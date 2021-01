Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, comenta en entrevista para Forbes México algunos de sus objetivos para que los ingresos de los clubes del futbol mexicano aumenten: uno de ellos es blindar la marca como su “activo más valioso” y el otro mejorar el espectáculo dentro y fuera de la cancha para que los aficionados acudan más a los estadios (cuando la pandemia lo permita).

¿Cuánto valen los activos de marca de los 18 equipos, sus jugadores y estadios del futbol mexicano? De acuerdo con datos de Forbes México se cotizan en más de 2,000 mdd, donde Monterrey y Chivas están entre las 10 franquicias más valiosas del continente americano.

Este primer lunes de 2021 asumo con absoluto compromiso cargo como Presidente Ejecutivo de la @LigaBBVAMX en la que ya trabajamos para consolidarla aún más rentable, transparente, competitiva y espectacular.

Comparto video deseándoles un gran inicio de Añohttps://t.co/uWg05E3O7e pic.twitter.com/DuiwyYLroa — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) January 4, 2021

Esta es la primera parte de la entrevista que será publicada completa en la próxima edición de la revista impresa. La estrategia, dice Mikel Arriola, es sencilla: “Primero diagnostica, luego diseña, ejecuta, evalúa y mide cómo se dan las cosas, y el futbol no tiene porque ser distinto”.

El ex director del IMSS y ex titular de Cofepris reconoce que no está como presidente ejecutivo por lo que sabe de futbol, sino por lo que puede ofrecer en términos de buena gobernanza y detonar el negocio.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

El presidente de la Liga MX comenta que la marca del torneo “es el activo más valioso que tenemos y hay que cuidarlo”. Mikel Arriola acepta que lo que más la ha dañado es la eliminación del ascenso y descenso.

“Pero creo que no se logró comunicar adecuadamente cómo funciona y el beneficio que tiene esa medida. Pero sí quiero decir que estoy convencido y puedo decir que el ascenso va a regresar”.

Conferencia Liga MX https://t.co/DBIStrcyft — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 7, 2020

Mikel comenta que la toma de buenas decisiones y comunicar desde la liga los avances en todos los puntos, en transmitir en que es un torneo que genera talento y da oportunidad a los mexicanos es algo que es necesario transmitirlo para que la marca se posicione. Además de comunicarlo adecuadamente no solo en México, también en los Estados Unidos.

“Yo vengo hablar un lenguaje de evidencia donde muchos de los temas del futbol son económicos”.

Otro de los puntos fundamentales es “generar espectáculo”. Un dato sobre el que Mikel trabajará es que entre el 2012 y 2019 la asistencia a los estadios se ha estacionado en un 63% de ocupación, “tenemos casi 40% de espacios que tenemos que ocupar y eso requiere trabajar para lograr que cuando los aficionados puedan volver a los estadios se ocupen esos lugares”.

Este es un adelanto de la charla que será publicada completa en la próxima edición impresa de la publicación.

Suscríbete a Forbes México