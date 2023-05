El cine como un medio de concientización para la sociedad

Al observar la industria del cine a lo largo de la historia es evidente que existe una innegable importancia del cine como medio de comunicación y su repercusión social. La razón de esto se atribuye en parte a la eficacia educativa que tienen las imágenes, pues se ha comprobado que la mente humana retiene mejor una imagen frente a otro tipo de comunicación.

Por tal motivo, actualmente el cine es empleado como un elemento no solo para alejarse de la realidad y que el espectador se sienta identificado con algún personaje de estas historias, sino también como un elemento que sirva de concientización para la sociedad al tratar ideas, mitos, estereotipos, prejuicios, etc.

Numerosos profesionales en el cine utilizan este poder para transmitir mensajes fuertes sobre diversos problemas sociales en el mundo y así tomar parte de esas causas que defienden la identidad de géneros o intentan disminuir la contaminación ambiental y el maltrato animal.

El guión es un factor clave en el cine como medio de concientización porque requiere tener calidad lingüística, ingenio y coherencia, pero también son vitales otros factores como la fotografía y la ambientación, el empleo de la luz y del color para transmitir estados de ánimo o mensajes que el guión omite y es preciso que el espectador logre captar.

Sadhvi Anubhuti y sus historias que generan un cambio

Sadhvi Anubhuti, una monja jainista anteriormente conocida como Tania Máynez, es originaria de México y con su fuerza, carácter y voluntad ha logrado resaltar en Hollywood al incorporar elementos y perspectivas frescas en las películas en las que ha trabajado.

El trabajo que ha realizado Anubhuti hasta la fecha por su compromiso con el activismo social la ha hecho acreedora de numerosos premios como “Mejor Documental”, “Mejor Película Educativa” y “Premio del Presidente”.

Anubhuti ha sido ayudante de dirección, codirectora, directora de fotografía y productora en las películas y expresó que el cine ayuda a hablar Stopping Traffic: The Movement to End Sex Trafficking, Surviving Sex Trafficking y For the Animals, sobre temas de cuestiones sociales que afectan a grupos vulnerables y puede llegar a muchas más personas que usando otros medios de comunicación.

“Es importante ayudar a los que nos necesitan y a la misma vez elevar conciencia sobre temas que afectan a millones”, enfatizó Sadhvi Anubhuti. “Hay mucho sufrimiento en este mundo y de formas creativas podemos lograr el cambio para crear una sociedad más compasiva, equitativa, y sin violencia.”

De acuerdo con Sadhvi Anubhuti, las personas que también tengan la visión de usar el cine como un medio de concientización pueden aprender y lograr cualquier cosa que se propongan. En la actualidad, su singular punto de vista le ha permitido poder alcanzar a un público más amplio a través de su trabajo.

“Nunca te rindas por miedo al fracaso o por lo que vayan a pensar los demás de ti”, indicó Sadhvi Anubhuti. “No te limites pensando que no puedes tener éxito o que tus esfuerzos pasarán desapercibidos. Ten mucha paciencia, sé diligente y trabaja duro siempre.”