El ataque que más me ha dolido fue el de los videoescándalos de 2004: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó recordó los ataques que ha recibido en su carrera política y confesó que el que más le ha dolido es la difusión de los videoescándalos en 2004.

“Saben lo que estimo más importante en mi vida, la honestidad. Les voy a poner un ejemplo, entre otros ataques recibidos durante el tiempo que estoy en este noble oficio hubo dos fuertes: uno cuando (Carlos) Ahumada, Diego Fernández de Ceballos, (Carlos) Salinas, se pusieron de acuerdo y grabaron a Bejarano y Ponce, a Imaz, recuerdo que pensaban que ya de esa no me levantaba… luego vino lo del desafuero, también fuertísimo, todo el aparato del Estado para desaforarme, me desaforaron… de esos dos golpes fuertes que recibí, el que más me dolió fue el primero”, dijo durante su conferencia matutina.

De acuerdo con el portal politico.mx, a AMLO le afectó más el primer ataque porque se ponía en duda su honestidad.

“Bueno, por qué me afectó más el primero, en mi interior, porque se ponía en duda mi honestidad. Imagínense, cómo decir, cómo argumentar que yo no sabía de qué Ahumada había entregado el dinero, a quién había sido, a quien había estado de secretario particular, eso es dificilísimo quien me iba a creer, por eso me dolió muchísimo porque me afectaba en mis principios”, destacó el presidente durante su conferencia.

