‘Alito’ acusa que Osorio Chong es servil con López Obrador

Después de que Miguel Ángel Osorio Chong canceló la Reunión Plenaria de los senadores del PRI por la asistencia del dirigente de este partido, Alejandro Moreno “Alito”, este último señaló que su compañero de partido tiene actitud servil ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al finalizar la sesión del Congreso General, “Alito” enfatizó que acudió al Senado por invitación de la mayoría de los senadores y que le extraña la actitud de Chong, quien fuera exsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto.

Lee: Suspenden plenaria del PRI por llegada de ‘Alito’ Moreno sin invitación

“El comportamiento del coordinador de manera servil, de manera colaborativa con el gobierno eso deja claro que solo tiene un interés: no abonar a la unidad del partido. Nosotros lo hemos dejado claro con mucha firmeza, con claridad, que seguiremos actuando por fortalecer el trabajo del partido, pero con esa vehemencia que luego atacan o pretenden dividir al PRI, con esa vehemencia deberían mostrar carácter frente a un gobierno que no tiene resultados”, dijo.

Al ser cuestionado si buscará removerlo como coordinador de los senadores, Moreno respondió que eso le corresponde a los priistas de la Cámara alta pero que al interior de la bancada hay inconformidad por el trabajo de Osorio Chong.

“Sé que hay inconformidad porque no convoca a reuniones plenarias, no convoca a las reuniones de trabajo, no asiste al Senado de la República. Verdaderamente es lamentable que eso ocurra y que tengamos que ventilarlo en los medios de comunicación. Lo he dicho, no se presenta, yo lo ando buscando desde hace tres años que no se presenta en el partido”, aseguró.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado