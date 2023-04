Cox Energy compra negocio productivo de Abengoa

El magistrado titular de la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla dictó este martes un auto en el que adjudica Cox Energy todos los activos de las filiales del grupo Abengoa, ahora en liquidación, que formaban parte del concurso conexos de una treintena de sociedades.

El magistrado destacó el “compromiso y la disposición demostrada con la aportación de liquidez” que se encuentra suficientemente “fundada, sólida, creíble y factible”, así como el compromiso de la compañía con la conservación de los puestos de trabajo, informó Cox Energy en un comunicado.

La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dijo que la oferta de Cox Energy se compromete “al mantenimiento de la actividad y empleo de la unidad productiva, cifrando en 9,505 los trabajadores”.

También, mencionó, “asume litigios de las concursadas con el compromiso de abono del 50% de lo recuperado al concurso, 30% para los acreedores privilegiados y 20% para el concurso” y “el compromiso de pago de 50 millones de créditos masa de proyectos, concesiones, en ejecución”, según el auto que culmina la fase de liquidación.

Habían participado con ofertas por proyectos concretos Acciona Agua, IV3 Aqua Corporation, Elecnor, Voltan Technical Services y Antonio Rodríguez García y Reogerio Ribeiro Abreu dos Santos, sin embargo, el grupo que dirige Enrique Riquelme resultó ganador tras la última mejora de su propuesta económica.

Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de Cox Energy

Oferta de 564 millones de euros

La oferta presentada por Cox Energy, valorada en 564 millones de euros, es por todas las áreas de negocio y el corporativo de Abengoa, recogiendo un pago mínimo al concurso de 27.3 millones con un mecanismo que permitiría incrementar ese valor en el futuro.

“Cox Energy asume también los 206 millones de euros de deuda y avales vivos de proyectos de Abengoa, así como otros 252 millones de euros de deuda ‘Project Finance’ que la ingeniería sevillana tiene asociada a otros activos”, agregó la compañía.

En la oferta, mencionó Cox Energy, también se recoge el cargo de los 22.8 millones de euros de pagos pendientes a la Seguridad Social y garantiza el abono del 100% de los créditos privilegiados a los acreedores.

“El pasado 30 de marzo ya fue consignando en el juzgado ocho millones de euros para para los primeros pagos de los créditos concursales”.

Suficiente liquidez de Cox Energy

“Comparativamente, se concluye que, no obstante las dudas por las circunstancias, considerando el compromiso y la disposición demostrada con la aportación de liquidez, teniendo en cuenta la actividad y empleo que se garantizan, la liquidez ofrecida se muestra como suficientemente fundada, sólida, creíble, y factible, el ser posible llevarla a cabo, para lo que parece tiene capacidad, no incluyendo condiciones, como son las de las otras respecto de los créditos intragrupo, que por sí no hagan posible la aprobación”, indicó el juez.

“Conforme ello, comparativamente, se concluye que es la más favorable al interés de los concursos, procediendo aprobarla”, concluyó.

Estamos listos para comenzar una nueva etapa de Abengoa: Riquelme

La apuesta por los empleados, dijo Cox Energy, quedó patente con la transferencia de 2.5 millones de euros que la compañía realizó el 24 de febrero para abonar las nóminas atrasadas de los empleados de la compañía andaluza

“Estamos listos para comenzar una nueva etapa en la historia de Abengoa impulsando su crecimiento para volver a ser una empresa líder en el desarrollo tecnológico para la generación de energías limpias” declaró Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de Cox Energy, tras conocer la decisión del Juez.

En clave regional, Riquelme incide en la importancia de la compañía para Andalucía, “Abengoa es una compañía que cuenta con un enorme potencial para el crecimiento y desarrollo de la economía andaluza. Nuestro compromiso con Abengoa y con Andalucía es un compromiso a largo plazo, por ello nos ponemos a disposición de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Sevilla, instituciones y organismos públicos, universidades, y agentes sociales para, juntos y de la mano, conseguir que esta nueva Abengoa sea un referente para el talento, la innovación tecnológica y la sostenibilidad”.

