Coparmex urge a autoridades resolver más de 500,000 juicios laborales rezagados

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que hay 500 mil juicios laborales por resolverse y desahogarse en las Juntas Federales de Conciliación y Arbitrajes y en los tribunales locales.

“Yo creo que, bajita la mano, habrá 500 mil juicios, que hay que desahogar todavía, y al día de hoy las Juntas Federales siguen siendo más importantes que los nuevos Tribunales”, afirmó Ricardo Barbosa Ascencio, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex.

“Les pedimos responsabilidad y conciencia en los perfiles y en la capacitación y generar jornadas de conciliación para cerrarlos y sobre todo en el presupuesto”, apuntó.

El representante del sindicato patronal pidió al Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, no olvidar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, así como es una de las peticiones realizadas a los gobernadores.

“Justicia laboral que no es pronta, pues no es justicia y tenemos ese rezago de expedientes de las juntas federales y locales de todos los estados de la República Mexicana, que no se nos debe de olvidar cómo afrontarlo”, mencionó.

Hemos pasado por un sexenio complejo por la reforma laboral de 2019, la cual dio un giro de 180 grados en la manera de atender los derechos de los trabajadores en México, expresó el dirigente empresarial.

“En ese año se cambió de tribunales, de cambió de procedimiento y cambió la vida colectiva en México, así como se introduce la conciliación obligatoria, que es estupenda para erradicar la industria del litigio”, expresó Ricardo Barbosa Ascencio.

En la industria del litigio es muy fácil culpar a los abogados de los trabajadores, pero “también hay abogados de empleadores que lucraron con la industria del litigio y esperemos que con este modelo de conciliación se erradique el mal hábito”, expresó.

Siempre ha habido apertura al diálogo y podemos no estar de acuerdo con unas cosas, pero siempre buscamos el cómo sí y vemos lo posible dentro lo deseable, añadió.

Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos ha tocado ver las leyes para el aumento de vacaciones, la subcontratación, la negociación del alza del salario mínimo, recordó Ricardo Barbosa Ascencio

Las autoridades, sindicatos y compañías están obligadas a privilegiar el diálogo para mejorar la vida de los trabajadores, concluyó.

