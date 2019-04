Confidencias | Advierten conflictos laborales por reforma con ‘tanta libertad sindical’

F

uerte inversión acaba de hacer la compañía de viajes online Despegar al realizar una alianza estratégica con la empresa Falabella, mediante la cual establecen un acuerdo comercial por 10 años en países como Chile, Colombia, Perú y Argentina, plazo que podría ser extendido, e incluye el traspaso del 100% de las operaciones de Viajes Falabella a Despegar. La compra, más licencia por uso de marca, se efectuará por un valor total de 27 millones de dólares y dicha transacción asume el traspaso de las operaciones libres de deudas financieras.

O

bservamos que los líderes empresariales estarán muy atentos del resultado del análisis y discusión del dictamen de la reforma laboral en el Senado. Y es que los representantes de cámaras empresariales han señalado que no están del todo contentos con las modificaciones que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados. Tanto los empresarios como diversos especialistas han mencionado que las modificaciones a la Ley federal de Trabajo dejan fuera la representación de este sector y no descartan que ocurran crisis por conflictos laborales ante lo que llaman “tanta libertad sindical”. Ahora sólo esperan que en el Senado se hagan modificaciones que les permita jugar con el balón y que no todo quede en manos de los sindicatos y trabajadores.

R

etiro del mundo digital es lo que básicamente plantea la tendencia llamada Detox Digital, un término que combina la palabra ‘detox’ (el proceso de deshacerse de substancias tóxicas) con ‘digital’ (haciendo referencia a los dispositivos que abundan en la sociedad moderna, como smartphones, tablets y laptops). Este concepto, que ya comienzan a adoptar algunos grupos, sobre todo en Estados Unidos y Europa, se refiere al proceso de eliminar la constante exposición digital de la vida cotidiana para prevenir la adicción. ¿Lo harías?

R

esulta que el PIB de América Latina resiente la baja inversión en sectores como la electricidad, telecomunicaciones, transporte, y agua y saneamiento, los cuales son claves en la región, destaca el estudio “Construir Oportunidades para Crecer en un Mundo Desafiante”. En promedio, se calcula que el costo de no añadir capital nuevo a estos sectores equivale a alrededor de un punto porcentual de pérdida de crecimiento del PIB. Dicho costo se eleva a 15% de crecimiento no alcanzado en caso de que la brecha persista por más de 10 años.

B

astante es lo que representa en México el desperdicio de 20 millones de toneladas de alimentos cada año, que se traduce en un costo aproximado de 25,000 mdd, según datos de la Consultora WRAP. Para ser parte de una solución, nos cuentan que la próxima semana se oficializará la llegada de Olio al país. Se trata de una app que busca convertirse en el puente entre empresas e individuos para compartir alimentos y evitar el mayor porcentaje de desperdicio alimentario.

S

i bien la industria automotriz nacional festeja un nuevo récord, el tema de los aranceles a los autos que discuten Estados Unidos y la Unión Europea representaría un punto de incertidumbre. Según el reporte de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA), por primera vez en la historia, México se ubicó en el sexto lugar de la producción mundial de vehículos en el año 2018, superando apenas a Corea del Sur; pero mientras se celebra no dejan de estar al pendiente de esas conversaciones.