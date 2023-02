Diputados y senadores de Morena se confrontan con Santiago Creel por militares armados

Diputados y senadores de Morena se confrontaron con Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, ya que en la instalación del Congreso General, los honores a la Bandera se realizaron en el vestíbulo del Salón de Sesiones y no en el pleno como se acostumbra.

Lo anterior se debió a que los integrantes de la escolta estaban armados y el panista Santiago Creel, presidente de la Cámara baja, dijo que no podían entrar.

“Convenimos con la Secretaria de la Defensa (Nacional) el protocolo correspondiente para honrar a nuestra bandera”, afirmó.

Eso conllevó a que morenistas le gritaran al exsecretario de Gobernación expresiones como “burro”, “traidor” e “ignorante”; mientras, los panistas, lo respaldaron con aplausos, pues la escolta que portaba la bandera no entró al pleno del recinto legislativo.

Lamentable la conducción del diputado Santiago Creel en la sesión de Congreso General, constitucional. Habló de diálogo sin dialogar. Le ganó su protagonismo. Al final demostró falta de pericia, sensibilidad y de recursos parlamentarios. La Jucopo más tarde emitirá un comunicado. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 1, 2023

“Como presidente del Congreso no puedo permitir armas en este Salón de Sesiones que es un parlamento, que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión, al cual me debo”, respondió el panista ante críticas de los legisladores de Morena.

En conferencia, Santiago Creel explicó que los integrantes de la escolta venía armada con fusiles FX-05 calibre 5.56 milímetros y señaló que las leyes parlamentarias señalan que el Salón de Sesiones es inviolable.

“No podía, no puedo y tampoco lo haré en el futuro permitir la entrada del personal armado, así sea del Ejército o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego, en el Salón de Sesiones. Si quieren desplegar fuerzas armadas, lo pueden hacer en otros espacios, no en el espacio del parlamento, menos en una sesión del Congreso General. No hay un solo argumento que valga para violar la ley”, dijo.

El artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados sostiene: “En el recinto estará estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada. En caso de que alguien transgreda esta prohibición, el presidente hará que abandone el recinto por los medios que estime convenientes y lo pondrá a disposición de las autoridades competentes”.

