Designan a director general de terminal de etano en Veracruz de Braskem-Idesa

El consorcio brasileño-mexicano de Braskem-Idesa nombró a Cleantho de Paiva Leite Filho como director general de la terminal de importación de etano que se construye en Coatzacoalcos, Veracruz y que fue parte del acuerdo al que se llegó con Petróleos Mexicanos (Pemex) en septiembre del año pasado

A partir de hoy, Cleantho funge como director general de la Terminal Química Puerto México (TQPM), proyecto de inversión conjunta entre Braskem Idesa y Advario (Oiltanking), el cual significa una inversión de 400 millones de dólares.

El proyecto inició su construcción en julio de 2022 para concluirse al final de 2024. Se espera que genere aproximadamente de 2,000 empleos durante su construcción, así como una mayor disponibilidad de etano que apoyará a otras cadenas productivas importantes para la industria química y petroquímica del país.

Cleantho es Ingeniero químico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, con maestría en ingeniería Química en el University of Manchester Institute of Science and Technology y MBA en el Business School Sao Paulo.

Inició su carrera como ingeniero analista en el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil. Durante 15 años desempeñó funciones técnicas y a partir de 1992 se ha desempeñado en funciones gerenciales y directivas en varias empresas del sector químico. En el 2002, se unió al equipo del Braskem donde funge como director en distintos departamentos.

Fue Director de Relaciones Institucionales, Desarrollo de Nuevos Negocios y Comunicación Externa de Braskem Idesa, empresa creada por la asociación de Braskem (Brasil) e IDESA (México) para implementar el Proyecto Etileno XXI.

