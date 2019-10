El Bundesbank confirma la recesión en Alemania

Investing.com. – Sonaban campanas de recesión en Alemania y, en su último informe mensual, el Bundesbank (el banco central de Alemania) lo ha reconocido. “La producción económica de Alemania podría haberse reducido nuevamente en el tercer trimestre de 2019”, señala el organismo alemán, que apunta a una continua desaceleración en la industria orientada a las exportaciones.

“Los primeros indicadores proporcionan actualmente pocos signos de una recuperación sostenible de las exportaciones y una estabilización de la industria”, añade el Bundesbank. “Esto aumenta el riesgo de que la desaceleración se extienda en mayor medida a sectores más orientados a nivel nacional”, publica FX Street.

Además, el banco central reconoce que esta recesión está comenzando a tener sus consecuencias en el resto de la economía, dijo el Bundesbank, asegurando no obstante que no estamos ante una recesión global. “Ningún político en la historia ha dicho algo que no sea esto cuando llegan los problemas. Nadie lo reconoce”, afirma José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets.

Ya en agosto el Bundesbank alertó de la caída de la economía alemana en el segundo trimestre de 2019, y afirmó que no era un hecho aislado.

Recordamos que, la semana pasada, Moody’s volvió a advertir de un alto riesgo de recesión global el próximo año. “Existe una posibilidad incómodamente alta de que una recesión afecte a la economía global en los próximos 12 ó 18 meses, y los responsables políticos podrían no ser capaces de revertir ese rumbo”, decía Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, en declaraciones a CNBC, de las que se hizo eco Reuters.

