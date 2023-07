Economía mexicana crece entre 3% y 4% tras su caída en la pandemia: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que la economía mexicana comenzó a crecer entre 3 y 4 por ciento después de la pandemia de Covid-19, la cual provocó el mayor colapso económico de la historia del país.

“Después del Covid-19, México está creciendo al 3 o 4% y en 2023 se empieza a materializar el fenómeno de la relocalización de empresas”, manifestó Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda.

Agregó que hay un cambio en el dinamismo económico de México, ya que actualmente es una nación con una inflación a la baja y el tipo de cambio se está apreciando.

Durante la inauguración del Foro Finanzas e Infraestructura de LatinFinance, el funcionario comentó que usualmente se prevía que el tipo de cambio se depreciaba, pero se ha venido apreciando de manera sostenida y ganando valor frente al dólar.

El consumo interno, además, se ha venido fortaleciendo por las políticas económicas y sociales emprendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las cuales refuerzan la red de protección de protección social de los mexicanos, aseguró Yorio.

De acuerdo con la última proyección del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la economía mexicana crecerá este año 2.4%; a principios de año, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, afirmó que haybía condiciones para que México creciera cerca del 3% este 2023.

Este jueves, el subsecretario de Hacienda dijo que en este año se está sintiendo más la materialización del nearshoring, fenómeno con el cual las empresas trasladan fábricas de Asia a países como México, gracias a su cercanía con el mercado estadounidense, el más grande del mundo.

La pregunta, indicó Yorio, es cómo aprovechar la relocalización de empresas en México y cómo se puede financiar el arribo de las compañías desde Asia.

El funcionario relató que cuando México y Estados Unidos reactivaron el Diálogo de Alto Nivel hace un par de años, se discutió la llegada de inversión a México.

“Ya no me quedaba claro México si era nearshoring o friendshoring [la relocalización en países con buena relación], por lo que decidí preguntarle a nuestras contrapartes de Estados Unidos si éramos nearshoring o friendshoring”, narró.

“En tono formal y tratando ahí como de molestarlos, me dieron una respuesta muy buena y es la que les quiero contar, nos dijeron ‘you’re near because you are friends’ (están cerca porque son amigos)”, afirmó Yorio.

