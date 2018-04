El 21% de personas en México no cuenta con servicios de salud

En México, el acceso a la salud para muchas personas es a través del servicio público, de acuerdo con una encuesta aplicada por De las Heras Demotecnia, en alianza con Forbes.

El estudio “Salud de los Mexicanos” arroja que, entre las personas que sí tienen un servicio de salud, 80% cuenta con uno público, mientras que 15% tiene uno privado y otro 5% tiene ambos.

La encuesta de De las Heras Demotecnia también señala que 78% tiene algún tipo se servicio médico o seguro, un 21% no cuenta con uno y el restante 1% no sabe o no recuerda.

A la pregunta de por qué no cuentan con un servicio o seguro de salud, la mayoría contestó que por falta de recursos (38%), porque no lo necesitan (28%) o no saben cómo sacarlo (19%).

La inversión pública en el sistema de salud en territorio nacional se ha incrementado, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); sin embargo, está en duda si ello se está traduciendo en beneficios tangibles, como muestran los resultados de la encuesta.

