Warner Bros puede perder la NBA, pero sus acciones siguen siendo negocio; este es el por qué

El gigante de los medios se formó en 2022, fruto de una fusión de 43.000 millones de dólares entre WarnerMedia de AT&T y Discovery. El matrimonio reunió un tesoro de contenido, que iba desde la película Barbie y Looney Tunes hasta Harry Potter, HGTV y HBO, e inicialmente contó con una capitalización de mercado que igualaba el precio de 43 mil millones de dólares del acuerdo. Hasta ahora, se ha demostrado que esa es la marca de agua más alta. Sus acciones han languidecido desde entonces, con una capitalización de mercado cayendo a sólo 18 mil millones de dólares, en gran parte debido a lo que el analista de Wells Fargo, Steven Cahall, llamó “dolores de crecimiento posteriores a la fusión” después de su anuncio de ganancias del segundo trimestre el año pasado.

Si la situación descrita por Cahall era dolorosa hace casi un año, las cosas han empeorado aún más.

En los primeros cuatro meses de este año, las acciones de Warner Bros. Discovery cayeron un 30%, pasando de 11 dólares a menos de 8 dólares. Al igual que otras empresas tradicionales de medios y entretenimiento, WBD se enfrenta a un mercado publicitario débil, el aumento del llamado corte de cable y los altos costos de hacer nuevos programas y películas. También existen preocupaciones sobre la capacidad de Warner para conservar los derechos de transmisión de la NBA. A finales de abril, NBCUniversal ofreció pagar 2.500 millones de dólares al año por el contrato, el doble de lo que pagaba Warner Bros. Discovery. La sola amenaza de perder el contrato de la NBA hizo que las acciones de WBD cayeran un 10% en un solo día. Además de todo eso, los inversores están molestos por el generoso salario del CEO David Zaslav; recibió un aumento del 27% en 2023, lo que elevó su compensación anual a 49,7 millones de dólares , la segunda más alta entre los principales ejecutivos de medios detrás de Ted Sarandos de Netflix.

Pero dejemos de lado los comentarios negativos y descubriremos que los estados financieros de Warner Bros. Discovery son más sólidos que en años. Su flujo de caja libre, definido como la cantidad de efectivo que le queda a una empresa después de pagar los gastos operativos y de capital, se ha disparado de 2.400 millones de dólares el año anterior a la fusión a más de 6.000 millones de dólares en 2023. Con las acciones languideciendo, su efectivo libre El rendimiento del flujo por acción del 30% es ahora el más alto entre las empresas del S&P 500, superando a American Airlines con un 20%. De hecho, sólo 32 empresas del índice tienen rendimientos de flujo de caja libre superiores al 10%, mientras que los rendimientos promedio y mediano rondan el 4%. No es coincidencia que una gran parte del generoso pago de Zaslav en 2023 estuviera vinculado a objetivos de flujo de caja libre en su plan de bonificación, que superó con creces gracias a un fuerte recorte de costos.

“Me pregunto por qué el mercado está tan nervioso por esto”, dice David Joyce, analista senior de Seaport Research Partners. “El mercado no da ningún crédito a las empresas que todavía están expuestas al modelo de red lineal. Creo que eso es tirar al bebé con el agua del baño”.

Joyce y otros creen que los inversores deberían considerar el flujo de caja de Warner Discovery además de sus ganancias por acción. Esta métrica menos seguida les dice a los inversores cuánto efectivo le queda a una empresa para pagar deudas, recomprar acciones o pagar dividendos sin tener que pedir prestado más dinero o recurrir a reservas.

De hecho, un estudio de 2017 en el Financial Analysts Journal encontró que los flujos de efectivo predicen más los rendimientos futuros de las acciones que las ganancias. Los investigadores concluyeron que “desde una perspectiva de inversión, los inversores pueden obtener mejor información sobre las perspectivas de inversión (y, por tanto, sobre los rendimientos futuros de las acciones) basándose en flujos de efectivo que desagregan los flujos de efectivo operativos de las actividades financieras, impositivas, de inversión, no operativas y no recurrentes”. en lugar de depender de medidas de rentabilidad del estado de resultados”.

El flujo de caja libre y su derivado, el rendimiento del flujo de caja libre, también son los favoritos de los inversores en valor como Warren Buffett, conocido por utilizar el análisis de flujo de caja descontado, que calcula el valor presente de los flujos de ingresos futuros de una empresa. Buffett se ha referido al flujo de caja libre como “ganancias del propietario”. En 2000, detalló su preferencia por esta medida en relación con otros fundamentos comúnmente utilizados en la carta anual de Berkshire Hathaway a los accionistas:

“Los criterios comunes como el rendimiento de los dividendos, la relación entre el precio y las ganancias o el valor contable, e incluso las tasas de crecimiento, no tienen nada que ver con la valoración excepto en la medida en que proporcionan pistas sobre la cantidad y el momento de los flujos de efectivo que entran y salen del negocio. ”, escribió Buffett. “De hecho, el crecimiento puede destruir valor si requiere insumos de efectivo en los primeros años de un proyecto o empresa que excedan el valor descontado del efectivo que esos activos generarán en años posteriores”.

Un inversor multimillonario que ya está interesado en las perspectivas de Warner Brothers Discovery es el gestor de fondos de cobertura Seth Klarman del Baupost Group de Boston, con 27.400 millones de dólares en activos bajo gestión. Similar a Buffett, Klarman es un acólito teñido de lana de Benjamin Graham. Su libro agotado de 1991, “Margin of Safety”, es tan apreciado por los inversores en valor que hoy en día se venden ejemplares usados ​​por hasta 6.000 dólares.

Klarman adquirió una gran participación en WBD durante el segundo trimestre de 2022, cuando las acciones se vendían a más del doble de su precio actual y, según su presentación 13-F de diciembre de 2023 , las acciones constituían más del 6% de la cartera de Baupost. Baupost debe informar sus tenencias del primer trimestre antes del 15 de mayo, lo que revelará si han aumentado o disminuido su posición desde la última presentación.

¿Qué ha estado haciendo Warner Bros Discovery con su amplio flujo de caja? Pagar la deuda. Después de la fusión, la deuda de Warner Bros. Discovery se disparó a más de 56 mil millones de dólares, frente a los 16 mil millones de dólares de Discovery antes de la fusión. Sin embargo, al final del último año fiscal, esta cantidad se redujo a 47.290 millones de dólares, una reducción que el director ejecutivo David Zaslav destacó durante la última conferencia telefónica sobre resultados de la compañía en febrero.

“Nuestra principal prioridad este año fue lograr que esta empresa tuviera una base sólida y un camino de crecimiento, y lo hemos logrado”, dijo Zaslav. “Dijimos que estaríamos apalancados menos de 4 veces, y lo estamos. Pagamos $5.4 mil millones de deuda durante el año para un total de más de $12.4 mil millones desde que se cerró el acuerdo. Ahora estamos en 3,9 veces y esperamos seguir desapalancandonos en 2024”.

La reducción de la deuda puede no ser la única prioridad para Zaslav, un ex abogado corporativo, conocido por sus grandes ambiciones y denostado por muchos en Hollywood. A finales del año pasado, hubo informes de que Warner Bros. Discovery estaba considerando una fusión con Paramount Global, propietaria de Paramount Pictures, CBS y Nickelodeon, entre otros activos. Sin embargo, se informó que esas discusiones se estancaron en febrero después de dos meses de negociaciones.

Por ahora, Warner Bros. Discovery debe depender del crecimiento orgánico. Joyce, analista de Seaport Research Partner, está observando con impaciencia señales de mejora del crecimiento publicitario en las diversas plataformas de la compañía, particularmente en Max, su servicio de streaming. Mientras la compañía se prepara para anunciar sus ganancias el 9 de mayo, los analistas de FactSet predicen que los ingresos por publicidad rondarán los 2.200 millones de dólares durante el primer trimestre, aproximadamente en línea con los 2.300 millones de dólares reportados en el mismo período del año pasado.

“Creo que van a generar más de 4.000 millones de dólares en flujo de caja libre este año, lo que les ayudará a reducir el apalancamiento”, afirma Joyce. “Están ejecutando su estrategia de transmisión Max al comenzar a colocar anuncios en capas, pero es demasiado pronto para ver eso en los resultados. Por ahora, el mercado se ha mostrado demasiado temeroso y pesimista”.

