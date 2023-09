Detectan pruebas de que un misil ucraniano causó la muerte de varios civiles: The New York Times

Algunas pruebas apuntan a que la explosión mortal de este mes en un concurrido mercado de la ciudad de Kostantínovka, en el este de Ucrania, fue causada por un misil errante disparado por Ucrania, informó el martes The New York Times.

Ucrania afirmó que la explosión del 6 de septiembre, en la que murieron al menos 16 personas, fue causada por un misil ruso.

“Las pruebas recopiladas y analizadas por The New York Times, incluidos fragmentos de misiles, imágenes por satélite, relatos de testigos y mensajes en las redes sociales, sugieren claramente que el catastrófico ataque fue el resultado de un misil de defensa antiaérea ucraniano errante disparado por un sistema de lanzamiento Buk”, informó el periódico.

El periódico citaba a expertos en defensa antiaérea que afirmaban que misiles como el que impactó en Kostantínovka pueden desviarse de su trayectoria por diversas razones, como un fallo electrónico o tener una aleta de guiado dañada o cortada durante el lanzamiento.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el misil cayó en Kostantínovka desde territorio ucraniano y no desde detrás de las líneas rusas.

The New York Times también citaba pruebas que demostraban que minutos antes del ataque, el ejército ucraniano había lanzado dos misiles tierra-aire hacia la línea del frente ruso desde la ciudad de Druzhkivka, 16 km al noroeste de Kostantínovka.

El periódico citó a dos testigos que dijeron haber visto los misiles disparados desde Druzhkivka en dirección a la línea del frente ruso alrededor de la hora del ataque. Según uno de ellos, los misiles se dirigieron hacia Kostantínovka.

Según el medio neoyorquino, las mediciones de los agujeros causados por la explosión y los fragmentos hallados en el lugar de los hechos coincidían con el misil 9M38, disparado por el vehículo antiaéreo móvil Buk.

El sistema Buk es utilizado tanto por Ucrania como por Rusia.

Reuters no pudo verificar el informe de forma independiente. Un asesor presidencial ucraniano no respondió de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

The New York Times citó a un portavoz de las fuerzas armadas ucranianas que dijo que el servicio de seguridad del país estaba investigando el incidente y que, en virtud de la legislación nacional, no podía hacer más comentarios.

Un portavoz del mando militar ucraniano remitió a Reuters al comentario citado en el artículo del New York Times.

