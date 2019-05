Disneyland se pone galáctico con su nueva sección de ‘Star Wars’

Reuters.- Chewbacca trepó a la cabina del Halcón Milenario y fuegos artificiales estallaron en el cielo cuando Walt Disney presentó la noche del miércoles su nueva sección de “Star Wars” en Disneyland Resort en California.

“Chewie, vamos a encender el Halcón”, dijo Mark Hamill, el actor que interpretó a Luke Skywalker, en una ceremonia en el área de 5.6 hectáreas ahora llamada Star Wars: Galaxy’s Edge (Star Wars: Borde de la Galaxia), que abrirá al público el viernes.

El peludo wookiee tuvo problemas para iniciar la gigante nave especial, lo que llevó a Harrison Ford, el intérprete de Han Solo, a sorprender al público y ofrecerle ayuda.

Ford golpeó el costado de la nave y dijo “Peter, ésta es para ti”, refiriéndose a Peter Mayhew, el actor que interpretó a Chewbacca en cinco películas y murió en abril.

Ford estuvo en el escenario junto a Hamill, al presidente ejecutivo de Disney Bob Iger, al creador de “Star Wars” George Lucas y a Billy Dee Williams, quien interpretó a Lando Calrissian.

Lucas creó la franquicia de películas de «Star Wars» en 1977 y la vendió a Disney en 2012. Dio un fuerte respaldo a Galaxy’s Edge, ambientada en Black Spire Outpost, un asentamiento en un planeta llamado Batuu, que apareció en libros de “Star Wars” pero nunca en la pantalla.

Take a look inside Star Wars: #GalaxysEdge at @Disneyland and get ready to live your own adventure! https://t.co/7gbSeEXvnz pic.twitter.com/0YE5tYFJuU

— Disney Parks (@DisneyParks) May 30, 2019