Conoce a Craig Wright, el científico que asegura ser Satoshi Nakamoto, el creador del bitcoin

En el otoño de 2012, mucho antes de que la mayor parte del mundo hubiera oído hablar de Craig Wright, el científico informático australiano presentó silenciosamente su primera patente relacionada con el bitcoin recién creado, que entonces valía 10 dólares.

Al año siguiente, un exchange casi desconocido llamado Coinbase recaudó 5 millones de dólares (mdd) “para hacer que el bitcoin sea fácil de usar para el consumidor promedio”. Un año después, en 2014, el cofundador de la revista Bitcoin, Vitalik Buterin, publicó un artículo que describía un nuevo tipo de cadena de bloques, llamado Ethereum, y acreditaba al creador del bitcoin el pseudónimo Satoshi Nakamoto, por sus avances en criptografía.

Mientras que la incipiente industria de la criptografía solo miraba en cuanto a la licencia permisiva adjunta al código de computadora de bitcoin, que efectivamente permitía que cualquiera usara el software bajo la ley de derechos de autor, Wright estaba buscando protección de patentes para nuevas formas de explotar la tecnología.

Cuando dos organizaciones de noticias lo identificaron como candidato para ser Satoshi Nakamoto en diciembre de 2015, Wright había solicitado personalmente dos patentes y era el científico jefe de una empresa con sede en Suiza llamada nChain que había solicitado tres más.

Hasta hace poco, un apasionado debate se ha centrado en si Wright, de 52 años, es o no Nakamoto, cuyas billeteras de bitcoin contienen 33,000 mdd en criptomonedas a su precio actual de alrededor de 30,000 y cuya invención blockchain, que permite que cualquier persona en el mundo envíe a cualquier persona más dinero digital -sin necesitar banco— y ha ayudado a los empresarios a recaudar 89,000 millones, según el sitio de datos Pitchbook. El próximo año, Wright comparecerá ante el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido para probar su afirmación de haber inventado la primera criptomoneda.

“Yo creé el bitcoin”, le dice a Forbes, hablando desde su oficina en Londres.

Pero el enfoque de ese debate pronto podría estar cambiando. Independientemente de si Wright puede probar o no su afirmación de haber inventado la moneda, si puede ejercer su tesoro de 800 patentes concedidas y 3,000 pendientes en 46 jurisdicciones de la manera que quiere, pronto podría comenzar a cobrar por el derecho a construir una amplia variedad de aplicaciones de cadena de bloques.

Eso afectaría todo, desde el mercado de criptomonedas de 1 billón hasta las implementaciones corporativas construidas por algunas de las compañías más grandes del mundo.

Más ominosamente, Wright está empleando tácticas legales que podrían sentar precedentes para el software emitido bajo reglas permisivas de derechos de autor conocidas como código abierto, incluido el marco Javascript de código abierto ampliamente utilizado de Meta conocido como React, Visual Studio de Microsoft para editar código y el sistema operativo Linux de Linus Torvalds, que alimenta aproximadamente el 40% de Internet.

“No me gusta Silicon Valley. Son un cáncer en este mundo”, dice Wright. “Son un montón de comunistas que creen que pueden robar lo que quieran”. Después de hacer una pausa, aparentemente para reconsiderar sus palabras, agrega: “Son una hemorroide cancerosa en el trasero del mundo”.

El doctor Craig Steven Wright nació en 1970 en Brisbane, Australia, de una madre que ingresaba datos en tarjetas perforadas para las primeras computadoras y un padre veterano de Vietnam. Según la mayoría de los estándares, Wright es un erudito, con más de 20 títulos enumerados en su sitio que van desde una maestría en estadística y psicología forense hasta un diploma en apreciación del arte.

A lo largo de los años, la propiedad intelectual en la que ha trabajado, que incluye una amplia gama de formas de utilizar la tecnología blockchain, se ha movido de un lado a otro en lo que equivale a un juego de trileros de fideicomisos y empresas.

Conoce a Craig Wright, el científico sindicado como Satoshi Nakamoto o el creador del bitcoin

En 1997, dice, creó un fideicomiso australiano llamado Craig Wright R&D. Poseía Blacknet, que él describe como un precursor de bitcoin. En 2002, dice, trasladó esa investigación a otro fideicomiso, Ridges Estate.

Mientras trabajaba en un posgrado en comercio internacional y derecho comercial a mediados de la década de 2000, se hizo amigo del especialista en seguridad estadounidense Dave Kleiman en foros en línea.

Aunque Wright dice que él y Kleiman, quien murió en 2013, solo se vieron una vez en persona para tomar una copa, los dos trabajaron juntos en una serie de proyectos, incluido un libro de 2007 sobre la investigación de ataques informáticos coescrito por Wright y editado por Kleiman.

Una supuesta copia de un correo electrónico proporcionado a Gizmodo en 2015 por alguien que le dijo a la publicación que “hackeó” a Nakamoto, parece mostrar a Wright pidiéndole ayuda a Kleiman para editar un documento que describe bitcoin.

Wright se negó a decir si el correo electrónico era genuino, aunque afirma que el artículo de Gizmodo se basa en documentos falsificados proporcionados por los herederos de Kleiman e insiste en que él mismo creó Bitcoin.

Boies Schiller Flexner, el bufete de abogados que representa el patrimonio de Kleiman, no ha respondido a una solicitud de comentarios.

El 31 de octubre de 2008, un grupo, dúo o persona que utiliza el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un libro blanco que describe bitcoin como una “versión de igual a igual de dinero electrónico” que permitiría que los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra “sin pasar por una institución financiera”.

Cuando el código de bitcoin se publicó en el repositorio de software de Sourceforge en enero de 2009, Nakamoto incluyó una nota que permitía que cualquiera lo usara con pocas restricciones según los términos de una licencia desarrollada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fue designado Copyright (c) 2009 Satoshi Nakamoto.

Wright dice que “la licencia del MIT es muy amigable con la propiedad intelectual”. Dividió su propiedad intelectual relacionada con bitcoin entre cuatro empresas australianas que controlaba, dice, cada una con diferentes especialidades.

Information Defense recibió propiedad intelectual relacionada con la base de datos de bitcoin; Integyrs recibió su investigación criptográfica; Greyfog recibió IP relacionada con lo que ahora llamamos Internet de las cosas, y Strassen recibió información relacionada con lo que se llama una red fragmentada, que divide grandes redes en partes más digeribles, escribió en un correo electrónico.

Aunque los documentos de auditoría de 2010 muestran que aún no se había “presentado” ninguna patente, Wright dice que comenzó a trabajar para cambiar eso el mismo año. Su primera patente relacionada con bitcoin, un método mediante el cual múltiples usuarios podían dividir el código de acceso a los registros de la cadena de bloques para cosas como patrimonios y registros corporativos, fue otorgada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (EU) en 2017. En diciembre de 2010, Nakamoto escribió su última publicación pública: comenzando con las palabras: “Todavía hay más trabajo por hacer…”

Sea Nakamoto o no, Wright dice que a principios de 2011 él; su primera esposa, Lynn; y Kleiman fundaron W&K Info Defense para desarrollar propiedad intelectual relacionada con blockchain.

También cambió el nombre de Craig Wright R&D a Tulip Trust, que pasaría a desempeñar un papel importante en su estrategia empresarial. Aunque la composición real de Tulip Trust sigue siendo un misterio, Wright dice que “posee empresas. Este es el único activo que tiene”.

El 13 de diciembre de 2010, el creador de bitcoin inició sesión en lo que sería uno de sus últimos actos usando el seudónimo, aparentemente cambiando la licencia de Copyright (c) 2009-2010 Satoshi Nakamoto” a “Copyright (c) 2009-2010 Bitcoin Developers .” Unos días después, Andresen publicó el mensaje: “Con la bendición de Satoshi y con gran desgana, comenzaré a realizar una gestión de proyectos más activa para bitcoin”.

La primavera siguiente, Satoshi Nakamoto envió lo que se cree que es un último mensaje privado y luego desapareció, o eso dice la historia. “Pasé a otras cosas”, escribió en un correo electrónico al ex desarrollador principal de bitcoin, Mike Hearn. “Está en buenas manos con [el desarrollador principal de bitcoin] Gavin [Andresen] y todos”. Hearn, dice que el correo electrónico es “genuino”.

Surgió una colorida leyenda: para que Bitcoin esté realmente descentralizado, no podía tener un solo punto de vulnerabilidad, por lo que Nakamoto se eliminó del código como un regalo para el mundo, confiando a un grupo heterogéneo de desarrolladores de código abierto para guiar su crecimiento en una moneda global que no depende de bancos o gobiernos. Nueve meses después, Gavin Andresen parece haber trasladado el código base a Github, un repositorio de la competencia.

Craig Wright, el erudito que afirma haber inventado bitcoin. Foto: Levon Biss para Forbes.

Contrariamente a lo que parece indicar el correo electrónico a Hearn y lo que parece mostrar el rastro de Sourceforge, Wright afirma que no estuvo de acuerdo con la transferencia de poder. Él dice que una nueva cosecha de desarrolladores de Bitcoin, incluido Wladimir van der Laan, el exmantenedor principal del repositorio de código, eludió los controles de administrador que Wright usó para administrar la base de código cuando trasladaron el software a Github y luego cambiaron la licencia allí.

Esencialmente, afirma Wright, se robaron bitcoins. “Lo que no esperaba era que la gente rehiciera todo de esa manera para eludir mi control de administrador”, dice. “Así que establecieron sitios completamente nuevos y me mudaron”. En un correo electrónico a Forbes, van der Laan negó haber movido el código base. También negó haber cambiado la licencia. “Esto fue hecho por Satoshi”, escribió.

A pesar de todo, el trabajo de propiedad intelectual de Wright continuó.

En abril de 2013, Kleiman murió, dejando a su hermano, Ira, como representante de su patrimonio. A través del negocio de W&K, ese patrimonio poseía propiedad intelectual relacionada con bitcoin y quizás 1.1 millones de bitcoins, actualmente con un valor de 33,000 millones, obtenidos al minar la criptomoneda, aunque nadie ha demostrado que tenga la clave privada de Nakamoto, que sería necesaria para mover esos activos.

En 2015, Wright fundó DeMorgan Group, con sede en Sydney, una empresa descrita en un comunicado como una firma de investigación y desarrollo de “moneda alternativa” centrada en la “banca de próxima generación”.

Transfirió la propiedad de gran parte de su trabajo en bitcoin a DeMorgan y anunció que había calificado para un reembolso en efectivo de hasta 54 millones diseñado por la Oficina de Impuestos de Australia para estimular la innovación. “Este reembolso fortalecerá la posición de efectivo del grupo”, dijo en un comunicado en ese momento. “Y es una importante fuente de fondos para nuestras actividades de desarrollo”.

A medida que el negocio crecía ese verano, Wright firmó un acuerdo con el exempresario de juegos de azar Stefan Matthews, quien afirma haber recibido una copia del libro blanco de bitcoin de Wright antes de que se publicara, para comprar la propiedad intelectual de DeMorgan por 1.5 millones de dólares australianos y trasladarla a una empresa del Reino Unido ahora conocida como nChain.

El acuerdo por un total de casi 15 millones de dólares australianos también incluyó un acuerdo de servicio de AUD $ 3,5 millones con Wright repartido durante cinco años y otorgó una participación del 37% en la nueva empresa a Wright y su segunda esposa, Ramona, sin identificar al propietario mayoritario.

El trato con Matthews también transfirió el control de lo que Wright estima que es aproximadamente el 90% de la propiedad intelectual que creó a nChain. Más tarde, se reveló que el propietario mayoritario era Robert MacGregor, el fundador de la firma canadiense de pagos nTrust. Forbes intentó ponerse en contacto con MacGregor en dos direcciones de correo electrónico con las que se ha asociado, las cuales se recuperaron como imposibles de entregar.

El 8 de diciembre de 2015, Wright se convirtió en una figura pública controvertida en el mundo de las criptomonedas después de que Wired y Gizmodo publicaran informes separados basados en filtraciones anónimas, alegando que había muchas posibilidades de que fuera Satoshi Nakamoto o, como dijo Wired, “un bromista brillante que quiere mucho que creamos.”

Wright dice que “los artículos de Wired y Gizmodo se basan en información de Ira Kleiman. Para fabricar una historia sobre su hermano que nunca ocurrió, Ira falsificó documentos, hizo declaraciones falsas y usó múltiples correos electrónicos para contactar a los periodistas haciéndose pasar por varias personas. Hizo esto para ganar dinero al que no tenía derecho”.

La nueva fama de Wright cambió el tono en nChain, según Matthews, quien es el presidente de la compañía. Matthews dice que si bien su visión de la empresa siempre fue la de un desarrollador de software y propiedad intelectual a largo plazo, MacGregor vio en Wright una figura tipo Steve Jobs que podía poner en escena para aumentar el valor de la empresa antes de venderla. “Quería vender todo a Silicon Valley”, coincide Wright. “Y no se molestó en obtener mi opinión sobre lo que pienso de Silicon Valley antes de hacerlo”.

A regañadientes, Wright habló en múltiples eventos, incluido un panel con otro sospechoso de Nakamoto, Nick Szabo, que proyectó su mejor impresión de un personaje de empresario tecnológico, y tanto él como Matthews afirman que una serie de publicaciones de blog en las que se identificó a Wright como el autor en realidad eran escrito por macgregor.

La estrategia consistía en culminar con una serie de “sesiones de prueba” que convencerían de una vez por todas al mundo de que Wright era Satoshi Nakamoto. En abril de 2016, el empresario Jon Matonis y el desarrollador de software Andresen fueron testigos de demostraciones que, según dicen, parecían mostrar a Wright firmando un mensaje en la cadena de bloques de bitcoin con una firma cifrada asociada con Satoshi Nakamoto; ambos declararon públicamente que creían en su afirmación.

Aunque Wright parecía firmar con la firma de Nakamoto, rápidamente surgieron dudas sobre la autenticidad de sus pruebas. Un informe de Vice mostró lo que parecen ser múltiples formas en que la firma podría haber sido falsificada. Una explicación escrita que Wright publicó el mes siguiente provocó la refutación del investigador de seguridad Dan Kaminsky, quien dijo que los mensajes podrían haberse enviado sin conocer la clave privada de Nakamoto, una especie de contraseña.

En una disculpa en su sitio web, Wright pareció reconocer que la prueba no era satisfactoria, pero mantuvo su afirmación de ser Nakamoto. “A medida que se desarrollaban los eventos de esta semana y me preparaba para publicar la prueba de acceso a las claves más antiguas, me quebré. No tengo el coraje. No puedo”, escribió. “Cuando comenzaron los rumores, mis calificaciones y mi carácter fueron atacados. Cuando se demostró que esas acusaciones eran falsas, ya comenzaron nuevas acusaciones. Ahora sé que no soy lo suficientemente fuerte para esto”.

Wright no ha repetido su prueba hasta el día de hoy, ni ha movido ningún bitcoin de la cuenta de Nakamoto, lo que probaría de manera irrefutable que tiene conocimiento de la clave privada del creador de bitcoin.

Es probable que se requiera un método u otro en las próximas audiencias judiciales del Reino Unido. El artículo de Matonis que declara que cree en Wright todavía está disponible en su sitio de Medium, pero este año, Andresen agregó una nota a su declaración original de mayo de 2016 diciendo que fue un “error confiar en Craig Wright tanto como yo lo hice”, aunque no se retractó de su afirmación de que Wright era Satoshi Nakamoto.

Craig Wright llegando al juzgado federal en Miami el 16 de noviembre de 2021. Foto: Marta Lavandier / AP.

Durante los siguientes meses de 2016, dice Matthews, Wright se quedó principalmente en casa, enviándole ideas ocasionales para inventos. La enemistad entre Wright y MacGregor se intensificó. “Tuve que actuar como árbitro entre algunos altercados increíbles entre ellos dos”, dice Matthews. “Me dijo que no quería tener nada más que ver con Craig Wright o nChain”. Matthews dice que armó un fondo de capital privado maltés para comprar MacGregor, y en noviembre de 2016 MacGregor había dejado la empresa.

Matthews comenzó a buscar dinero nuevo.

No le llevó mucho tiempo encontrar al ex multimillonario Calvin Ayre, quien estuvo brevemente en la lista de los más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU por operar un negocio de apuestas, Bodog, supuestamente ilegal en el estado de Maryland.

“Nos consideramos completamente legales”, dice Ayre. “Y en un momento, fue una de las compañías de juegos en línea más grandes del mundo”. En julio de 2017 se declaró culpable de un cargo menor, abandonó la empresa y se reinventó como inversor privado.

Matthews, que dirigía el trabajo de capital de riesgo de Ayre, dice que conoció a Wright a mediados de la década de 2000 cuando el inventor ayudó a realizar una auditoría de seguridad de su empleador de juegos de azar, Centrebet. Matthews pensó que los dos se llevarían bien. “Trajo a Craig”, dice Ayre, “diciéndome que hay un chico que conozco desde 2006. Sé con certeza que es Satoshi. Así que nos gustaría ir a hablar contigo porque necesita ayuda’”.

Matthews voló desde su casa en Manila y Wright desde Australia para conocer a Ayre en persona en la azotea de su ático en Vancouver. El trío pasó dos días bebiendo vino tinto, conociéndose y divirtiéndose en general.

“Calvin y Craig, desde el momento en que se vieron cuando los presenté, hubo algo magnético allí”, dice Matthews. La reunión resultó en que Ayre invirtiera en nChain. “Stefan y yo lo sacamos”, dice Ayre, “pusimos algo de infraestructura a su alrededor y creamos todo un ecosistema”.

Si nChain fue la base del ecosistema, luego se dispusieron a instalar los postes y las vigas. En agosto de 2017, Ayre compró el sitio de criptonoticias CoinGeek.

Está escrito por autores que usan una combinación de sus nombres reales y seudónimos no revelados para “contrarrestar la información errónea” que dicen que se estaba difundiendo sobre los orígenes de bitcoin.

En 2018, Wright, Ayre y Matthews lanzaron Bitcoin Satoshi Vision (BSV), un token criptográfico basado en una versión de bitcoin anterior a 2017 que no incluía cambios que hicieran que la moneda fuera más privada, algo con lo que Wright no está de acuerdo. “Puedes mezclar, puedes mover y ahora no hay registro”, dice, de las transacciones bajo el sistema revisado. Es el ideal platónico del Anillo de Giges. Básicamente, puro secreto y esperanza de que el mundo vaya bien”.

BSV ha tenido un éxito modesto, habiendo alcanzado un valor de mercado de 767 millones, según CoinGecko, el número 54 en la lista de criptomonedas por tamaño; líder del mercado bitcoin tiene un valor de 594,000 millones. Wright dice que posee “un poco” de BSV, Ayre dice que posee algo, “pero no cantidades masivas”, Matthews no respondió a una consulta sobre su propiedad de BSV.

En abril de 2019, Wright registró dos derechos de autor en la Oficina de derechos de autor de EU, uno para el libro blanco de bitcoin y el otro para el software, lo que provocó una serie de aparentes imitadores que hacían afirmaciones similares.

El mes siguiente, la agencia publicó una declaración en la que decía que “la Oficina de derechos de autor no investiga la veracidad de ninguna de las declaraciones hechas… En el caso de los dos registros emitidos al Sr. Wright, durante el proceso de examen, la Oficina tomó nota de la buena -conocido como “Satoshi Nakamoto” y pidió al solicitante que confirmara que Craig Steven Wright era el autor y reclamante de las obras registradas. El Sr. Wright hizo esa confirmación”.

Si Wright alguna vez convierte esa IP en efectivo, probablemente será a través de nChain, administrado desde Londres, donde vive Wright, pero incorporado oficialmente en Zug, Suiza, amigable con las criptomonedas.

Nchain esencialmente gana dinero con las regalías que obtiene de las licencias que ha otorgado y las tarifas de consultoría. Aunque financiado en gran parte por Ayre, Wright dice que un fondo de capital privado con sede en Liechtenstein también es un inversionista y que su esposa es un “fideicomisario”. Cuando se le pidió que aclarara si nChain tiene fideicomisarios, o si en realidad estaba hablando de Tulip Trust, que ella ayuda a administrar, Wright dice que el fideicomiso está “vinculado” a nChain. Decir que Wright se muestra cauteloso durante las entrevistas es quedarse corto.

“Deliberadamente no tengo ninguna visibilidad o conocimiento”, dice Wright sobre el funcionamiento interno del fideicomiso, con una sonrisa. “Tan pronto como sé algo, hay gente que quiere que se lo diga a la corte, así que me aseguro de no saberlo”. Después de una larga pausa, agrega: “Estoy intencionalmente sin saber”. Los documentos de una demanda contra Wright presentada por el patrimonio de Kleiman indican la existencia de al menos tres Tulip Trusts.

Incluso con una plantilla de 260, Wright afirma que este será el primer año en que nChain sea rentable. El Director de Propiedad Intelectual, Robert Alizon, dice que la compañía tiene cinco licenciatarios individuales y espera 20 para fin de año.

Su objetivo principal, dice, es ayudar a los empresarios a construir en la cadena de bloques BSV para crear negocios rentables, pero nChain también está preparando el escenario para cobrar a los desarrolladores que están creando proyectos utilizando otras aplicaciones de la cadena de bloques.

“Queremos apoyar esencialmente al ecosistema que elige BSV”, dice Alizon. “Y obviamente, si las personas compiten sin pagar sus cuotas, también debemos comenzar a vigilar eso. Tanto si operas en BSV como fuera de BSV, serías ambos ‘entitled’ y requerido para tomar una licencia de nChain.”

David Pearce, un abogado con sede en Birmingham, Inglaterra, que ha rastreado 440 patentes de nChain solo en Europa, dice que “muchas de estas patentes son, para bien o para mal, válidas”. Aunque ha presentado objeciones a tres patentes de nChain en nombre del consultor de bitcoin Arthur van Pelt, cree que la mayoría de las demás han sido “validamente otorgadas por la Oficina Europea de Patentes, que generalmente se considera una de las más duras del mundo”.

Sin embargo, hay una trampa allí. A pesar de que nChain tiene 765 patentes que cubren temas que incluyen tokenización, gestión de identidad y micropagos, en jurisdicciones que incluyen Estados Unidos, Europa y China, Forbes solo pudo encontrar una empresa que esté pagando por las licencias de BSV: la empresa de cadena de suministro con sede en Oslo, Unisot, que pagó una tarifa única de licencia.

Entre los otros licenciatarios, e-Livestock, que está creando software para permitir que las personas en países en desarrollo usen animales de granja como garantía, dice que no pagó por su licencia de varios años.

Ted Rivera, del estudio de cine basado en blockchain MyMovies, dice que Wright le otorgó los derechos para usar las patentes de transmisión y encriptación, aunque Wright le dijo a Forbes que ese no era el caso.

El gobierno provincial de Bataan en Filipinas firmó un memorando de entendimiento con nChain en diciembre y, si llega a un acuerdo formal, podría desarrollar conjuntamente patentes de propiedad conjunta con la empresa.

Bryan Daugherty, presidente de Smart Ledger, con sede en New Hampshire, que se basa en BSV, dice que no tiene una licencia y no cree que su empresa necesite una para su trabajo, pero se siente protegido por nChain. “Nos están protegiendo”, dice, “con suerte, en el sentido de crear una atmósfera buena y amigable para el surgimiento de esta tecnología más allá del criptocasino que hemos visto hoy”.

Detrás de escena, mientras el equipo de Wright está construyendo su negocio BSV, un complejo laberinto de batallas legales que podría afectar el futuro de la industria. En febrero de 2018, el patrimonio de Dave Kleiman demandó a Wright en la corte de los EU para el Distrito Sur de Florida, alegando que “perpetró un plan contra el patrimonio de Dave para apoderarse de los bitcoins de Dave y sus derechos a cierta propiedad intelectual asociada con la tecnología Bitcoin”. Concretamente la propiedad de W&K.

A medida que avanzaba la demanda, en enero de 2021, el equipo de Wright envió una carta de cese y desistimiento a la criptofilial de la empresa de pagos Block, pidiéndole que elimine una copia del libro blanco de bitcoin de su sitio.

Los abogados del grupo de comercio de patentes, Crypto Open Patent Alliance (COPA), respondieron con una carta en la que le pedían a Wright que probara que escribió el libro blanco, seguido de una demanda en su contra en el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido, solicitando que se pronuncie sobre el inventor, al afirmar ser el autor.

De vuelta en Florida, en diciembre de 2021, el jurado en el caso del patrimonio de Kleiman desestimó casi todos los reclamos contra Wright, excepto la conversión, o pretender que poseía propiedad intelectual que no era suya. W&K, no el patrimonio, recibió 100 millones en daños y 43 millones en intereses.

Wright dice: “La IP en W&K no estaba relacionada con Dave de ninguna otra manera que no fuera por haberle regalado acciones”. Junto con el dinero en efectivo, Wright puede haber perdido algo de credibilidad.

La jueza del caso escribió que descubrió que él había falsificado documentos y que no está convencida de que realmente haya un Tulip Trust: “La totalidad de la evidencia en el expediente no corrobora que el Tulip Trust exista”.

Pero Wright aún puede reírse el último. Su segunda esposa, Ramona Ang, y su ex esposa han presentado documentos que afirman que Ira Kleiman no solo no tiene una participación mayoritaria en W&K, sino que también son copropietarios, lo que abre la clara posibilidad de que el juicio se acumule en parte para el propio Wright.

Aunque un juez federal en Florida se negó a opinar sobre la disputa, Wright dice que está trabajando en la propiedad intelectual de W&K. “La única propiedad intelectual de la empresa existe en mi cabeza”, escribió en un correo electrónico a Forbes. Toda la documentación, añade, estaba “con Dave Kleiman y obviamente no los ha guardado de forma que la gente pueda acceder a ellos”.

En febrero, Wright volvió a pasar a la ofensiva. Tulip Trading, una empresa que, según él, es propiedad de Tulip Trust, demandó a 16 desarrolladores de bitcoin en los Tribunales Reales de Justicia del Reino Unido, incluido Van der Laan, alegando que tienen la responsabilidad fiduciaria de realizar cambios en el código de bitcoin que él cree que devolvería 3,000 millones. valor de la criptomoneda que dice que le fue robada, aparte de los 33,000 millones en bitcoins supuestamente propiedad de W&K.

Pearce, el abogado de patentes, dice que “si un juez en el Reino Unido encuentra (estamos viendo fracciones de un porcentaje, una probabilidad de bola de nieve en el infierno) que existe algún tipo de deber fiduciario, sería obviamente será un gran problema para los EU en particular”.

Luego, en junio, el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido dijo que el caso COPA, el caso de los desarrolladores de bitcoin y otros dos serían juzgados conjuntamente., a partir de enero de 2024. Específicamente, analizarán lo que el tribunal llama “el problema de identidad” común a cada caso. “Ninguno de estos casos llega a ninguna parte hasta que Craig Wright prueba que él es Satoshi Nakamoto”, dice Pearce. “Son todo tipo de cosas relacionadas con la propiedad intelectual. Pero todos dependen de que Craig Wright sea Satoshi Nakamoto. Y no lo es.

Jess Jonas, el director legal del Fondo de Defensa Legal de Bitcoin, que representa a los desarrolladores que trabajan en proyectos relacionados con la criptomoneda, es menos optimista. “El no es Satoshi, por lo que la corte lo resolverá y desaparecerá”. Y agrega: “Los desarrolladores y otros participantes de la industria están siendo sometidos a un gasto significativo por tener que responder a estos reclamos, y deben hacerlo porque lo que está en problema en este caso, es una de las licencias de código abierto más importantes que existen. Y si esa protección no existe, ¿por qué la gente se arriesgaría y desarrollaría software gratuito y de código abierto para que lo use el público?”.

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por el impacto que sus patentes podrían tener en bitcoin y otros desarrolladores de código abierto, Wright respondió: “Son públicas. No es mi culpa si la gente no revisa estas cosas”.

Aunque Wright dice que hay un plan para hacer cumplir de manera más amplia sus derechos de propiedad intelectual, actualmente se enfoca en los casos actuales y en obtener tarifas de licencia de aquellos que estén dispuestos a pagar. Un posible acusado futuro es Apple, cuya distribución del libro blanco de bitcoin en algunos dispositivos, según Wright, es una violación de los derechos de autor.

Mientras Wright se prepara para las audiencias del Tribunal Superior de enero, dice que gran parte de su estrategia legal dependerá del movimiento del código base de bitcoin a Github y la supuesta elusión de su control de administrador. Lo describe como una violación de la Ley de Uso Indebido de Computadoras del Reino Unido de 1990. Wright dice: “Es un delito penal”.

