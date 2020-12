MiradaEstatal BCS prevé caída en 2020 mayor a la del promedio nacional

El gobierno de Baja California Sur (BCS) anticipa una caída económica de al menos 13% para el cierre de 2020, casi 5 puntos porcentuales por arriba de la caída de la economía nacional, proyectado de 9.1%.

El impacto se debe principalmente a las restricciones impuestas a causa de la pandemia de Covid-19 a la actividad turística, vocación de la entidad.

De acuerdo con el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (Setues), Luis Araiza, las cifras a la baja son previas, por lo que esperarán a las cifras preliminares durante el primer trimestre de 2021.

“Nosotros de los 232 mil millones de pesos (mdp) del PIB Estatal, calculamos una pérdida de unos 30 mil mdp, son datos preliminares porque aún sigue habiendo detrimento por no estar abierto al 100%. Vamos a estar atentos a los datos preliminares el primer trimestre”, comentó el funcionario a Forbes México.

La entidad registró el mayor impacto en su economía durante el segundo trimestre de 2020, con el inicio de las restricciones de movilidad por la pandemia de Covid-19.

No obstante, presume que ha tenido una de las mayores tasas en la recuperación de empleos, pues de los cerca de 22 mil puestos eliminados al inicio de la epidemia, ya se han recuperado cerca de 14 mil, cerca del 63%.

Si bien la industria prevé que el último trimestre del 2020 sea el mejor de este crítico año, los ingresos rondarán apenas el 60% de lo que se registraba en años anteriores, prevé la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

BCS registró en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) al segundo trimestre de 2020 una baja de 37.9% respecto al trimestre anterior y 42.5% en relación con el mismo periodo del año pasado, según datos del Inegi a octubre pasado. Las actividades secundarias o industriales tuvieron la mayor contracción, con una variación negativa de 55.5%, seguidas de las terciarias o de servicios, con una caída de 38.2%.

No obstante, el impacto negativo en la economía estatal y particularmente en el sector secundario comenzó desde un año atrás, pues en 2019, la entidad tuvo la mayor caída en el Producto Interno Bruto Estatal anual en el país y la mayor de la que se tenga registro en la entidad con un descenso de 8.6% en 2019. Ello después de 5 años seguidos de crecimiento, 3 de ellos a doble dígito.

El secretario explica que esta caída se debió a la disminución en las actividades secundarias, específicamente por el freno en la construcción y desarrollo de nuevos complejos hoteleros ante las dudas que generó el comienzo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Intervinieron varios factores. El crecimiento que teníamos se registraba principalmente en el sector secundario de construcción sin dejar de crecer el sector servicios, el turismo y un poquito el sector primario, pero lo que mantuvo el crecimiento en estos últimos años es la construcción ligada a la actividad turística por el establecimiento de nuevos hoteles, nuevas marcas importantes a nivel nacional”, sostuvo Araiza.

“Desde el inicio con el cambio de gobierno hubo una desaceleración por un poquito de incertidumbre y aparte no se sabía cómo se iba a comportar la nueva administración, hubo una desaceleración en nuestras inversiones pero hubo muchos proyectos que se culminaron y luego entró en este semestre la pandemia pero se siguieron deteniendo proyectos, pero ya están retomando el paso, 2021 va a ser un buen año en materia de inversión”.

Ante este escenario, el funcionario estatal, quien asumió el cargo desde 2018, prevé que 2021 permita recuperar el terreno perdido a nivel local en los dos primeros años de la administración federal a cargo de López Obrador.

Araiza resaltó que si bien no ha habido apoyos federales, el gobierno de Baja California Sur realizó algunas condonaciones de impuestos, a la par que puso en garantía 20 millones de pesos para habilitar créditos de la mano de Bancomext y Nafin hasta por 314 millones de pesos, de los cuales se han colocado unos 120 mdp a través de la banca comercial para financiar a más de un centenar de pequeñas empresas.

“No muchas empresas pudieron acceder por no cumplir con los requisitos que pedía la banca comercial, entonces aunque Nafin y el gobierno pusieron ciertas garantías, la realidad es que no fue un programa que alivió a muchas empresas ya que la banca comercial tiene la última palabra, no funcionó mucho ese programa en BCS”, criticó Gustavo Díaz Tronco, presidente de la Coparmex en BCS.

Aunado a ello, el inicio de la aplicación de la vacuna tanto en México como en Estados Unidos –su principal mercado emisor de turistas–, el aumento de frecuencias de vuelos y la apertura de nuevas rutas, como la conexión de Dallas y Phoenix a La Paz y Loreto, perfilan un panorama de recuperación aunque aún lejano.

Según la Coparmex estatal, apenas 2 de cada 10 empresarios están interesados en estos momentos invertir en Baja California Sur.

“Pero aun así vemos que vienen inversionistas de otros países porque sin duda es un estado con potencial turístico importante”, señaló Díaz Tronco.

A decir de sus propios cálculos, alrededor de 5% de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad habrían cerrado a causa de la pandemia y la falta de apoyos, principalmente en el diferimiento del pago de impuestos a nivel federal.

Diversificación

Toda vez que la vocación turística del estado conforma casi el 70% de la economía, el gobierno saliente apuesta a diversificar las actividades productivas en la entidad.

Araiza ve en el aumento del home office y los atractivos naturales de la entidad una oportunidad para captar a los llamados nómadas (jóvenes que pueden trabajar desde cualquier sitio con solo una computadora y una conexión a internet), así como a industrias del sector tecnológico.

“También si aprovechamos el T-MEC, Baja California Sur pudiera ser un puntero a largo plazo de creación de tecnologías. He tenido ya acercamientos con algunos empresarios, hay interés de crear ecosistemas que ayuden a esto, se inauguró hace poquito en el Tecnológico local de Los Cabos una incubadora de tecnologías que va a maquilar software a varios turísticos”, comentó.

El funcionario agregó que también se contemplan al menos 3 proyectos de energías eólica y fotovoltaica, además de que actualmente ya se encuentra en instalación una planta de gas natural.

