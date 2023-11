El boom postpandémico de la medicina estética: Gema Mancha de Merz Aesthetics explica el fenómeno

El boom postpandémico de la medicina estética se ha desatado en territorio europeo, y de acuerdo con el informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), solo en ese país, el 40% de la población ha utilizado los servicios de profesionales de la especialidad en alguna ocasión y el acceso a la misma pasó de los 35 años a los 20. Por eso, para conocer un fenómeno que también ha cobrado impulso a través de las redes sociales, Forbes México dialogó en exclusiva con Gema Mancha, country manager de Merz Aesthetics para España y Portugal.



Con más de una década en el negocio, Gema Mancha (53), oriunda de Madrid, licenciada en Administración de Empresas y Marketing, en primera persona presenció este boom, lo que supuso un crecimiento exponencial para para Merz Aesthetics, multinacional líder en el sector de la Medicina de Estética.

Forbes México (F): – ¿A qué se debe el boom en el sector de la medicina estética postpandemia?

Gema Mancha (GM): -El mundo de la medicina estética ha experimentado un notable cambio en los últimos tiempos. Hemos pasado de estigmatizarla, por efectos secundarios no deseados de productos que se utilizaban en el pasado, a aceptarla como algo completamente normal. Este fenómeno de polarización ha impactado tanto en la percepción general, como en los resultados económicos de las empresas del sector

-El cambio ha sido significativo y varios factores se unieron para desencadenar este auge. En primer lugar, la pandemia cambió la dirección del vector al aumentar la necesidad de lucir bien durante las videoconferencias, el conocido “Efecto Zoom” y, por otro lado, muchas personas tenían más ahorros disponibles como consecuencia de la imposibilidad de realizar planes como viajar, salir a cenar…etc durante el confinamiento. Esto hizo que mucha gente se sintiera dispuesta a someterse a tratamientos médico-estéticos

-Además, las redes sociales desempeñaron un papel crucial. Antes, solías pedir recomendaciones a amigos o familiares, pero hoy en día, la influencia de desconocidos en las redes sociales es impresionante. El poder del boca a boca se multiplica exponencialmente, lo que puede tener un impacto significativo en los resultados de un negocio, si los tratamientos son de alta calidad.

-Cuando las clínicas reabrieron tras la pandemia, la demanda se disparó. Los médicos incluso tuvieron que adaptarse a esta alta demanda ampliando los horarios de apertura de las clínicas, lo que era algo inédito en el pasado.

Gema Mancha, country manager de Merz Aesthetics para España y Portugal. Foto Merz.

F: -¿Y cómo le fue a Merz Aesthetics en este contexto de normalización de la medicina estética?

GM: -La pandemia afectó positivamente a nuestra industria de manera significativa. En nuestro caso, esta democratización del sector, ha sido un catalizador fundamental para el crecimiento y la evolución de nuestra compañía en los últimos años. Gracias a ello, hemos podido, no solo introducir nuevas y avanzadas técnicas de tratamiento con nuestro completo portfolio, sino también expandirnos de manera orgánica en términos de dimensión y alcance.

-En los últimos tres años, nuestra compañía ha experimentado un crecimiento del 37% en la plantilla, lo que refleja el compromiso de la organización para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Esta expansión no se ha limitado únicamente a la contratación de nuevos empleados para reforzar las áreas existentes, sino que también ha implicado la incorporación de áreas completamente nuevas que antes no existían.

-Un ejemplo de esto, es la creación del Área de Innovación. Este departamento desempeña un papel fundamental en nuestra estrategia. Su misión es mantenernos a la vanguardia, permitiéndonos seguir ofreciendo a los médicos y pacientes lo último en avances médicos y en tecnología.

F: -La gente ahora se “retoca” más y la edad de entrada de los pacientes en Medicina Estética ha descendido de 35 años a 20 años en un corto periodo de tiempo. Esto implica que los ha puesto en una posición, como compañía, de ser más responsables que nunca, ¿verdad?

GM: -Absolutamente. Hace casi 9 años, cuando me uní a Merz Aesthetics, nos presentaron el estudio ‘Mirror Moment’, un análisis a nivel global que reveló dos datos interesantes: que la edad media de entrada de pacientes a la medicina estética era de 33 años y que desde que una persona se planteaba someterse a un tratamiento de medicina estética hasta su realización, pasaban aproximadamente 2 años.

-Hoy en día, ambas cosas han cambiado radicalmente. Recientemente, la Sociedad Española de Medicina Estética ha identificado la edad de entrada a estos tratamientos en torno a los 20 años. Este hallazgo ha sido un llamado a la reflexión para nosotros y nos ha llevado a tomar partido. Creemos que no todo vale en este campo.

-Por ello, estamos comprometidos con brindar información precisa y apoyo a las personas que consideran estos tratamientos. Creemos que la seguridad y la toma de decisiones informadas son fundamentales, especialmente cuando se trata de un público tan joven.

F: -¿Qué medidas toman de responsabilidad social en un panorama tan cambiante?

GM: -Creemos que la responsabilidad es algo que nos compete a todos los implicados en esta cadena de valor que conforma el sector de la medicina estética: médicos, laboratorios y medios de comunicación.

-Nuestro enfoque se centra en trabajar conjuntamente con los médicos para desarrollar una medicina estética rigurosa, de calidad y siempre basada en ciencia. En este sentido, aún queda trabajo por hacer. Un ejemplo de ello, es el desafío con el que se encuentran en ocasiones los médicos cuando tienen que decir “no” a determinados tratamientos que algunos pacientes les solicitan, tras verlos en redes sociales, por entender que no son seguros o apropiados para ellos.

-Por otro lado, nuestro compromiso social también se refleja en la inversión en la formación médica. Para que te hagas una idea, hemos organizado más de 360 eventos formativos en un año para capacitar a médicos en las mejores técnicas y en la anatomía necesaria para garantizar la seguridad de los pacientes. La medicina estética es una disciplina en constante evolución, y nuestros esfuerzos se centran en asegurar que los médicos estén bien preparados para brindar tratamientos seguros y efectivos.

F: -¿Cuáles son las actuales tendencias en el mercado de la medicina estética?

GM: -En primer lugar, se buscan tratamientos que sean lo más mínimamente invasivos posible y cuyos efectos sean temporales, ya que los cánones de belleza cambian mucho más rápido que antes.

-Por otro lado, la búsqueda de la naturalidad es una prioridad. Las personas desean lograr su mejor versión sin parecer artificiales. En Merz Aesthetics, contamos dentro de nuestro portfolio con tecnología e inyectables, líderes ambos en su categoría, que consiguen la regeneración desde el interior a través de la inducción del propio colágeno y elastina de la persona.

-La atención se está desplazando, por tanto, hacia este concepto: calidad de la piel, ya que se ha demostrado que es preferible tener una piel con arrugas de alta calidad, que una piel sin arrugas, pero de baja calidad en términos de brillo, textura y firmeza.

-Finalmente, otra tendencia, cada vez más en auge, y en la que estamos trabajando desde la compañía, es la medicina estética regenerativa, que busca restaurar y rejuvenecer los tejidos y órganos dañados por una causa específica: el envejecimiento. Este tipo de medicina es un campo de vanguardia que está revolucionando la atención médica en todo el mundo, siendo considerada por analistas e investigadores como la tercera revolución médica, como ya fueron en el siglo XX las vacunas y los antibióticos.

F: -Finalmente cuéntanos cuáles han sido los principales desafíos en cuanto a tu liderazgo en la compañía y cómo ha ido evolucionando…

GM: – Para mí el liderazgo trasciende sectores y género. Creo en un liderazgo cercano y personal, donde cada colaborador es valorado por su rol y donde el líder asume una responsabilidad que va más allá de su cargo y resultados.

-Yo empecé compatibilizando mi primera licenciatura con mi trabajo como secretaria de alta dirección, hasta hoy que dirijo la filial para España y Portugal de Merz Aesthetics. Este recorrido, que considero un verdadero regalo, me ha permitido ascender por todos los escalones de una empresa lo cual me ha enseñado a valorar la importancia de la perspectiva y a comprender el impacto del líder en su entorno. Además, me ha proporcionado las claves esenciales para conectar con la realidad de cada nivel.

-Mi experiencia me ha enseñado que un buen líder genera espacios a los que la gente quiere pertenecer y, para ello, no hay que tener miedo a ser disruptivo, lo cual implica generar caos, crear un ambiente que fomente la creatividad, la diversión en el trabajo y la cercanía. En mi enfoque de liderazgo elijo rodearme de los mejores, ya que tu equipo es en quien te reflejas cada día y quienes te hacen crecer a ti. Por último, considero esencial mostrarnos vulnerables como líderes, permitiendo así una conexión más profunda con los miembros de la organización.

-Este estilo de liderazgo, que ha sido un desafío en numeras ocasiones en el pasado, ahora se aprecia más. A lo largo de los años, he demostrado que este enfoque puede lograr excelentes resultados.

Gema Mancha, country manager de Merz Aesthetics para España y Portugal. Foto Merz.

