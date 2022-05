DNV defiende metodología y conclusiones de su tercer informe sobre Línea 12

La empresa noruega DNV, contratada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para que realizara una investigación externa sobre las causas del colapso en un tramo del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro, dejó de lado los señalamientos hechos por el gobierno de la Ciudad de México en contra de su tercer informe denominado análisis causa-raíz y sostuvo tanto la metodología empleada en su investigación, como los hallazgos y conclusiones de ésta.

En una breve declaración de prensa, la consultora DNV aseguró que elaboró su tercer informe de análisis causa-raíz “de acuerdo a la metodología RCA y con estrictos procedimientos internos de calidad y revisión”, y que éste “se entregó totalmente dentro de los requisitos contractuales, a tiempo y completo”.

Lo anterior, luego de que este miércoles en conferencia de prensa la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, señalara que en octubre se debió entregar el informe, pero por las observaciones hechas por la administración capitalina, éste fue finalmente entregado al gobierno el 28 de febrero, pero no ha sido aceptado oficialmente como válido.

En la misma conferencia de prensa, parte del gabinete de Sheinbaum insistió en señalar que DNV no habría cumplido con su propia metodología para los análisis causa-raíz, que es marca registrada, y acusó que la empresa no ahondó en investigar el llamado tramo gemelo, una parte del viaducto elevado de la Línea 12 idéntica a la que colapsó el 3 de mayo de 2021 y que sería clave para profundizar en posibles fallas de diseño y constricción.

“DNV respalda la metodología empleada, los hallazgos de nuestros expertos y las conclusiones de nuestro informe sobre el análisis de causa raíz del incidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”, indicó.

Ante los señalamientos hechos de manera pública por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre un abogado de DNV que anteriormente habría litigado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho por el cual la mandataria acusó un presunto conflicto de interés, la consultora DNV dijo: “el informe se elaboró ​​sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de intereses en este caso.”.

“En cuanto a las denuncias realizadas en los medios de comunicación contra nuestro empleado el Sr. Galindo Alvarado, no existe ningún conflicto de interés. El Sr. Galindo Alvarado es empleado de DNV desde julio de 2019. No es el representante legal de DNV en México. No tiene autoridad, injerencia ni poder de decisión sobre los informes ni participó en la investigación del incidente ni en la redacción de los entregables en ningún momento”, abundó la compañía.

