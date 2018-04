Daniel Servitje, entre los 50 grandes líderes mundiales de Fortune

Daniel Servitje Montull, presidente y director general de Grupo Bimbo, se encuentra entre los 50 mejores líderes del mundo, al lado de nombres como Bill y Melinda Gates, Tim Cook, Oprah Winfrey y Mary Barra, de acuerdo al ranking realizado por la revista Fortune.

En su reciente lista anual, la publicación coloca al sucesor de Lorenzo Servitje en la posición número 36 de su lista de 50, destacando su trabajo para seguir ofreciendo productos al alcance de la población con menores recursos y su empuje para hacer de Bimbo una empresa cada vez más ecológica.

Asimismo, destaca que la empresa, a la que califica de “la panadería más grande del mundo”, es uno de los mayores empleadores no sólo en México, sino también en otros mercados emergentes.

“Servitje, un graduado de MBA de Stanford, ha priorizado el mantener los productos de Bimbo dentro del presupuesto de las familias de bajos ingresos. También los ha hecho más ecológicos”, resalta la publicación.

En nuestra más reciente edición de la lista de los 36 millonarios en México, la familia Servitje ocupa la novena posición, siendo una de las que más impulso y creci­miento ha tenido a escala mundial.

En los últimos 10 años ha con­cretado 40 adquisiciones, con las que ha logrado posicionar a Bim­bo como la empresa de panificación más grande del planeta, con 3.2% de participación en el mercado global, y como uno de los fabricantes de snacks con posición relevante en el sector.

Para 2018, las recientes adquisiciones en Estados Unidos podrían impulsar la rentabilidad de la empresa, pero la atención sigue puesta en el volumen de ventas en Estados Unidos, que se mantiene con bajos crecimientos. El principal reto será mantener el sano balance entre volumen y precio en sus productos, además de saber enfrentar, en ese país, un mercado altamente competitivo, donde no es líder de sector. Para México, las perspectivas de crecimiento se mantienen positivas, lo que debería compensar la debilidad de sus operaciones en Latinoamérica.

El top 10 del listado de Fortune de este año está conformado por:

1. The Students Marjory Stoneman Douglas and other schools

2. Bill and Melinda Gates Cofounders, Gates Foundation

3. The #MeToo Movement

4. Moon Jae-in President, South Korea

5. Kenneth Frazier CEO, Merck

6. Scott Gottlieb FDA commisioner

7. Margarethe Vestager Commissioner for Competition, European Union

8. Larry Fink CEO, BlackRock

9. General Joseph Dunford Chairman, Joint Chiefs of Staff

10. Liu He Vice Premier, China

