Guardia Nacional se retira del Metro, pero aún no se descarta el sabotaje: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que los elementos de la Guardia Nacional comisionados a la vigilancia de las estaciones se están retirando de manera gradual debido a la disminución de accidentes, no obstante, aún no se descarta que los recientes incidentes en el transporte sean a causa de sabotaje.

“Yo tengo un reporte diario de lo que hace la Guardia Nacional. Obviamente quien coordina esta acción es la Jefa de Gobierno y afortunadamente fueron disminuyendo los accidentes, vamos a decirles, reales o provocados. Como diría el clásico, ‘haiga sido como haiga sido’.

“Entonces, ya poco a poco en efecto de están retirando, no todos, pero sí ya se está normalizando la situación y estamos pendientes”, señaló el mandatario federal.

El 12 de enero, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó sobre el despliegue de 6,060 elementos de la Guardia Nacional en todas las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ante lo que calificó han sido “incidentes fuera de lo normal”.

Lee: Caja negra del Metro accidentado en Línea 3 fue hallada en camioneta: Sheinbaum

El 7 de enero un choque de trenes del Metro se registró entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3. El accidente cobró la vida de una persona.

“No se descarta nada, es que hay gente que quisiera que nos vaya mal, bueno, inventan que me dan infartos, que ya me ‘petateé’ o ya me voy a ‘petatear’. Es interesante esa expresión, antes era nomás meterlo a uno a un petate y vámonos, entonces, están muy nerviosos los adversarios”, apuntó esta mañana López Obrador.

A finales de marzo, la mandataria capitalina comunicó que la Guardia Nacional se retiraría paulatinamente de los andenes del Metro.

La decisión está justificada porque desde hace varias semanas no se han registrado robos de cable en las instalaciones.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado