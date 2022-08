Criminales y la derecha emitieron propaganda sobre quema de negocios y vehículos: AMLO

Sin afirmar que fue una acción concertada, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los grupos del crimen organizado, la derecha y conservadurismo de México, utilizaron la quema de negocios, como Oxxos, y vehículos, de la semana pasada en estados del norte, para vender una supuesta ingobernabilidad.

Al defender su estrategia anticrimen, que privilegia la atención de las carencias en los hogares, como el alimento y educación, el mandatario federal afirmó que las Fuerzas Federales realizan su trabajo de contener el avance de los grupos delictivos al tiempo que realizan detenciones de importantes capos.

“Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, la quema de los vehículos, de los Oxxos y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo. Ayer decía que no se puede hablar que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda, tanto los grupos de la delincuencia como el bloque conservador, de eso no tengo duda”, afirmó el tabasqueño.

La semana pasada, elementos del Ejército mexicano irrumpieron en una reunión, en los límites de Jalisco y Guanajuato, entre líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que desató un enfrentamiento que derivó en la quema de comercios en ambos estados, la quema de vehículos y narcobloqueos.

En Ciudad Juárez, derivado de una pelea entre bandas rivales en un penal, grupos de criminales atentaron contra la población civil, donde 11 personas fueron asesinadas en diversos puntos. De igual forma, se incendiaron negocios de conveniencia y se efectuaron narcobloqueos.

“Nada más es cosa de ver los medios, para darnos cuenta. Y las redes. Aparezco en un meme, comiendo tamales de chipilín y detrás de mi un incendio, fuego. Muchos mensajes de ese tipo y en el extranjero, pero lo importante, ayer hablábamos que la gente estaba muy consciente y ya no se deja manipular”, señaló.

Al respecto, en días pasados, diversos organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió al gobierno federal rediseñar su estrategia de seguridad ya que “los abrazos” no funcionan para frenar la violencia en Jalisco, Guanajuato, Ciudad Juárez y el resto del país.

“Es urgente que se ponga un alto a la violencia, la situación actual es insostenible y la ausencia de una estrategia efectiva contra la inseguridad sumada a la indiferencia de los diferentes órdenes de gobierno, han resultado en terreno fértil para que en lo que va del sexenio se hayan perpetrado más de 130 mil homicidios dolosos, 10 asesinatos de mujeres por día y solo en los últimos ocho meses, el asesinato de 13 periodistas”, reprochó la Coparmex.

