancos de inversión y los gurús financieros vieron pasar mes tras mes los datos de crecimiento en las economías más grandes del mundo que nos arrebataban una sonrisa con sabor a sopresa.

Ver por el retrovisor hoy me tiene satisfecho y el camino hacia adelante lo veo con optimismo y pies de plomo. Para el FMI, el PIB de Estados Unidos crecerá 1.5% en 2024 y no el 1% que se estaba previendo.

En el caso de México, el Fondo Monetario Internacional aumentó su pronóstico de crecimiento para México en 2023 a 3.2% desde el 2.6% que había previsto en julio, como resultado de la fortaleza del consumo privado, los sectores de servicios y construcción además de la fortaleza en la producción automotriz.

¿Significa que se han borrado las ventiscas que traerían una contracción del crecimiento económico? Si algo hemos aprendido (en la economía, la memoria es corta y el olvido amplio) es que no debemos de perder el piso por los buenos datos pasados y actuales. Uno propone, pero los cisnes negros disponen.

Recuerda que “Contante y Sonante” es la sección de opinión de +Dinero. Consúltala aquí

Las siete magníficas

Cuando leí que el valor de capitalización de Apple es equivalente a tres veces el PIB de España, eché la silla para atrás, inspiré profundo y recordé aquel junio de 2007 cuando Steve Jobs se paró frente al mundo para anunciar el lanzamiento del primer iPhone.

La base tecnológica que compone el crecimiento de los índices accionarios plantea un momento de reflexión. Los libros de historia bursátil dicen que nunca el crecimiento de un índice había estado tan concentrado. Solo 10 empresas concentran casi el 7% de todo el mercado global, de ese selecto decil, se separan siete compañías que están planteando un cambio de paradigma para algunos y para otros están alimentando una nueva burbuja: Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Tesla, Meta y Amazon.

Este pequeño club ha secuestrado el retorno del S&P500. Ha creado la ilusión de que el mercado de valores ha sido particularmente generoso en 2023: El S&P500 ha ganado casi el 18% y el Nasdaq el 46%, pero la realidad es que si quitamos a este selecto circulo de empresas el S&P500 apenas estaría en terreno positivo.

Algunos inversionistas siguen decididos a poner dinero en estas compañías ante la expectativa de los cambios en la estructura laboral y social que traerá la inteligencia artificial y que algunas voces ya consideran como la nueva revolución industrial, el FOMO (por sus siglas en inglés es el miedo a perderse las subidas de mercado) cabalga a toda velocidad inyectando dinero al mercado de valores.

Lo que es cierto es que 2023 está concluyendo y aprovecho para expresarte mi agradecimiento por haber seguido esta columna. Este párrafo final está dedicado a ti, a desearte salud y que tengas felices inversiones.

* Edgar Arenas Sánchez es economista, gerente comercial en una casa de bolsa en México, profesor de economía bursátil en la UNAM, blogger de Rankia México y autor del libro “Invirtiendo y entendiendo”, reconocido por la Universidad Anáhuac, universidad de Cantabria y Santander Financial Institute como mejor asesor de inversiones en 2020 y 2021.

Twitter: @garoarenas

LinkedIn: Edgar Arenas

Email: [email protected]

¿Te perdiste el texto de noviembre de Edgar Arenas? Cómo invertir con un margen de seguridad

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias