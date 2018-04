Debate presidencial | Crónica de un ataque anunciado contra AMLO

El primer debate presidencial, celebrado el 22 de abril en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, fue construido sobre los ejes temáticos de corrupción, de seguridad pública y violencia, pero estuvo marcado principalmente por las críticas y ataques contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en especial por la propuesta del tabasqueño de ofrecer una amnistía a los líderes del crimen organizado.

Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, destacó que entre sus propuestas para combatir la violencia en el país se encuentra el establecimiento de nuevas estrategias y la prevención con actividades deportivas, culturales, trabajo y educación, así como desmantelar las organizaciones criminales, duplicar el tamaño y certificar a la policía, y apoyarse en el Ejército y la Marina.

“Perdonar a los delincuentes y la amnistía no es el plan… Plantear el perdón a los criminales es una locura. La propuesta es la prevención y enfrentar la violencia con nuevas estrategias”, señaló Anaya, quien constantemente lanzó ataques contra AMLO.

Mostrando láminas con gráficos, López Obrador, de Juntos Haremos Historia, afirmó que la posibilidad de hacer una amnistía no significa impunidad y destacó que durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México disminuyó la incidencia delictiva, el robo de vehículo con violencia y el delito de homicidio.

“Se ha manejado de manera mal intencionada que quiero sacar a todos los delincuentes, yo lo que considero es que debemos atender las causas que originaron la violencia. Del primero de julio hasta el primero de diciembre convocaré a expertos para definir un plan y establecer cómo se llevará a cabo una amnistía, invitaré hasta al Papa Francisco… Todos están aquí contra mi echándome montón”, afirmó AMLO.

“Tu amnistía te pone de lado de los criminales. Cómo le vas a explicar a las familias que con esos delincuentes te quieres sentar, eres en un títere de los criminales. Para mí lo más importante es la seguridad. Como a muchas familias, a mi esposa la han asaltado, y Andrés Manuel era el jefe de gobierno… No hay duda de que te estás sumando contra los que hacen daño”, dijo José Antonio Meade Kuribreña, de Todos por México, a López Obrador.

Meade propuso lograr un código penal único, para que los delitos como extorsión se castiguen igual en todo el país; una agencia de investigación especializada; y cuadriplicar la investigación del Estado. De igual manera, el aspirante se pronunció a favor de la seguridad interior y darle a las fuerzas armadas certeza jurídica.

Margarita Zavala, candidata independiente, indicó que el eje de su gobierno, en caso de ganar las elecciones presidenciales, será fortalecer la policía, usar tecnología para aumentar el análisis, el combate a feminicidios y trata de personas, así como eliminar la violencia a través de los valores.

“No daré amnistía como propone López Obrador. Para dar seguridad requerimos manejar los valores en las escuelas y familias mediante la educación y la cultura. Lo primero que tenemos que hacer es reforzar la policía y que sea de tu confianza”, afirmó Zavala, quien se unió a las críticas.

El también independiente Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” cuestionó a Andrés Manuel por evadir las preguntas sobre los candidatos relacionados con el Fobaproa.

“El mexicano quiere saber, que contestes las preguntas. Tu gente siempre la defiendes, honestidad es que contestes, que no evadas, eso se llama no entrarle a los problemas”, le dijo el ex gobernador de Nuevo León a López Obrador, luego de que el candidato no respondiera los cuestionamientos de Ricardo Anaya respecto a que algunos candidatos a cargos públicos a personas relacionadas con el Fobaproa.

“Ahí les va otro engaño de López Obrador. Dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande del país, pues resulta que los funcionarios que lo aprobaron ahora son parte de tu campaña”, dijo Anaya al candidato tabasqueño.

“El Fobaproa lo aprobaron los partidos del PRI y el PAN”, fue lo único que pronunció Andrés Manuel casi al término del debate.

Por otra parte, Meade y Anaya se enfrentaron en el bloque sobre corrupción, por los casos Odebrecht, entre otros.

“Si está en la cárcel Roberto Borge es porque hubo transición en esos estados. No existe ninguna acusación en mi contra, ustedes usaron a la PGR para dañar mi imagen. ¿Tu jefe Enrique Peña Nieto ha gobernado con honestidad?”, le dice Anaya a Meade.

“Primero Odebrecht, el socavón, la estafa maestra, César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge. ¿De qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó?”, agregó el candidato de Por México al Frente.

En tanto, Meade y Anaya lanzaron sendos ataques a Lopez Obrador sobre sus vínculos con personajes polémicos: “Todos los días lo vemos hacer acuerdos con los violentos y los corruptos. Todos los días lo vemos vivir en un partido que no transparenta y que convirtió en un negocio familiar. ¡Andrés, vas a volver a perder!”, dijo Meade a AMLO.

Por su parte, Anaya fustigó: “El señor Manuel Bartlett, el autor del fraude electoral del 1988. ¿Dónde está?, se encuentra en Morena, es el coordinador de los Senadores. Es una farsa tu historia, Andrés Manuel”.

