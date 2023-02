Depeche Mode: Temas más sonados de la banda

Después del éxito de su nuevo sencillo ‘Ghosts Again’, Depeche Mode anunciaba nuevas fechas para Memento Mori Tour, la gira con la que promocionarán su próximo álbum de estudio que lleva el mismo nombre.

De acuerdo con los integrantes, la creación de Memento Mori inició en 2019 y contó con la participación del fallecido Andrew Fletcher. Y pese a que el álbum no se creó en honor a Fletcher, David Gahan y Martin Gore revelaron que el título del mismo sí cobró mayor significado tras la partida de Andrew, pues Memento Mori en latín significa «Recuerda la muerte».

Memento Mori Tour contempla 76 presentaciones y arrancará el próximo 23 de marzo en Norteamérica, dos meses después se abrirá paso en Europa y durante el otoño regresará a América para visitar La Ciudad de México, Estados Unidos y Canadá.

El anuncio de nuevas fechas confirmó que la agrupación se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 21 de septiembre. La preventa de boletos será el día 24 de febrero a través de Citibanamex y la venta general tendrá lugar el 25 de febrero.

Temas más sonados de Depeche Mode

Depeche Mode ha vendido más de 100 millones de discos y ha tocado ante más de 35 millones de fans alrededor del mundo. Si quieres prepararte para disfrutar de su próximo concierto, te compartimos cuáles son los temas más sonados de la banda británica, según datos de Spotify.

‘Enjoy the Silence’

‘Enjoy de Silence‘ forma parte del séptimo disco de estudio Violator (1990) y es considerado como uno de los más grandes éxitos de Depeche Mode. Originalmente era un tema muy lento, pero Alan Wilder modificó el tempo e incluyó arreglos de guitarra y letra para dar paso al resultado que actualmente conocemos. El cual cuenta con alrededor de 430 millones 696 mil 433 reproducciones mensuales.

‘Personal Jesus’

‘Personal Jesus‘ es otro tema emblema de la banda, cuenta con 285 millones 633 mil 227 reproducciones promedio al mes, fue lanzado en 1989 y es considerado como el vigésimo tercer sencillo. La pieza está inspirada en el libro Elvis and Me (1985) de Priscilla Presley y cuenta con diversos covers interpretados por artistas como OBK, Johnny Cash, Marilyn Manson y Hilary Duff.

‘Just Can’t Get Enough’

‘Just Can’t Get Enough‘ vio la luz en 1981 cuando la banda británica lanzó su primer disco de estudio Speak and Spell y a más de 40 años de su lanzamiento cuenta con alrededor de 297 millones 471 mil 102 reproducciones mensuales. Este tema se distingue por la participación de Vince Clarke, quien en ese entonces formaba parte de Depeche Mode.

El próximo Tour de Depeche Mode se ha anunciado como una de las giras más grandes del mundo para este 2023. Así que prepárate para vivir una experiencia extraordinaria.

