Con ‘fábrica de software’ propia, la CDMX ha ahorrado 2,200 mdp en digitalización de trámites

El gobierno de la Ciudad de México desplegó una fábrica de software propia, compuesta por 40 programadores egresados de universidades públicas, con el objetivo de encarar su transformación digital, lo que ha implicado la reducción y digitalización de todos los trámites, uno de los puntos de contacto que más molesta a los ciudadanos.

Con el despliegue de este equipo de desarrollo de software la Ciudad de México ha logrado reducir de 2,100 a 530 los trámites de gobierno, de los cuales 112 ya son realizables vía digital a la fecha y para el cierre de este año serán 197, anunció este jueves la autoridad capitalina.

Contar con un equipo de programadores a cargo de la transformación digital del gobierno ha permitido un ahorro de 2,200 millones de pesos que anteriormente se asignaban en contratos con empresas tecnológicas, dijo el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) del gobierno local, José Peña Merino.

“Todo esto se ha hecho con talento propio, no se han contratado empresas, no hay contratos millonarios, no hay gastos excesivos y multianuales; 40 programadores que forman parte de la Fábrica de Software de la Ciudad de México han hecho más de 300 desarrollos propios que tendrían un valor de mercado de 2,200 millones de pesos. Y realmente esa es parte del modelo revolucionario de innovación que la ciudad ha implementado y que ha compartido con otras entidades y ciudades, incluso del mundo”, destacó Merino.

Cuando inició la actual administración, los ciudadanos solo podían realizar 10 trámites por la vía digital; hoy son 112 y para el cierre del actual gobierno se aspira a que sean 300 trámites digitales de los 500 que quedarán tras la simplificación administrativa que sigue en proceso.

“La Ciudad estaba muy atrasada cuando llegamos a esta administración; había otras entidades que ya habían iniciado esfuerzos y en un tiempo récord ya nos pusimos a la vanguardia. La ciudad realiza un promedio de un millón de trámites al año, de estos, 68 % ya tienen una opción digital”, comentó Peña Merino en una conferencia con el jefe de Gobierno, Martí Batres.

El titular de la ADIP detalló que los 112 trámites que actualmente son 100% digitales representan el 70% del total de interacciones que las personas tienen el gobierno, ya que se trata de trámites como renovación de la licencia para conducir, refrendo de tarjeta de circulación, actas de nacimiento, inscripción al programa social de Mi beca para empezar, entre otros.

“Lo que priorizamos fueron los trámites que tenían mucha mayor frecuencia de uso; al cerrar el 2023 vamos a llegar a casi 80%, eso quiere decir que, en 80% de las interacciones que los ciudadanos tienen con las autoridades para solicitar un servicio o hacer un trámite, hay una alternativa digital y, cuando existe una alternativa digital, 40% del total de los trámites se hacen digitalmente”, explicó José Antonio Peña Merino.

El funcionario adelantó otros trámites digitales que están por venir: “la Ventanilla Única de Construcción de Trámites en alcaldías queda lista este mes, lo mismo que la Manifestación Ambiental Única; trámites digitales del Registro Público de la Propiedad, los dos más frecuentes que tiene que ver con antecedentes registrales, por ejemplo, (estarán en) noviembre de 2023. Mercados públicos, entre enero y febrero del 2024; Ventanilla Digital de Catastro que, sobra decir, es uno de los más usados también, diciembre del 2023”.

“Es realmente un proceso de digitalización muy ambicioso, muy agresivo, es el proceso de digitalización más grande de toda la región y desde una perspectiva evidentemente de izquierda: en donde lo hacemos con capacidades propias y priorizando a quienes más requieren el acompañamiento”, afirmó Merino.

