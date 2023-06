La jubilación del boleto del Metro se acerca, ¿por qué coleccionarlo?

El boleto del Metro de la Ciudad de México puede parecer un pedazo de papel sin mayor función que la de ser un medio de pago para viajar por las entrañas de la capital, pero hay quienes miran más allá de lo evidente y ven en ese pequeño rectángulo de cartón un objeto que es digno de comprar, vender, intercambiar, coleccionar.

El gobierno de la Ciudad de México planea jubilar el boleto del Metro, iniciando este mismo año con la Línea 1, que actualmente este en trabajos de modernización. El próximo año tocaría al turno al resto de las rutas hasta que el boleto haya quedado totalmente eliminado del Sistema de Transporte Colectivo para ceder sus más de 50 años de uso a la tarjeta de Movilidad Integrada.

Los entusiastas del coleccionismo del boleto del Metro creen que este adiós revalorizará su afición: por un lado, aquellos ejemplares que son más difíciles de conseguir -como el conmemorativo de Benito Juárez de 1970- se cotizarán más, y por el otro, los que creen que sus colecciones privadas jugarán la suerte de testigos de la historia de la ciudad e incluso del país.

Hernando Monrroy Torres. Foto: © Fernando Luna Arce.

En Mercado Libre hay decenas de anuncios de venta de boletos del Metro, desde los que son más fáciles de conseguir hasta colecciones de 1,000 ejemplares o más. “Lote de boletos del Metro antiguos 1,000 boletos variados”, se lee en un anuncio que pide 5,000 pesos por ejemplares de las series XIV y XIII.

“¿Buenas tardes, pueden ser 3,000 pesos por el lote? ¿Hay forma de ver los diseños que tienes?”, es la última pregunta en el anuncio, publicada a mediados de mayo, es decir, después de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, adelantara la intención de empezar a jubilar el boleto del Metro a partir de este año con la reapertura de la Línea 1.

Hay otros anuncios que, de acuerdo con los diseños que ofrecen, piden desde 100 hasta 1,500 pesos o más por los boletos del Metro. “Set de 160 boletos del Metro coleccionables de la CDMX”, es otro anuncio que pide 1,999 pesos por ejemplares con temáticas de escuelas, museos, universidades, asociaciones civiles, eventos culturales, entre otros.

Museo del Metro. Foto: © Fernando Luna Arce.

Un boleto del Metro, un pedazo de historia

Sin embargo, no todos los entusiastas del coleccionismo del boleto del Metro persiguen fines económicos. Los hay con una visión más romántico del cartoncillo, como Alfonso González, de 32 años y quien desde hace 8 colecciona los boletos del Metro y se hace de los ejemplares que le faltan por medio del intercambio o buscándolos entre los libros de las librerías de viejo.

Desde 2011, Alfonso es uno de los administradores de un grupo de coleccionistas. “Existen otras agrupaciones de coleccionistas que manejan el comercio, nosotros no. Desde que se fundó la agrupación, esa es la filosofía que nos ha distinguido, ya no digamos de otras agrupaciones de coleccionistas de boletos del Metro, sino de otras aficiones, llámense filatelia, numismática”.

Alfonso asegura que en la agrupación a la que pertenece ven al boleto del Metro más como un pedazo de historia que como un objeto con valor económico. Y cuenta una anécdota para reafirmar su punto: “en los boletos se pueden imprimir muchas cosas como personajes históricos, acontecimientos, efemérides, llamados al voto, pero no se puede hacer publicidad”.

Museo del Metro. El boleto más codiciado. Foto: © Fernando Luna Arce.

Sobre el último punto menciona que en alguna ocasión se imprimieron dos boletos del Metro para el Grupo Estrella Blanca, a fin de promocionar tanto los autobuses como servicio de paquetería; “pero al poco tiempo se dieron de baja porque no hay un lineamiento jurídico que señale que se puede hacer publicidad a una empresa particular”, narra González.

No ha sido el único caso, aunque el segundo fue más disfrazado. “Hubo un boleto susceptible de publicidad que tenía una figura que decía Xico. Uno se podía ir con la idea de que se trataba del pueblo mágico de Puebla, pero se rumoró que fue una publicidad de una marca de mayonesa que en ese momento estaba sacando frascos conmemorando varios pueblos mágicos, digamos que fue una publicidad disfrazada”.

“De ahí en fuera todos los boletos han sido conmemorado instituciones, ya sea de gobierno, ferias, eventos, invitando a votar en las elecciones federales, las consultas de presupuesto participativo, conmemorando los aniversarios del Metro. Al principio, el boleto solo era el medio de pago, pero cuando el Metro cumple 20 años en operación se emite el primer boleto conmemorativo. De ahí no sería sino hasta cuando se cumplen 32 años, en la administración del hoy presidente López Obrador, que se retoma la idea de imprimir boletos conmemorando cada aniversario”, detalla González.

Foto: © Fernando Luna Arce.

Valor sentimental o económico, a la balanza

El señor Antonio Pineda, de 58 años y trabajador del Metro, también integrante de la misma agrupación de coleccionistas, comenta que los boletos también se venden en mercados y tianguis donde se comercian antigüedades. “A veces te quieren vender una tira de boletos de los años 80 en 100 o 200 pesos, pero esto depende del valor que le quiera dar el que vende y el que compra y se quien más o menos conozca de la historia de los boletos”.

Hernando Monroy es colombiano de nacimiento, pero con toda una vida hecha en México. Lleva 33 de sus 52 años coleccionando los boletos del Metro. También es parte de la agrupación y asegura que fue de ésta de donde salió la iniciativa de crear el primer catálogo de boletos, ya que ni el propio Sistema de Transporte Colectivo tenía idea de la totalidad de diseños que se han imprimido.

“Aproximadamente vienen siendo de 550 a 600 boletos diferentes, esa es la colección mínima que debería tener un coleccionista. Ya de ahí a lo mejor hay gente que tiene variantes, hay quienes llevan la colección por letras, hay quien la lleva por tiras y tiene todas las tiras de todas las letras y su colección se puede componer de 3,000 a 5,000 boletos”, comparte.

Foto: © Fernando Luna Arce.

Cuestionado sobre el valor que tendría una colección completa, Hernando responde: “nunca he escuchado a una persona que le ponga un precio a su colección, que diga esto vale 50,000 pesos, porque es muy difícil tasar una colección. No es que haya un amplio mercado de coleccionistas y de compraventa de boletos como lo es en la numismática o la filatelia. Ponerle un precio a una colección es algo muy difícil y que alguien lo compre también es muy difícil”.

“Para mí el valor que tiene mi colección es sentimental, más que ponerle un precio, para mí es el valor sentimental porque son boletos que yo compré cuando utilicé el Metro, sobre todo la serie de abonos desde 1990 hasta 1996, todos los abonos los utilicé yo. Mi orgullo de esta colección, en cuanto a los abonos de transporte, es que yo los utilicé todos, pasaron por mis manos, diariamente los utilicé muchas veces y para mí tiene un valor sentimental muy grande, más que el económico”, confiesa Hernando.

Abonos de transporte. Foto: © Fernando Luna Arce.

Esta afición también tiene espacio para generaciones más jóvenes, como Iván González, estudiante de 22 años, también miembro de esta comunidad. “Todo empezó como una pequeña afición, pero después tomé conciencia y pensé ‘aquí tengo un pedazo de la historia de la ciudad y eso le dio mucho más valor a mi colección, no digamos monetario, sino un valor más especial”.

“Tengo algunas piezas difíciles de conseguir que he encontrado en algún libro, porque mucha gente usa el boleto del Metro como separador. Una vez me tocó comprar un libro de viejo que necesitaba para la escuela y al momento de abrirlo, ¡oh, sorpresa! Ahí estaba un boleto. Esto para mí también es la historia de la ciudad, porque la gente usaba el boleto no solo para transportarse, es multifuncional: separador, libreta, cuando te quedas sin dinero siempre tienes un boleto en la cartera”, dice Iván.

Foto: © Fernando Luna Arce.

Foto: © Fernando Luna Arce.

Foto: © Fernando Luna Arce.

Museo del Metro. Foto: © Fernando Luna Arce.

