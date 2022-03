No hay que preocuparnos, economía crece pese al conflicto entre Rusia y Ucrania: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la economía mexicana tenga afectaciones mayores a consencuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que la semana pasada disparó el precio de los energéticos y genera incertidumbre en el mercado cambiario.

A pregunta expresa sobre si la economía nacional está preparada para soportar mayores presiones internacionales, el mandatario federal sostuvo que los mexicanos no deben tener mayores preocupaciones debido a que México está creciendo.

“No tenemos problema, decirle al pueblo de México que no hay nada de qué preocuparnos porque la economía está creciendo.

“En empleo estamos creciendo, es muy probable que este febrero, en creación de empleos sea de los más altos en varios años, el febrero que termina hoy. Pero eso vamos a darlo a conocer el jueves, de acuerdo a datos del IMSS y sigue llegando inversión extranjera”, atajó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Al igual que la semana pasada, el tabasqueño aseguró que su administración tiene un plan para contener el precio del gas y la gasolina ante la escalada en el precio del petróleo crudo, que ya ronda los 90 dólares por barril.

“Está garantizado que no va a aumentar el precio de la luz ni de las gasolinas ni del gas. Porque también de repente agarran una gasolinera y le toman la foto y dicen: ya está a 26 pesos el litro, esto lo vi creo que en el Reforma“, señaló.

El mandatario federal afirmó que actualmente en el país, el precio promedio de la gasolina es de 22 pesos por litro y que en lugares donde se registran altos precios es consecuencia de los concesionarios que buscan sacar provecho de la especulación.

“Que la gente no se preocupe por esta situación de invasión que se está padeciendo, es muy lamentable, eso si, las invasiones y las guerras, no podemos ser ajenos, no podemos darle la espalda a eso, pero los efectos que pueda tener en la economía nacional son mínimos”, dijo.

Esta mañana, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, indicó que esta semana, los consumidores pagarán el 0.9% del IEPS, luego que la antepasada, Hacienda subsidió en su totalidad este impuesto.

“La gasolina regular 21.11 pesos y esta semana sólo se pagará 0.9 del IEPS, porque la mezcla mexicana de petróleo al 24 de febrero estuvo en 90.52 dólares. Gasolina Premium 23.10 pesos y esta semana se pagará -77.46% del IEPS. El Diesel -78.64% precio promedio 22.25 pesos”, comentó.

