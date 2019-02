¿Qué proyecto realizará Dafne Almazán en su curso en Harvard?

Notimex.- A los 13 años de edad Dafne Almazán, se convirtió en la psicóloga más joven del mundo y hoy, a los 17 vuelve a hacer historia al ser la primera menor de edad mexicana que ingresa a la Universidad de Harvard para estudiar un diplomado en enseñanza de matemáticas

En entrevista, la joven indicó que la tesis que desarrollará en esa institución se enfocará en cómo enseñar las matemáticas a niños sobredotados, es decir aquellos pequeños con mayor capacidad intelectual.

“Quise enfocarme a esta área porque vi el problema que hay en México en ella, y porque mi objetivo es mejorar la educación en México en el aspecto de las matemáticas, porque siempre se piensa que son aburridas y difíciles”, señaló.

Expuso que ella aprendió álgebra (una rama de las matemáticas que se empieza a estudiar generalmente en la educación secundaria) a los cinco años de edad, gracias a que su padre se las enseñó de una manera divertida.

“De ahí me han gustado las matemáticas, las disfruto mucho y quisiera que fuera el mismo caso con todos los niños mexicanos”, expresó.

Sobre su ingreso a dicho centro de estudios, Dafne dijo que ese logro la pone muy feliz pero a la vez representa una gran responsabilidad, “porque tengo que aprender cosas de la Universidad de Harvard y traerlas a México para mejorar la educación”.

“A mí no me gustaría que fuera como las típicas fugas de cerebro que se van al extranjero, encuentran oportunidades y todo lo que aprenden allá lo aplican a otros países que no son donde nacieron; yo quisiera regresar a México y aplicar lo que aprenda”, aseveró.

Dafne Almazán consideró también que en el tema de la enseñanza a los niños sobredotados hay muchas áreas de oportunidad que deben mejorar en México, se cuenta con los temarios pero faltan estrategias que promuevan la motivación en los estudiantes.

En cuanto a la atención a esos infantes la joven, quien pertenece al Centro de Atención al Talento (CEDAT), destacó que hay un gran avance en México, pues “antes no se conocía qué era un niño sobredotado”.

“Se tenían muchos estereotipos, no había atención de ningún tipo para ellos: ahora ya hay centros como el CEDAT en diferentes partes de la República, en donde apoyamos a estos niños, los guiamos para que tengan una educación diferenciada y estén con compañeros de su misma edad y capacidades”, indicó.

Agregó que hay un gran avance “pero falta, no sólo del gobierno sino de los propios papás, esfuerzos para detectar a los niños y a los niños les falta aplicarse y darse cuenta de que ser diferentes no es tan malo”.

De acuerdo con el CEDAT, Dafne es la psicóloga titulada más joven del mundo (a los 13 años) y una de las universitarias más jóvenes de la historia.

Además estudió dos certificaciones profesionales en la Universidad de Harvard: una en Educación Diferenciada y otra en Técnicas de Aprendizaje Significativo; también es Licenciada en Psicología por el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La joven recibió el Premio Mujer Tec 2016, el Premio Nacional de Psicología 2016, y fue considerada como una de las 50 mujeres más poderosas del país por Forbes México.

