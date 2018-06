Criptomonedas se desploman en mayo: tres perdedores y un ganador

Por Jesse Cohen | Investing.com

Tras un mes de abril excepcional, las criptomonedas han experimentado un mes de mayo atroz. Los titulares se cebaron con la noticia de la investigación criminal de Estados Unidos sobre si los traders están manipulando el precio del bitcoin y otras monedas digitales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), abrió una investigación criminal el 24 de mayo sobre la posibilidad de que los traders estuvieran utilizando tácticas ilícitas, como el denominado “spoofing” (un inversionista coloca órdenes para manipular el precio de un instrumento), inundando el mercado con órdenes falsas.

La investigación, que todavía está en sus primeras etapas, es el intento más reciente de Estados Unidos de acabar con una industria que fue bienvenida inicialmente por quienes desconfiaban de los bancos y el control del gobierno sobre la política monetaria.

Incluso antes de conocerse la investigación de Estados Unidos, algunos participantes del mercado alegaban ya que la manipulación de las criptomonedas era algo generalizado. El año pasado, un bloguero colocó a estas acciones la etiqueta de “Spoofy”, un apodo que se refiere al trader o grupo de traders que colocan órdenes por valor de 1 millón de dólares sin ejecutarlas.

Además, desde un punto de vista técnico, la mayoría de las monedas digitales han conseguido salir de sus tendencias bajistas y volver a situarse por encima de sus respectivas medias móviles de 200 días. Esto suele indicar que los vendedores todavía están al mando.

Teniendo todo esto en cuenta, los precios de casi todas las principales criptomonedas se han desplomado este mes, y como resultado el valor del mercado de criptomonedas se ha reducido casi un 15% respecto al mes anterior hasta un total de 351 millones de dólares.



Fuente: Coinmarketcap

Otro factor que pone de manifiesto lo bajista de la acción de las criptomonedas en mayo es que ahora hay 24 monedas digitales con una capitalización de mercado de más de un millón de dólares, frente a las 27 de finales de abril. De las 24, todas menos una cerraron el mes por debajo de donde habían abierto la última jornada de negociación de abril.

A continuación echamos un vistazo a algunos de los grandes perdedores entre las criptomonedas de mayor valor que registraron el mayor descenso durante el mes pasado. También nos centramos en la única moneda que sorprendente logró cerrar el mes al alza.

[Nota: este post no debe considerarse un aval ni un consejo de inversión. Sólo es un reportaje. Haga sus propias investigaciones antes de invertir en cualquier activo o clase de activo. Las estadísticas sobre las monedas se recogieron el 31 de mayo de 2018. Los valores pueden diferir dependiendo de la fecha en la que se lea este artículo.]

Los tres grandes perdedores

El NEM es una plataforma de criptomoneda y blockchain entre pares que fue lanzada el 31 de marzo de 2015. Construido pensando en el comercio, el blockchain de NEM está diseñado para ofrecer un método optimizado de contabilidad segura de las transacciones.

El precio de una moneda de NEM se situaba en 0.40449 dólares el 1 de mayo, para después descender hasta 0.22809 dólares el 27 de mayo, su cota más baja desde el 6 de abril. Había cerrado el mes en 0.25417 dólares con pérdidas mensuales del 40%. En los precios actuales, el NEM es la decimoquinta criptomoneda en circulación, con una capitalización de mercado de aproximadamente 2,300 millones de dólares (mdd).

En lo que va de año, el NEM ha descendido un 74%, lo que la convierte en la segunda criptomoneda que más ha descendido este año, superada sólo por el qtum.

Como muchas otras monedas alternativas del mercado, el NEM ha visto lastrado su valor por el continuo descenso de los precios, aunque no ha habido ninguna razón en particular para la venta. Desde un punto de vista técnico, la acción de precio sigue siendo negativa mientras se mantenga por debajo de las medias móviles de 100 y 200 días.

Dicho esto, el NEM podría ir camino de tocar suelo, pues los precios comenzaron a recuperarse durante los últimos días de mayo, lo que podría convertirlo en una convincente opción de compra en el futuro. Las ganancias se producen después de que la compañía anunciara en Twitter que había presentado su ecosistema Catapult en la cadena pública. La innovadora actualización de la red fue presentada durante la cumbre sobre la tecnología blockchain de Coindesk Consensus 2018.

Catapult, también conocido como Mijin v.2, es un motor completo de blockchain que ofrece una nueva versión del protocolo NEM para redes públicas y privadas para la empresa.

Cardano es la plataforma de tecnología de la criptomoneda Ada. Lanzada por la empresa de desarrollo de blockchain Input Output Hong Kong (IOHK) y dirigida por Charles Hoskinson, exfundador de Ethereum, la plataforma es capaz de poner en marcha aplicaciones financieras, contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.

El precio del cardano el 1 de mayo era de 0.35490 dólares, para después descender aproximadamente un 35% y cerrar el mes en 0.22028 dólares. La moneda digital alcanzó su cota más baja desde el 11 de abril en 0.17093 dólares el 28 de mayo. Actualmente es la séptima moneda digital en circulación con una capitalización de mercado de alrededor de 5,600 mdd. Cerró el mes de abril con un valor de mercado de 8,500 mdd.

El cardano ha descendido un 68% este año, convirtiéndose en una de las criptomonedas que peor rendimiento ha ofrecido en lo que va de 2018.

Como el resto de los criptoactivos de su clase, el cardano entró en una espiral descendente durante las últimas semanas, sin ningún catalizador fundamental dirigiendo el fuerte descenso. Parece que los precios del cardano lograron detener su descenso la última semana de mayo después de que Hoskinson escribiera en Twitter el 28 de mayo que la plataforma ADA había lanzado su primera testnet de contratos inteligente.

Yo Dog, I heard you like smart contracts? So we put smart contract in your smart contracts on a blockchain https://t.co/7lN3F25NSq Cardano CL's first testnet has been released

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) May 28, 2018