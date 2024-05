Demanda Santiago Taboada al gobierno que deje a los capitalinos votar en libertad

A pocos días de las elecciones y ante la creciente violencia sufrida por los candidatos y no solo en la CDMX, Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X la Ciudad de México”, denunció que continúa la persecución en contra de dirigentes de diversas organizaciones que le han refrendado su apoyo en esta contienda electoral; en esta ocasión fue en contra la líder del Grupo Fortaleza, Michelle Valadez, por lo que exigió a la Fiscalía capitalina que saque las manos de las elecciones.

“Estoy aquí con Michelle Valadez, la presidenta de Fortaleza…tenemos la información de que van a girar una orden de aprehensión contra ella…Hoy deciden apostar por el proyecto Santiago Taboada en la Ciudad de México, y tiene ya hoy la presidenta, las amenazas desde la Fiscalía, que en cualquier momento giran una orden de aprehensión contra ella. Ella me acompaña el día de hoy y quiero decirle: No estás sola, vamos a llegar hasta el final, vamos a ganar esta elección.

“Le digo una vez más al jefe de gobierno que saque a la policía, que saque a la Fiscalía de la elección, que aprendan a perder, no solamente la ciudad, ya la perdieron, ya perdieron la Gustavo Madero”. destacó

El abanderado del PAN, PRI y PRD recordó el caso de Evelia Díaz, líder comerciante en la Merced, a quien le sembraron droga e intentaron meterla a la cárcel por manifestar su apoyo, pero al final se le cayó el montaje a la Fiscalía capitalina.

Asimismo, agregó que “a todos estos liderazgos, se los digo, los voy a acompañar hasta el final…y como lo hicimos con Elvia, no vamos a ceder, no vamos a quitar el dedo del renglón, no nos vamos a hacer para atrás, no nos van a amedrentar…esto es un reflejo de su nerviosismo y aquí no lo vamos a permitir.”

Ante la amenaza de su detención, Michelle Valadez, presidenta del Grupo Fortaleza denunció que ha recibido amenazas de la Fiscalía de la capital y precisó que “yo lo único que les pido es que nos permitan hacer la elección con conciencia y que nos dejen votar por quien queremos, inclinarnos hacia donde nos gusta el cambio. Yo represento tanto Grupo Fortaleza, como muchas otras asociaciones de transportistas, entonces, anoche lo platicábamos y todos nosotros seguimos firmes y vamos con Taboada”, destacó

El candidato a la Jefatura de Gobierno aseveró que todas y todos son bienvenidos a sumarse al equipo del cambio, ante las declinaciones de candidatos de Movimiento Ciudadano y la incorporación de diversos liderazgos sociales en la CDMX.

“Lo he dicho desde el día uno, inclusive con la suma de militantes en Cuajimalpa, con la suma también de militantes en otras alcaldías como en Miguel Hidalgo, son bienvenidos…también tuvimos en la noche la suma de otros liderazgos importantes del oriente, este… muchos claro…con estas amenazas, algunos muy echados para adelante para hacerlo públicamente y yo como se los dije, habrá sorpresas… Lo que también quiero decir es que el gobierno saque las manos de la elección, que deje a la gente votar, que deje elegir con libertad y sobre todo que respete los resultados. Eso es lo más importante”, concluyó.

Propone Taboada una reforma al Poder Judicial de la CDMX

Durante su participación en el Foro “Justicia Incluyente para la Ciudad de México”, Santiago Taboada mencionó que la primera acción que va a realizar, como Jefe de Gobierno, será una reforma para transformar al Poder Judicial de la Ciudad de México con la finalidad de atender las demandas en materia de impartición de justicia.

“El tema es que la Presidencia del Tribunal “si o sí” se tiene que separar del Consejo de la Judicatura, eso va a ser parte de mi primera reforma, y la segunda; para mí es muy importante, es que en esa división vas a lograr que los magistrados del pleno puedan nombrar al presidente del Tribunal y evitar, insisto, la tentación de que quienes ocupen una magistratura no cuenten con carrera judicial…por eso, yo pienso presentar la reforma para regresarnos al planteamiento original del Constituyente del 2017,” destacó.

Asimismo, el candidato destacó la necesidad de romper los vínculos que existen entre la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

“El control político se debe a qué en los tramos, tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública son ineficientes tanto sus puestas como sus investigaciones, por eso requieren de la amistad y de los favores de un presidente del Tribunal,” señaló.

Santiago Taboada también se pronunció en contra de la prisión preventiva oficiosa, que solo sirve para cubrir las deficientes investigaciones que realiza el Ministerio Público y la Policía de Investigación, con el que personas inocentes pudieran estar en la cárcel.

El abanderado del PAN, PRI y el PRD comentó que se deben buscar mejoras para aumentar la eficacia, herramientas y capacitación de los policías “El gran problema es que la deficiencia que tenemos en los procedimientos, por eso yo hablo de la capacitación y les voy a decir cómo una parte de la capacitación se puede financiar, no necesariamente, del presupuesto público…Yo logré capacitar a una buena parte de los policías adscritos a Benito Juárez que cubría la alcaldía Benito Juárez con presupuesto de nosotros, a través del Observatorio Nacional Ciudadano, y no le costaron un peso a la administración.”

En otro tema, el candidato apuntó que busca implementar la denuncia digital para que se agilice el trámite y haya resultados más certeros de la incidencia delictiva. “Insisto en que la denuncia digital tiene que ser una denuncia que no requiera de ratificación, porque es la única manera de evitar la cantidad de cifra negra que tenemos en los delitos…Me parece que el planteamiento de fortalecer estas denuncias digitales van a permitir tener un mapeo mucho más certero,” finalizó.

