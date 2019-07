Datos de empleo predicen inminente recesión: IDIC

Será hasta el próximo 23 de agosto que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) publique el resultado del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre del año, con lo que se determinará si oficialmente México está en recesión; pero los efectos de un debilitamiento económico en el país ya se recienten en la población.

El empleo es uno de los principales indicadores macroeconómicos que reducen su dinámica durante una recesión, junto con el nivel de precios, el consumo interno y el nivel de producción.

Durante el primer semestre de este año se crearon 289,301 empleos que representa una disminución de 39% respecto a los puestos laborales creados el año pasado, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esta semana.

“Dado que es muy claro que el bienestar de las familias depende del empleo y el gasto de gobierno no alcanza a dar lo que la economía no genera, me parece que ya se debieron haber prendido focos entre amarillos y rojos para atender esta situación”, advirtió José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.

El especialista apuntó que desde el primer trimestre de este año los datos del IMSS advertían que se crearon 269,000 empleos que representa 27% menos a la observada durante el mismo periodo del año pasado.

“Pero un elemento importante es que esos empleos que se generaron no compensaron la perdida de 378,000 que hubo en diciembre pasado, esto se puede pensar porque en diciembre siempre se despiden personas, pero el punto aquí es que no se generó el suficiente empleo para poder reponer lo que se perdió en diciembre, muestra la debilidad de la economía y ahí es donde se ven los efectos adversos para los hogares”, apuntó el especialista.

A este panorama se suma los despidos de burócratas que implementó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el marco de su política de austeridad.

De acuerdo con un comunicado publicado el 30 de mayo de este año por la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que como parte de un ejercicio de Austeridad Republicana se ha “tocado” únicamente al personal de base y operativo que representa 8.6% de los servidores públicos. En ese mismo documento la dependencia federal señaló que en julio se daría a conocer el saldo final de los despidos con motivo de la “reorientación” del gasto gubernamental.

“Al final del día el empleo es el que genera el consumo y el consumo es el 66% el PIB de México, cuando el mercado laboral se debilita, en este caso por una decisión del gobierno de hacer su nomina más pequeña y esto no se compensa con una recontratación en el sector privado que es justamente lo que está ocurriendo, lo que al final del día se va a observar es que acaba repercutiendo en debilidad en el consumo”, apuntó De la Calle.

